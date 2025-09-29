LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL aterriza en Zaragoza durante un mes

Enter Your Email to Unlock This Article



Zaragoza recibe esta temporada una de las producciones musicales más esperadas: LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL, una adaptación del bestseller de Ken Follett, que se podrá ver en la ciudad durante las Fiestas del Pilar y con 32 funciones programadas del 26 de septiembre al 25 de octubre.

Tras su exitoso paso por Madrid y su parada estival en Bilbao, la obra llega a Zaragoza para ofrecer una experiencia teatral sin precedentes con una historia ambientada en la Inglaterra medieval, que “cobra vida gracias a una puesta en escena espectacular, una escenografía de gran formato y una envolvente banda sonora original”.

En el elenco del musical destacan grandes voces como en el papel de Aliena, Jana Gómez y Alba Cuartero, -actriz con raíces aragonesas-, quienes se alternarán para interpretar a la heroína de esta historia de resistencia, amor y justicia. Les acompañan Rodrigo Blanco como Jack; Noemí Mazoy como Ellen; Julio Morales como Tom Builder; Abel García como Waleran; Álex Forriols como William; Gustavo Rodríguez como Philip; Noelia Cano como Matilde; Àngels Jiménez como Lady Regan Hamleigh y Cover de Ellen; Joseán Moreno como Lord Percy Hamleigh y Cover de Tom Builder; Guillermo de Quinto como Rey Esteban y Cover de Jack Jackson; Alberto Vázquez como Bartholomew; Ruth Ge como Elizabeth; Álvaro Romero como Richard; Aleix María como Alfred Builder y Cover de Jack Jackson; Marc Pujol como Remigius; y Aurora Frías como Agnes Builder y Cover Lady Regan Hamleigh.

Asimismo, completan el elenco Franc de Luna, Ernesto Santos -Cover de Jack-, Rocío Margón -dance Captain-, Carmen Yagüe y Camila Puelma. Guillermo Pareja, JuanFran Toboso -Cover William Hamleigh-, Clara Lanzani y Vanesa Fernández como swings.

Por otro lado, LOS PILARES DE LA TIERRA EL MUSICAL está formado por un equipo directivo y creativo con amplia experiencia. El musical cuenta con la música original de Iván Macías y letras de Félix Amador, y está dirigido por Federico Barrios Fierro, responsable también de las coreografías.

El equipo artístico también encabezado por Ignasi Vidal en la dirección de actores; María José Santos, como dirección vocal y supervisión artística; Marietta Calderón, diseño de vestuario; Ricardo S. Cuerda, escenografía; Felipe Ramos y Juanjo Beloqui, iluminación; Alejandro Martín, sonido; Pablo Santos; dirección técnica; Aarón Domínguez, caracterización y peluquería; Laurence Aliganga, dirección musical.

La producción corre a cargo de beon. Entertainment, “una de las compañías líderes en el sector del espectáculo”, especializada en grandes montajes y títulos originales. Tras haber llevado otros grandes musicales a Zaragoza, como parte de su apuesta por descentralizar la oferta cultural, esta productora vuelve a elegir la ciudad para una de sus producciones más ambiciosas.

El propio autor, Ken Follett, ha mostrado su entusiasmo por esta adaptación:

"Estoy encantado de que Los pilares de la tierra se haya transformado en una producción musical. Es todo un honor ver cómo mi obra cobra vida sobre el escenario".

De esta forma, El Teatro Principal de Zaragoza abre sus puertas a esta producción musical, ofreciendo la oportunidad de vivir una experiencia única e inolvidable. LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL es una historia que ya ha emocionado a miles de espectadores y que ahora llega a la ciudad para que zaragozanas y zaragozanos “formen parte de la historia".