Review: TOPO GIGIO IL MUSICAL al TEATRO BRANCACCIO

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La favola tutta italiana di Topo Gigio arriva al Teatro Brancaccio di Roma con questo musical diretto da Maurizio Colombi e ispirato dalla storia del celebre pupazzo e dal libro Il cuore di Gigio di Morris Doves.

MARIA PEREGO E TOPO GIGIO

Con il sottotitolo Strapazzami di coccole, la frase resa celebre da Topo Gigio sin dai suoi primi passaggi alla televisione italiana nel lontano 1959, il musical ripercorre la genesi della creazione del pupazzo animato ad opera della giovane Maria Perego. La ragazza, ritenuta poco stabile mentalmente per il suo sentire delle voci, mostra la sua tenacia nel difendere e riuscire ad affermare la sua creazione nonostante le resistenze del suo psichiatra e le invidie suscitate nell’ambiente della RAI dove Topo Gigio ha mosso i suoi primi passi. Con il suo team di voce e animatori, Maria Perego riesce ad imporsi attraverso la tenerezza e l’amore suscitato dal suo pupazzo che nella sua lunga carriera affiancherà i più grandi personaggi dello spettacolo in Italia e all’estero. Vengono rievocati i suoi passaggi a Canzonissima al fianco di Raffaella Carrà in un cameo molto apprezzato dal pubblico, il suo passaggio all’Ed Sullivan Show a New York e la visita agli Studios di Walt Disney che intrigato da questo personaggio aveva pensato di scritturarlo per poi lasciar cadere la proposta pur con la sua notevole ammirazione.

Lo spettacolo si regge notevolmente sull’incredibile immaginario collettivo che persiste nelle menti e nei cuori degli italiani per questo personaggio che fa parte della storia della nostra televisione e della nostra cultura ed è uno spettacolo ben strutturato e ben musicato. Tuttavia risulta poco scorrevole, a tratti caotico e ad altri con un eccessivo isterismo. Meriterebbe un miglior andamento e più fluidità. Ad esempio, le ricorrenti apparizioni dello psichiatra, simbolo del male che cerca di reprimere le fantasie dalla giovane Maria, risultano poco comprensibili ed eccessive. Le canzoni originali scritte da Franco Fasano sono intense, accattivanti e alternano con equilibrio le parti più intime e introspettive con quelle corali e di puro spettacolo a cui ben si sono accompagnate le coreografie create da Rita Pivano.

La scenografie di Max Merenda sono semplici ma efficaci, ricreando con pochi dettagli i vari scenari in cui si svolgono le azioni della storia. Come purtroppo spesso accade nei musical quando non è presente l’orchestra in scena, le basi registrate hanno coperto le voci dei cantanti rendendo a tratti incomprensibile il testo dei brani.

Le due protagoniste, Teresa Morici nel ruolo di Maria Perego bambina e Milena Miconi in quello da adulta hanno interagito con passione e ben usato le loro voci nei brani loro affidati. Leo Valli ha avuto il duro compito di far rivivere la particolare voce di Topo Gigio creata a suo tempo da Peppino Mazzullo.

Nel complesso Topo Gigio Il Musical resta uno spettacolo godibile che racconta i retroscena sicuramente poco noti al grande pubblico, di come una semplice, timida ma tenace ragazza abbia potuto trasformare il suo sogno in una icona dello spettacolo internazionale. Se per i bambini in sala Topo Gigio è un qualunque altro personaggio di peluche, per i più grandi è uno di casa: è uno di quei nomi che anche se fatto di stoffa e con due bacchette per muoverlo, hanno preso vita e distribuito tenerezza e amore in un periodo storico forse dei migliori della nostra repubblica. Solo per questo va ricordato, ammirato e vale la pena di vedere questo spettacolo.

TOPO GIGIO IL MUSICAL

Strapazzami di coccole tour



MILENA MICONI nel ruolo di Maria Perego

TERESA MORICI nel ruolo di Maria Perego bambina

Regia di MAURIZIO COLOMBI

Supervisione artistica ALESSANDRO ROSSI

Musiche di FRANCO FASANO

Direzione musicale Franco Fasano e Marco Iardella

Coreografie RITA PIVANO La voce di Topo Gigio è di LEO VALLI

Vocal Coach ALEX PROCACCI

Scenografie MAX MERENDA Assistente scenografie CLARA ABRUZZESE

Disegno luci AMILCARE CANALIS

In scena al TEATRO BRANCACCIO fino al 28 marzo

Via Merulana, 244 – 00185 Roma - botteghino@teatrobrancaccio.it

Mer25/03 20:30

Gio26/03 20:30

Ven27/03 20:30

Sab28/03 16:00

Sab28/03 20:30

prezzo biglietto da 46 € a 33 € disponibili su www.teatrobrancaccio.it - www.ticketone.it

UFFICIO STAMPA PRODUZIONE :

SILVIA AROSIO COMUNICAZIONE

Silvia.arosio@gmail.com T. +39 333.3247174

DANIELE MIGNARDI PROMOPRESSAGENCY

Rif. Nadia Rosciano / Vincenzo Scarpa - T +39 06 32651758 r.a.

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UFFICIO STAMPA TEATRO BRANCACCIO

MONICA MENNA monica.menna@sisicommunication.it T. 328 / 94 48 311

ALESSANDRA TEUTONICO alessandra.teutonico@sisicommunication.it T. 392 / 50 89 173

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