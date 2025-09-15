La Zarzuela se convierte en telenovela en una innovadora producción internacional

Get Access To Every Broadway Story



A partir del 24 de septiembre, la Fundación Juan March acogerá cuatro representaciones que devolverán a los escenarios dos obras de Francisco Asenjo Barbieri: la zarzuela cómica EL VIZCONDE y el entremés lírico-cómico GATO POR LIEBRE. En esta ocasión, ambas piezas se presentan en un original formato que funde sus tramas en clave de telenovela, con un guiño a las producciones televisivas de los años 70. La propuesta forma parte del ciclo Teatro Musical de Cámara, un proyecto que rescata títulos olvidados de la lírica española.

La dirección de escena corre a cargo de Alfonso Romero, mientras que la dirección musical está en manos de Miquel Ortega, acompañado por un elenco integrado por Irene Palazón, Blanca Valido, Juan Antonio Sanabria y César San Martín. En la partitura participan además músicos de cuerda y piano, conformando un conjunto que recrea la frescura del género chico, caracterizado por obras breves y ligeras que alcanzaron gran popularidad en el Madrid del siglo XIX.

La propuesta escénica convierte a EL VIZCONDE en una telenovela de época, cuyos personajes son encarnados por los mismos intérpretes de GATO POR LIEBRE, como si cada uno de ellos se viera reflejado en el melodrama televisivo. Con el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial, la dramaturgia de Barbieri se traslada a un barrio acomodado del Madrid de los años 70, en un juego teatral que subraya las conexiones entre el género chico y la telenovela como formas de entretenimiento popular, espejo de la sociedad y espacio de libertad creativa.

Tras su estreno en Madrid, la producción viajará a Latinoamérica en 2026, con funciones programadas en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá y en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín. La colaboración entre instituciones españolas y latinoamericanas consolida la proyección internacional del Teatro Musical de Cámara, que alcanza ya su decimonovena edición con un catálogo dedicado a recuperar el teatro lírico español y ponerlo en diálogo con nuevas miradas escénicas.