NO ES POT SABER: un musical que retrata la Barcelona postdictadura

Del 14 al 27 de noviembre de 2025, el público barcelonés podrá ver NO ES POT SABER, una nueva comedia musical escrita por Mario Rebugent, con dirección musical de Núria Llausí y dirección escénica de Martí Torras Mayneris. La producción, a cargo de la compañía No es pot dir con el apoyo de Eòlia, Centre Superior d’Art Dramàtic, propone una mirada singular a las transformaciones sociales y culturales de la ciudad en los últimos 40 años.

La obra sitúa el foco en la Barcelona de finales de los años 70 y principios de los 80, una ciudad precaria pero vibrante, marcada por la contracultura y por las primeras luchas visibles del colectivo LGTBI+. Desde una dramaturgia que combina humor y drama, el musical retrata escenas cotidianas en bares, calles y espacios de encuentro, en medio de tensiones políticas y sociales.

El relato se construye a partir de la historia familiar de los Rodríguez y Savalls y de sus tres hijas, en un momento en que la Transición política dejaba atrás los ideales revolucionarios y la irrupción del sida golpeaba con fuerza a la comunidad LGTBI. La trama se articula en torno al programa radiofónico que conducen dos jóvenes reporteras, un inesperado éxito que también pondrá a prueba su relación personal.

Según sus creadores, NO ES POT SABER se convierte en un puente entre generaciones, confrontando la Barcelona de los 70 con la actual y planteando qué retos quedan todavía pendientes en la lucha contra la LGTBI-fobia. La música y las canciones de Llausí, junto con la puesta en escena de Torras, buscan equilibrar la carga emotiva con momentos de ligereza e ironía.

El reparto está integrado por Pau Cardona, Daniel Crespo, Anna Gallart, Xènia Garcia, Marina González, Mar Guarch, Fiona Salvador, Miriam Sanromà, Naís Santapau y Gala Tordera, con música en directo a cargo de Unai Eizaguirre. El equipo artístico se completa con Ana Albornoz (coreografía), Ana Sabina (vestuario y maquillaje), Andrés Piza (iluminación) y la asesoría vocal de Mariona Castillo.

Con este proyecto, la compañía No es pot dir rinde homenaje a una generación “valiente y silenciada” y abre una reflexión sobre los avances conseguidos y los retos de futuro.