EL TIEMPO ENTRE COSTURA anuncia el reparto de su regreso a Madrid

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El próximo 14 de mayo el musical EL TIEMPO ENTRE COSTURAS vuelve a Madrid tras un recorrido por 20 ciudades y 360 funciones para una temporada corta de dos meses en el Teatro Calderón.

Alba Cuartero y Jana Gómez se alternarán el papel protagónico de Sira Quiroga en esta nueva etapa, acompañadas por un reparto formado por Noemí Mazoy como Dolores, Claudio Columé en le papel de Marcus Logan, Laia Prats como Rosalinda Fox, Irene Pozo como Candelaria y Gustavo Rodríguez en el papel de Félix y Carlos Alvarado. Personajes esenciales en el itinerario de Sira, desde Madrid hasta el norte de África. El reparto reúne además a Vanessa Fernández como Jamila; a Aurora Frías encarna a Doña Manuela y es cover de Dolores y de Candelaria; Clara Lanzani, interpreta el papel de madre; Camila Puelma, en el papel de Marita; Mireia García, como Teté; Alberto Vázquez interpreta los papeles de Gonzalo y Beigbeder; Julio Morales es el Comisario y Hillgarth; Sergio Escribano como Ramiro Arribas y Bernhardt; Paco Arrojoen los papeles de Da Silva y Serrano Suñer; Rodrigo Blanco como Ignacio y Franc de Luna como maestro y cover de Da Silva. Miguel Ángel Bellotto, Alex Parra, Rocío Martín y Noelia Cano serán los swings de esta producción.

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS cuenta con la producción ejecutiva de Dario Regattieri al frente de beon. Entertainment. El musical cuenta con música de Iván Macías y libreto de Félix Amador.

El vestuario, uno de los protagonistas del espectáculo, cuenta con el talento de Lorenzo Caprile y Marietta Calderón.

La joven modista Sira Quiroga abandona Madrid en los meses previos al inicio de la guerra civil arrastrada por el amor desbocado hacia un hombre que apenas conoce. Juntos se instalan en Tánger, una ciudad mundana, exótica y vibrante donde todo lo impensable puede hacerse realidad. Incluso, la traición y el abandono.

Sola y acuciada por deudas ajenas, Sira se Traslada a Tetuán, la capital del Protectorado español en Marruecos. Con argucias inconfesables y ayudada por amistades de reputación dudosa, forja una nueva identidad y logra poner en marcha un selecto atelier en el que atiende a clientas de orígenes remotos y presentes insospechados.

A partir de entonces, con la contienda española recién terminada y la europea a punto de comenzar, el destino de la protagonista queda ligado a un puñado de personajes históricos entre los que destacan Juan Luis Beigbeder —el enigmático y escasamente conocido ministro de Asuntos Exteriores del primer franquismo—, su amante, la excéntrica Rosalinda Fox, y el agregado naval Alan Hillgarth, jefe de la inteligencia británica en España durante la segunda guerra mundial. Entre todos ellos la empujarán hacia un arriesgado compromiso en el que las telas, las puntadas y los patrones de su oficio se convertirán en la fachada visible de algo mucho más turbio y peligroso.

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