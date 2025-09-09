El teatro catalán celebra su gran noche y abre temporada en el Liceu

Enter Your Email to Unlock This Article



El pasado lunes 8 de septiembre, se celebró la XXIV edición de la gala CATALUNYA AIXECA EL TELÓ en el Gran Teatre del Liceu. El acto, impulsado por ADETCA (Asociación de Empresas de Teatro de Catalunya) y los Teatros Públicos de Barcelona, y bajo el lema “On tot és possible” ( “Donde todo es posible”), inauguró oficialmente la nueva temporada escénica y celebró unos resultados de asistencia y recaudación récord del pasado curso.

Con Jordi Oriol como maestro de ceremonias y bajo la dirección artística de Joan Arqué en colaboración de Jaume Viñas, la gala combinó teatro, música, circo y poesía visual. El espectáculo contó con actuaciones de Magalí Sare, Elena Gadel, Juan Carlos Panduro, Marta Cardona, compañías como Comediants o Zero en Conducta, y aportaciones de Marta Ribera, Ramon Gener y Santi Millán. La Original Soundtrack Orchestra, dirigida por Albert Torrebella y Belén Clemente acompañó en directo buena parte de la velada.

El acto sirvió también para reconocer la trayectoria de la productora Bitò, liderada por Salvador Sunyer y Josep Domènech, con la Mención Honorífica del Premi Catalunya de Teatre 2025 por su aportación a la descentralización y la proyección internacional del teatro catalán. La noche también tuvo un carácter reivindicativo con la soprano Aseel Massoud, que protagonizó un homenaje a Palestina.

La gala contó con una amplia representación institucional y cultural. Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; y la consellera de Cultura, Sònia Hernández. También asistieron representantes del Ayuntamiento de Barcelona y dirigentes de entidades culturales como el CoNCA, la CCMA, el Grup Focus y el propio Liceu.

Salvador Illa junto al resto de autoridades

La gala CATALUNYA AIXECA EL TELÓ inaugura la temporada teatral, que espera poder superar las cifras récord de la anterior. En el curso 2024-2025, los teatros de Catalunya recibieron 3,13 millones de espectadores (+4%) y una recaudación récord de 94,1 millones de euros (+2%), cifras que sitúan a Catalunya en primera línea de las artes escénicas en el Estado.