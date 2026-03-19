Todos los ganadores de la 34ª edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices

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La 34ª edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices se vistió de gala el pasado 16 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid. En una ceremonia muy especial que también conmemoraba el 40 aniversario del sindicato, la profesión se reunió para celebrar y reconocer las mejores interpretaciones del año en teatro, cine y televisión.

El evento estuvo conducido de manera magistral por la actriz Anna Coll —conocida por su trayectoria en destacados musicales como ALADDÍN o MAMMA MIA!— junto a Jorge Basanta, todo ello bajo la batuta del dramaturgo Félix Estaire.

Como no podía ser de otra manera, el teatro musical tuvo una representación muy especial durante la velada gracias a la presentadora y a Mariola Peña, que acudía a la cita nominada a Mejor Actriz Secundaria en Teatro por su brillante trabajo en CENICIENTA, EL MUSICAL. Juntas demostraron ser las grandes embajadoras del género en una gala llena de talento.

La noche resaltó la importancia del trabajo colectivo y el deber social del arte, y dejó para el recuerdo grandes momentos, como el Premio Mujeres en Unión – Pilar Bardem otorgado a Pedro Almodóvar, o el emotivo Premio Toda una Vida concedido a Antonio Resines, quien fiel a su estilo regaló un discurso cargado de humor. Como broche de oro absoluto para cerrar la gala, Anna Coll —acompañada por Xavier Torras al piano y Jorge González al chelo— emocionó a todos los presentes interpretando magistralmente el clásico "What I Did for Love", del aclamado musical A CHORUS LINE, recordando así su propio paso por la exitosa producción de este mismo título dirigida por Antonio Banderas.

A continuación os detallamos el palmarés completo con todos los ganadores elegidos por los propios compañeros de la profesión actoral:

TEATRO

— Actriz protagonista: Irene Escolar por PERSONAS, LUGARES Y COSAS

— Actor protagonista: Daniel Albaladejo por LA SEÑORITA DE TREVÉLEZ

— Actriz secundaria: Mina El Hammani por LAS TROYANAS

— Actor secundario: Cristóbal Suárez por MÚSICA PARA HITLER

— Actriz de reparto: Ana Hernández por NUMANCIA

— Actor de reparto: Víctor Clavijo por BLAUBEEREN

CINE

— Actriz protagonista: Patricia López Arnáiz por LOS DOMINGOS

— Actor protagonista: José Ramón Soroiz por MASPALOMAS

— Actriz secundaria: Nagore Aranburu por LOS DOMINGOS

— Actor secundario: Álvaro Cervantes por SORDA

— Actriz de reparto: Elvira Mínguez por LA CENA

— Actor de reparto: Víctor Sáinz por LOS DOMINGOS

TELEVISIÓN

— Actriz protagonista: Ingrid García-Jonsson por SUPERESTAR

— Actor protagonista: Álvaro Morte por ANATOMÍA DE UN INSTANTE

— Actriz secundaria: María Jesús Hoyos por POQUITA FE

— Actor secundario: David Lorente por ANATOMÍA DE UN INSTANTE

— Actriz de reparto: Natalia Huarte por ENA. LA REINA Victoria Eugenia

— Actor de reparto: Felipe Andrés por POQUITA FE

CATEGORÍA REVELACIÓN

— Actriz revelación: Miriam Garlo por SORDA

— Actor revelación: Julio Peña por EL CAUTIVO

INTERPRETACIÓN INTERNACIONAL

— Actriz internacional: Carla Díaz por DELICIOUS

— Actor internacional: Alberto Ammann por ATRAPADOS

PREMIOS ESPECIALES

— Premio Toda una vida: Antonio Resines

— Premio Mujeres en Unión – Pilar Bardem: Pedro Almodóvar

— Premio Especial de la Unión: Equipo de la película LA VOZ DE HIND

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