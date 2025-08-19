Gerónimo Rauch estrena el videoclip de ‘Hurricane’

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El cantante argentino Gerónimo Rauch presentó hoy el videoclip de ‘Hurricane’, tema perteneciente al musical DEATH NOTE, compuesto por Frank Wildhorn. La pieza llega en formato anime que acompaña la interpretación de Rauch.

La canción forma parte de su más reciente producción discográfica, CHAPTER ONE: WITH THE MUSIC OF Frank Wildhorn, un álbum que rinde homenaje a la trayectoria del reconocido compositor estadounidense, autor de musicales de gran éxito como JEKYLL & HYDE o THE SCARLET PIMPERNEL.

En este trabajo, Rauch ofrece nuevas versiones de algunas de las obras más representativas de Wildhorn, aportando su estilo vocal a un repertorio que ha marcado la escena teatral internacional. Hurricane, además de ser una de las canciones más emblemáticas de DEATH NOTE: THE MUSICAL, se convierte en el primer videoclip oficial del disco, con el valor añadido de su propuesta visual inspirada en el universo del anime.

Con CHAPTER ONE, Gerónimo Rauch refuerza su vínculo con el teatro musical y abre un nuevo capítulo en su carrera discográfica, acercando al público de habla hispana la obra de uno de los grandes nombres de Broadway y el West End.