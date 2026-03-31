A Love Triangle Unfolds Backward in Pinter’s Masterpiece BETRAYAL
São Paulo, Brazil — A new Brazilian staging of Betrayal, one of the most celebrated plays by Nobel Prize winner Harold Pinter (1930-2008), is set to premiere on April 3 at the Teatro UOL. Directed by Lavínia Pannunzio, the production brings a fresh perspective to the 1978 classic, widely regarded as a cornerstone of modern drama. The play will run through May 31, with performances from Friday to Sunday at 8 p.m. At the heart of Betrayal is a complex love triangle between Emma, Robert, and Jerry, portrayed by Luiza Curvo, Leonardo Brício, and Diego Machado, with a special appearance by Miranda Diamant. The narrative unfolds in reverse chronological order, beginning after the end of an affair and gradually moving backward to its origins. This unconventional structure allows audiences to uncover secrets and contradictions piece by piece, deepening the emotional impact of each revelation.
Inspired by Pinter’s own real-life relationship, the play examines the shifting boundaries between intimacy, friendship, and betrayal. As the story moves backward through time, it exposes not only infidelity between partners but also deeper layers of self-deception and emotional conflict. The characters’ restrained dialogue and unspoken tensions reflect Pinter’s signature style—where silence often carries as much weight as words.
Under Pannunzio’s direction, the production embraces a minimalist aesthetic that highlights the precision of language and the psychological complexity of the characters. The three actors remain onstage throughout the performance, creating a constant interplay of presence and absence that mirrors the instability of their relationships. Carefully designed lighting and scenography enhance the intimate atmosphere, drawing the audience into the emotional core of the story.
Since its debut in 1978, Betrayal has been staged around the world and continues to resonate with audiences for its honest and unflinching portrayal of human relationships. This new Brazilian production reaffirms the play’s enduring relevance, inviting viewers to reflect on love, memory, and the fragile nature of truth in an ever-shifting emotional landscape.
Betrayal, clássico do dramaturgo britânico Harold Pinter, ganha nova montagem dirigida por Lavínia Pannunzio, com estreia marcada para 3 de abril no Teatro UOL.
Com estrutura inovadora, a peça é narrada em ordem cronológica inversa e acompanha um intenso triângulo amoroso. No elenco, estão Luiza Curvo, Leonardo Brício, Diego Machado e Miranda Diamant (participação especial).
Uma nova montagem brasileira de Betrayal, uma das obras mais consagradas do vencedor do Prêmio Nobel Harold Pinter (1930-2008), estreia no dia 3 de abril no Teatro UOL. Dirigida por Lavínia Pannunzio, a produção propõe um novo olhar sobre o clássico de 1978, amplamente reconhecido como um marco da dramaturgia moderna. O espetáculo segue em cartaz até 31 de maio, com sessões de sexta a domingo, às 20h.
No centro de Betrayal está um complexo triângulo amoroso entre Emma, Robert e Jerry, vividos por Luiza Curvo, Leonardo Brício e Diego Machado, com participação especial de Miranda Diamant. A narrativa se desenrola em ordem cronológica inversa, começando após o fim do relacionamento extraconjugal e retrocedendo até o seu início. Essa estrutura incomum permite que o público descubra segredos e contradições aos poucos, intensificando o impacto emocional de cada revelação.
Inspirada em uma experiência pessoal de Pinter, a peça investiga os limites entre intimidade, amizade e deslealdade. Ao voltar no tempo, a trama revela não apenas infidelidades, mas também camadas mais profundas de autoengano e conflitos emocionais. O diálogo contido e as tensões implícitas refletem o estilo característico do autor — em que o silêncio muitas vezes diz mais do que as palavras.
Sob a direção de Pannunzio, a montagem aposta em uma estética minimalista que valoriza a força do texto e a densidade psicológica dos personagens. Os três atores permanecem em cena durante toda a peça, criando um constante jogo de presenças que reflete a instabilidade das relações. A iluminação e a cenografia cuidadosamente elaboradas reforçam a atmosfera íntima, aproximando o público do universo emocional da história.
Desde sua estreia em 1978, Betrayal tem sido encenada em todo o mundo e segue relevante por sua abordagem direta e contundente das relações humanas. Esta nova montagem brasileira reafirma a atualidade da obra, convidando o público a refletir sobre amor, memória e a fragilidade da verdade em um cenário emocional em constante transformação.
Ficha Técnica
Dramaturgia: Harold Pinter
Tradução: Luis Frias
Direção: Lavínia Pannunzio
Elenco: Luiza Curvo, Leonardo Brício, Diego Machado e Miranda Diamant (participação especial)
Idealização e Produtora: Luiza Curvo
Coordenação de Produção: Miçairi Guimarães
Produção: Natália Oliveira
Administração financeira e prestação de contas - Letícia Napole / Barbara Bittencourt / Letícia Verônica - Vianapole Arte
Diretor de Palco: Domingos Varela
Contrarregra/Camareiro: João Carvalho
Figurino: Anne Cerutti
Desenho de luz: Sarah Salgado
Desenho de Som: Rafael Thomazini
Cenografia: Mira Andrade
Fotos Divulgação: Felipe Penteado
Fotografia: Luisa Ananias
Design: Laerte Késsimos
Captura de imagem e vídeos: Rafael Thomazini
Sala de ensaio: Teatro Estúdio
Serviço
BETRAYAL
de Harold Pinter,
com direção de Lavínia Pannunzio
Temporada: 3 de abril a 31 de maio de 2026
De sexta a domingo, às 20h
Teatro Uol - Shopping Pátio Higienópolis - Avenida Higienópolis, 618, Piso Terraço, Higienópolis, São Paulo
Ingressos: Setor A - R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada) | Setor B - R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada)
Venda online em https://teatrouol.showare.com.br/Default.aspx?EventId=263
Bilheteria: de terça a sexta, das 17h às 20h; e aos sábados e domingos, das 13h às 20h.
Classificação: 14 anos.
Duração: 80 minutos
