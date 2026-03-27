Disney rodará el live action de Enredados en la Comunidad Valenciana

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Disney ha elegido la Comunidad Valenciana como uno de los principales escenarios para el rodaje de la versión en acción real de ENREDADOS, la adaptación del clásico animado inspirado en el cuento de Rapunzel. La producción, actualmente en fase de preproducción, tendrá su epicentro en Alicante y se desarrollará durante aproximadamente ocho meses.

Los estudios de Ciudad de la Luz serán el centro neurálgico del proyecto, que también se extenderá a diferentes localizaciones de la región valenciana y otras zonas de España. Este regreso de grandes rodajes al complejo alicantino consolida su reactivación como hub audiovisual internacional tras su reapertura en 2022.

La película estará dirigida por Michael Gracey (The Greatest Showman) y contará con un reparto encabezado por Teagan Croft como Rapunzel, Milo Manheim como Flynn Rider y Kathryn Hahn en el papel de Madre Gothel. El proyecto se enmarca en la estrategia de Disney de seguir adaptando a acción real algunos de sus títulos animados más populares.

Desde la Generalitat Valenciana destacan el impacto económico, laboral y social que supondrá esta producción, así como su valor estratégico para posicionar la región como destino de grandes rodajes internacionales. La llegada de Enredados refuerza el crecimiento del sector audiovisual valenciano y su proyección dentro de la industria cinematográfica global.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.