EL FIL INVISIBLE alcanza las 100 funciones en el Teatre Goya

El musical familiar EL FIL INVISIBLE, producido por Viu el Teatre, alcanzará este próximo domingo 8 de febrero la cifra de 100 funciones. Este hito llega en un momento dulce para la producción, que mantiene una exhibición simultánea en Barcelona y Madrid, acumulando ya más de 60.000 espectadores entre ambos montajes.

La función conmemorativa del domingo en el Teatre Goya de Barcelona contará con la presencia de Míriam Tirado, autora del cuento original en el que se basa la obra y referente de la literatura infantil y juvenil. Tirado participará en la celebración firmando libros al finalizar el espectáculo.

La adaptación escénica cuenta con dramaturgia de Alícia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo, bajo la dirección de la propia Serrat y la dirección musical de Arbelo. El elenco que da vida a esta historia en Barcelona está encabezado por Beth Rodergas, junto a Alba Serrano, Aina da Silva, Rubén Albaladejo y Sergi Espina.

El montaje, que ya reunió a 30.000 espectadores en su temporada de estreno en 2024 y posterior gira por Cataluña, regresó al Teatre Goya el pasado diciembre, donde continúa llenando el aforo.

Paralelamente, desde el 1 de noviembre de 2025, el Teatro Alcázar de Madrid acoge la versión en castellano, EL HILO INVISIBLE. Esta producción ha sido recibida con entusiasmo por crítica y público, situándose como el segundo espectáculo mejor valorado de la cartelera según la revista Godot.

La obra acumula una notable lista de galardones, incluyendo el Premio Teatre Barcelona al Mejor Espectáculo Familiar y a la Mejor Adaptación. Además, ha recibido múltiples nominaciones en los Premios del Teatro Musical, destacando categorías como Mejor Dirección Escénica, Mejor Partitura y Mejor Libro.

La música del espectáculo, pieza clave para transmitir el mensaje sobre los vínculos que nos unen a quienes amamos, está disponible en las principales plataformas digitales tanto en catalán como en castellano.

