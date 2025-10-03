EL REY LEÓN celebra su 15 aniversario con Abraham Mateo

Enter Your Email to Unlock This Article



El próximo 16 de octubre y como celebración del 15º aniversario de su estreno en Madrid, EL REY LEÓN ofrecerá un Preshow exclusivo en el que Abraham Mateo actuará en exclusiva para los espectadores de la función de ese día.

El célebre cantante, que cuenta con una larga carrera en la música en nuestro país, interpretará una versión exclusiva de uno de los temas del espectáculo, además de una canción de su propia cosecha.

Este evento es completamente gratuito para todos aquellos espectadores que tengan una entrada para la función de ese día, que sencillamente deben acudir al Teatro Lope De Vega a las 18:30h y mostrar su entrada.

EL REY LEÓN, la producción más longeva de la historia de la Gran Vía con 15 temporadas a sus espaldas, arranca con celebraciones y sorpresas como la Exposición en el Espacio Movistar de Madrid, que ofrecerá distintos eventos a lo largo de la primera quincena de agosto.

Acompañando a sus dos protagonistas Agustín Argüello y Dianne Kaye como Simba y Nala, entre las novedades de su elenco para esta nueva temporada se encuentran Antonio Curros como Timón, Vitor Moresco como Banzai, mientras que los papeles de Ed, Shenzi y Rafiki estarán encarnados por Pedro Llaudes, Jeanne Mariel Montás y Gugwana Dlamini, respectivamente. Además, Marcel Octavio da vida a Scar.

Desde su estreno en Broadway en 1997, EL REY LEÓN ha sido un fenómeno global. Ha visitado más de 100 ciudades en 20 países de los cinco continentes, superando en recaudación total a cualquier otro espectáculo de Broadway o película en la historia. Su propuesta escénica innovadora, firmada por Disney Theatricals, ha sido reconocida con múltiples premios, incluyendo seis premios Tony en 1998 y dos premios Olivier en 1999.

En España, el musical debutó el 20 de octubre de 2011 y desde entonces se ha mantenido como una de las propuestas culturales más exitosas y longevas del país. La producción madrileña se ha consolidado gracias al respaldo constante del público y la crítica, obteniendo en 2012 siete premios del público BroadwayWorld Spain, incluido el de mejor musical.

Con un despliegue visual y musical que sigue fascinando a espectadores de todas las edades, EL REY LEÓN inicia su decimoquinta temporada en el Teatro Lope De Vega de Madrid.