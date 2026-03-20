TV: Alejandro Sanz se sumerge en el casting de EL ALMA AIRE

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La Gran Vía madrileña se prepara para recibir uno de los proyectos más esperados de la próxima temporada: EL ALMA AL AIRE. Pero no se trata de una producción más; es el primer musical de creación propia que Stage Entertainment —responsables de éxitos como EL REY LEÓN o ALADDIN— desarrolla íntegramente en España. El corazón de este espectáculo late al ritmo de las canciones de Alejandro Sanz, y el propio artista ha querido dejar claro que su compromiso con la obra va mucho más allá de ceder su repertorio.

En el vídeo compartido recientemente por la productora, hemos podido ver a un Alejandro Sanz visiblemente emocionado involucrado en el proceso de selección del elenco. Durante las audiciones, el artista ha confesado haber descubierto un mundo que le fascina por completo. Aunque reconoce que ha viajado en ocasiones para disfrutar de musicales como espectador, ha admitido que no imaginaba cómo funcionaba realmente el complejo engranaje de su creación desde dentro. En este sentido, Sanz se define ahora como un auténtico aprendiz que está disfrutando de cada etapa del proceso, aportando su visión con humildad mientras deja el peso del trabajo en manos de los grandes profesionales que lideran el proyecto.

En las imágenes, se observa a Sanz compartiendo confidencias con el equipo creativo, escuchando con atención a los aspirantes y dejándose sorprender por las nuevas versiones de sus temas más icónicos. Su presencia no solo ha servido para dar apoyo moral a los actores y cantantes que buscan un hueco en la obra, sino para asegurar que la esencia y el "duende" de sus letras se mantengan intactos en esta transición a las tablas.

La trama, que cuenta con un libreto firmado por el doble ganador del Premio MAX, Álvaro Tato, nos traslada a un pintoresco pueblo pesquero donde la vida de sus habitantes se ve alterada por un choque de mundos. Conoceremos a Ale, un joven músico con un talento extraordinario que vive pegado a sus raíces, y a Alma, una promotora inmobiliaria madrileña que llega al pueblo con sus dos hijas, provocando un cambio irreversible en el equilibrio de la comunidad. Es una historia que reivindica el valor de la identidad y la libertad, hilada por éxitos como Amiga mía, No es lo mismo o Corazón partío.

Además de la carga emocional, Stage Entertainment apuesta por una moderna escenografía que combina elementos de vanguardia con los últimos medios técnicos. Todo está diseñado para que las canciones que han conectado a distintas generaciones cobren una fuerza visual inédita. El musical tiene previsto su estreno el próximo 1 de octubre de 2026 en el Teatro Coliseum de Madrid. Con Alejandro Sanz como guía espiritual y musical del proyecto, EL ALMA AL AIRE se perfila como el gran fenómeno teatral que invita, por encima de todo, a reconectar con lo que realmente importa: vivir.

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