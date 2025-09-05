Emocionante presentación de RENT, que se estrenará en diciembre en el Teatro Fernan Gómez

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Este viernes el Teatro Fernan Gómez ha acogido la presentación de uno de los musicales más emocionantes de la temporada: RENT, que se estrenará el 23 de diciembre con una propuesta de estreno absoluto, que han avanzado hoy con la mítica canción de 'Seasons of love' y el elenco al completo.

Fotos: Alejandro Palacios.

Del 23 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026, coincidiendo con su 30º aniversario, este musical llega a la capital con una propuesta renovada y actualizada al presente. En esos días los espectadores que lo disfruten, podrán volver a conectar con estos personajes. “El objetivo es que llegue y se entienda”, comentaba el director, José Luis Sixto.

Adrián Amaya, Ailén Maciel y Candela Camacho.

La obra musical de Jonathan Larson, ganadora del Premio Tony al Mejor Musical y del Premio Pulitzer, narra un año en la vida de un grupo de jóvenes artistas que luchan por sus sueños en un mundo marcado por la precariedad, la rebeldía y el deseo de cambiarlo todo. Así, se tratan temas como la lucha por la identidad, encontrar un hogar, la amistad y el amor.

RENT fue estrenado en Broadway en 1996, y supuso un antes y un después: no solo revolucionó el lenguaje del musical con su energía rock y su estética urbana, sino que puso en el centro del escenario voces e historias hasta entonces invisibilizadas. Su autor, Jonathan Larson, falleció el 25 de enero de 1996, la noche antes del estreno, convirtiendo su obra en un legado generacional.

Pascual Laborda, Rubén Buika, Begoña Álvarez, Tatán Sellés y Tiago Barbosa.

La dirección está formada por José Luis Sixto a la cabeza de la dirección artística y la adaptación; César Belda encargado de la dirección musical, arreglos y adaptación; Analía González al cargo de las coreografías; Adrían Perea en dramaturgia y traducción; y Nacho Redondo como ayudante de dirección.

Por otro lado, el elenco lo forman artistas destacados del teatro musical: Luis Maesso (Mark), Pascual Laborda (Roger), Candela Camacho (Mimi), Tiago Barbosa (Collins), y Begoña Álvarez (Joanne), Carla Pulpon (Moreen), Tatán Sellés (Benny) y Adrián Amaya (Ángel). Asimismo, Ruben Buika, Clara Peteiro, Andoni, Nuria Torrentallé, Ailén Maciel, Andreu Mauri, Josh Huerta, Juls Valls y Paula Cedillo completan la compañia.

En RENT, el amor no tiene fronteras y la vida se mide en amor. Aquí puedes disfrutar del avance completo de 'Seasons of love':