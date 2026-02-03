Review: MOULIN ROUGE IL MUSICAL! al TEATRO SISTINA

🎭 NEW! Italy Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Italy & beyond. ✨ Sign Up

Importante cambio di cast nel più importante avvenimento teatrale della stagione, Moulin Rouge Il Musical! in scena al Sistina Chapiteau a via Tor di Quinto a Roma.

Iniziato con una programmazione di circa due mesi, il musical ha riscontrato un grande successo di pubblico e critica dovuto essenzialmente alla ottima produzione e all’eccellente cast che aveva inaugurato questa nuova avventura diretta da Massimo Romeo Piparo.

Si è presentata la necessità di sostituire la protagonista Diana Del Bufalo e Piparo si è rivolto ad una sua buona conoscenza che aveva già ospitato al Sistina in Rugantino e in My Fair Lady, Serena Autieri.

L’attrice e cantante ha affrontato questo personaggio nuovo per lei, lo scorso 29 gennaio in quella che era la circa la settantesima replica, quindi con un cast già altamente rodato.

A tratti è risultata evidente la differenza di familiarità tra lei e il resto del cast che ha comunque assecondato magistralmente qualche piccola incertezza soprattutto nel cantato. La professionalità della Autieri ha comunque dato un’ottima prova all’altezza di quanto richiesto.

Si coglie l’occasione di questa –in un certo senso – nuova prima per confermare la qualità di interpretazione di tutti gli interpreti e di quanto questa produzione merita il successo che sta avendo.

Luca Gaudiano ha fatto sempre più suo questo ruolo senza dover invidiare nulla ai suoi colleghi americani o inglesi che lo hanno preceduto nel ruolo di Christian. Lo stesso per dicasi per Emiliano Geppetti nel ruolo di Zidler e Daniele Derogatis sempre più efficace nel suo Toulouse Lautrec. Gilles Rocca e Mattia Braghero, rispettivamente Santiago e il Duca di Monroth, completano in maniera eccellente questo affiatato quintetto di protagonisti maschili.

È però sempre l’ensemble dei ballerini che si dimostrano capaci di strappare gli applausi più scroscianti del pubblico che ha nuovamente molto apprezzato i loro interventi.

Moulin Rouge Il Musical! è uno show di alta qualità che non ha mostrato alcun cedimento nel suo cammino e che merita di essere visto e rivisto.

