LOS MIL ROSTROS DE EL FANTASMA DE LA ÓPERA: La anatomía definitiva del Ángel de la Música

Coincidiendo con el centenario de la primera adaptación cinematográfica conservada de EL FANTASMA DE LA ÓPERA —la icónica cinta muda protagonizada por Lon Chaney en 1925—, llegó a las librerías a finales de 2025 el ensayo LOS MIL ROSTROS DE EL FANTASMA DE LA ÓPERA, firmado por Mario Hernández. La publicación se presenta como una obra de referencia que aprovecha esta efeméride para analizar la evolución y el impacto cultural del personaje creado por Gaston Leroux a lo largo del tiempo.

Sin embargo, el libro de Hernández no es solo un repaso histórico; es una carta de amor a un personaje que, a diferencia de sus contemporáneos del terror, encontró su verdadero hogar no en el cine, sino sobre las tablas.

Si bien el libro recorre exhaustivamente la trayectoria audiovisual de Erik, el autor pone el dedo en la llaga sobre una verdad innegable: el Fantasma no gozaría de su estatus de icono global sin el musical de Andrew Lloyd Webber.

Hernández defiende en sus entrevistas que, de todos los que intentaron trasladar la novela gótica a otros formatos, quien mejor supo "leer" al personaje fue Lloyd Webber. Mientras otros se centraban en el horror o el misterio policial, el compositor británico entendió que la esencia de Erik no era su deformidad, sino su humanidad herida.

El musical de 1986 elevó al personaje por encima de otros monstruos clásicos como Drácula o el monstruo de Frankenstein. Erik no es una criatura sedienta de sangre ni un experimento científico fallido; es un hombre, un arquitecto, un músico genial roto por el rechazo. Esa emoción, esa capacidad de amar y sufrir, es lo que el libro destaca como el factor diferenciador que ha mantenido la obra en cartelera durante décadas.



El ensayo de Hernández es un viaje enciclopédico que nos recuerda que, antes de la majestuosidad de Broadway, el Fantasma ya había coqueteado con la música moderna. El libro dedica un espacio a EL FANTASMA DEL PARAÍSO (1974) de Brian De Palma.

Lanzada más de una década antes que la versión de Webber, esta película convirtió el mito en una ópera rock, dándole un giro completamente contemporáneo para su época y demostrando la versatilidad de la historia para adaptarse a cualquier género musical.

Pero LOS MIL ROSTROS DE EL FANTASMA DE LA ÓPERA va mucho más allá del celuloide y el telón. Hernández nos sumerge en la omnipresencia cultural de Erik en videojuegos y cultura gamer; merchandising y coleccionismo; y series de televisión y parodias.

A pesar de no haber tenido siempre el tirón comercial inmediato de otros titanes del terror de la Universal, el libro argumenta que el Fantasma posee una resiliencia única gracias a esa conexión emocional con el público. El autor cierra su análisis mirando al futuro, recordándonos que el mito está lejos de morir mientras siga sonando la música de la noche, el personaje seguirá encontrando nuevas máscaras con las que conquistarnos.

