Víctor Arbelo presenta su nuevo disco COM UN LABERINT en el Teatre Condal

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El actor y cantante Víctor Arbelo, una de las voces más consolidadas del teatro musical tras su paso por producciones de gran formato como LOS MISERABLES, MAR I CEL o RENT, presentará próximamente su proyecto más personal en el escenario del Teatre Condal de Barcelona el próximo 27 de abril de 2026. En esta cita única, el artista se distancia de los personajes de ficción para dar absoluto protagonismo a su faceta como compositor y solista, compartiendo con el público su viaje a través de un "laberinto vital". El concierto servirá de plataforma para desgranar en directo los temas de su nueva etapa creativa, marcada por una búsqueda de identidad artística propia y una conexión honesta con su audiencia.

El eje central de esta presentación es su tercer trabajo discográfico, titulado COM UN LABERINT, una propuesta íntegramente en catalán donde Arbelo explora un sonido pop contemporáneo con matices de rock y R&B. En este álbum, el intérprete traslada toda su técnica vocal y experiencia acumulada en montajes como PER SOBRE DE TOTES LES COSES a una producción que ha contado con la colaboración de profesionales como Oriol Padrós, Roger Argemí y Uri Plana. Este nuevo disco refleja un profundo proceso de exploración personal en el que el artista prioriza su carrera como autor, consolidándose como una voz con sello propio dentro del panorama musical actual.

Para esta puesta en escena en el escenario del Condal, Arbelo contará con el acompañamiento de una banda integrada por Alex Guitar a las guitarras, Leo Golo a los teclados y Cisco Cruz en la percusión, además de la participación especial de un coro de la escuela Aules bajo la dirección de Judith Sabaté. El espectáculo, que cuenta con el movimiento escénico de Oscar Reyes, busca realzar la sensibilidad interpretativa del artista en un formato de gran fuerza emocional. Las entradas ya se encuentran disponibles para lo que promete ser la consolidación de un capítulo profesional donde la música de autor es la absoluta protagonista.

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