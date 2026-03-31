David Broncano traslada LA REVUELTA al UMusic Hotel Teatro Albéniz

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El panorama televisivo y teatral madrileño se prepara para un cambio de escenario significativo con el anuncio del traslado de LA REVUELTA, el exitoso programa de Televisión Española conducido por David Broncano. Tras consolidarse como un fenómeno de audiencia en el Teatro Príncipe Gran Vía, la producción mudará sus grabaciones a un espacio con una historia profundamente ligada a los grandes espectáculos de la capital: el UMusic Hotel Teatro Albéniz.

Este movimiento responde principalmente al crecimiento del formato y a la necesidad de un espacio con mayor capacidad de aforo y una infraestructura técnica más avanzada para dar cabida a sus seguidores. Para los amantes del género musical, este cambio de ubicación resulta especialmente relevante, ya que el Teatro Albéniz es uno de los epicentros de la escena actual en Madrid. El recinto es el mismo que alberga actualmente la aclamada producción de CABARET y que, en la temporada anterior, fue el escenario del triunfal regreso de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, dos de los títulos más emblemáticos de la cartelera internacional.

Situado a escasos metros de la Puerta del Sol, el Teatro Albéniz recupera así un protagonismo mediático que combina su programación de teatro musical con la llegada de uno de los programas de entretenimiento más influyentes del momento. Esta transición no solo supone un salto de escala para el equipo de Broncano, sino que también subraya la versatilidad de un teatro que ha demostrado ser capaz de acoger desde las producciones más complejas de Broadway hasta los formatos televisivos más dinámicos de la actualidad.

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