El teatro catalán celebra su gran noche y abre temporada en el Liceu

La XXIV Gala Catalunya Aixeca el Teló reúne las artes escénicas catalanas bajo el lema “On tot és possible”
El pasado lunes 8 de septiembre, se celebró la XXIV edición de la gala CATALUNYA AIXECA EL TELÓ en el Gran Teatre del Liceu. El acto, impulsado por ADETCA (Asociación de Empresas de Teatro de Catalunya) y los Teatros Públicos de Barcelona, y bajo el lema “On tot és possible” ( “Donde todo es posible”), inauguró oficialmente la nueva temporada escénica y celebró unos resultados de asistencia y recaudación récord del pasado curso.
Con Jordi Oriol como maestro de ceremonias y bajo la dirección artística de Joan Arqué en colaboración de Jaume Viñas, la gala combinó teatro, música, circo y poesía visual. El espectáculo contó con actuaciones de Magalí Sare, Elena Gadel, Juan Carlos Panduro, Marta Cardona, compañías como Comediants o Zero en Conducta, y aportaciones de Marta Ribera, Ramon Gener y Santi Millán. La Original Soundtrack Orchestra, dirigida por Albert Torrebella y Belén Clemente acompañó en directo buena parte de la velada.
El acto sirvió también para reconocer la trayectoria de la productora Bitò, liderada por Salvador Sunyer y Josep Domènech, con la Mención Honorífica del Premi Catalunya de Teatre 2025 por su aportación a la descentralización y la proyección internacional del teatro catalán. La noche también tuvo un carácter reivindicativo con la soprano Aseel Massoud, que protagonizó un homenaje a Palestina.
La gala contó con una amplia representación institucional y cultural. Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Parlament, Josep Rull; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; y la consellera de Cultura, Sònia Hernández. También asistieron representantes del Ayuntamiento de Barcelona y dirigentes de entidades culturales como el CoNCA, la CCMA, el Grup Focus y el propio Liceu.
La gala CATALUNYA AIXECA EL TELÓ inaugura la temporada teatral, que espera poder superar las cifras récord de la anterior. En el curso 2024-2025, los teatros de Catalunya recibieron 3,13 millones de espectadores (+4%) y una recaudación récord de 94,1 millones de euros (+2%), cifras que sitúan a Catalunya en primera línea de las artes escénicas en el Estado.
