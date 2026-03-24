BREAKING: Amanda Digón y Pepe Nufrio protagonizarán EL ALMA AL AIRE, el musical de Alejandro Sanz

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ha revelado hoy uno de los secretos mejor guardados de la próxima temporada: los nombres de los protagonistas deLos reconocidos intérpretesserán los encargados de dar vida a los personajes principales —quienes interpretarán a Ale y Ella, los protagonistas de esta— en esta ambiciosa producción que llegará alde Madrid.

A día de hoy, ambos intérpretes comparten escenario en CABARET, una química que ahora trasladarán a esta nueva gran apuesta de la Gran Vía que se estrenará el próximo 1 de octubre.



Para completar el elenco principal les acompañarán en esta producción Natán Segado, Lydia Fairén, Antonio MM, Inma “La Carbonera”, Miriam Madrid, Inés León y Hugo Ruiz.

Este anuncio llega en un momento de máxima ebullición creativa, con un Alejandro Sanz que se ha volcado en el proceso de una manera inédita. El artista ha compartido su fascinación por este nuevo universo, confesando que, aunque siempre ha sido un espectador de musicales en sus viajes, nunca había imaginado la complejidad y la magia que conlleva crearlos desde cero. En una muestra de humildad y respeto por el oficio, Sanz se ha definido a sí mismo durante los castings como un "aprendiz" que disfruta y aporta su visión, dejando que los profesionales de Stage Entertainment lideren el trabajo técnico mientras él se asegura de que sus canciones mantengan la esencia original en su transición a las tablas.



Amanda Digón, nacida en Barcelona, inició su carrera en Londres, debutando en el West End con DUSTY y protagonizando el film independiente ARIELLA. Tras interpretar a Anita en WEST SIDE STORY en el prestigioso FESTIVAL DE ÓPERA DE SALZBURGO, regresó a España para protagonizar DIRTY DANCING y VIVA BROADWAY. En los últimos años ha destacado en los musicales EL MÉDICO, la gira de WEST SIDE STORY, FLASHDANCE y ha sido protagonista de MALINCHE durante tres temporadas. En la última temporada ha estado interpretrando a la icónica Sally Bowles en el musical inmersivo CABARET.

Pepe Nufrio, nacido en Madrid, se formó en la escuela AMDA y en THE NEW SCHOOL de Nueva York. Ha desarrollado gran parte de su carrera en Estados Unidos, participando en el concierto BROADWAY RISING STARS y en producciones como WEST SIDE STORY, EVITA, GREASE, INTO THE WOODS, JESUS CHRIST SUPERSTAR y GUYS & DOLLS. En España, ha protagonizado títulos como TIK, TIK BOOM, la pieza de zarzuela EL AÑO PASADO POR AGUA y el musical GODSPELL, producido por Antonio Banderas y dirigido por Emilio Aragón. Durante la última temporada también ha estado protagonizando el musical CABARET.



EL ALMA AL AIRE nos traslada a un pueblo pesquero donde personajes de distintas generaciones se enfrentan a decisiones que marcarán su destino. Este relato coral, lleno de vida y emociones cruzadas, sigue a Ale, un joven músico con gran talento, quien, junto a su familia y su amigo Bruno, presencia cómo la llegada de Alma —una madrileña que se instala en el pueblo con sus dos hijas— altera el equilibrio de la comunidad.



Álvaro Tato, el autor del libreto comenta que: "El alma al aire es una historia de amor a las raíces. De amor a lo que somos, a nuestra herencia, de amor a nuestra cultura. De amor a nuestros tiempos. Una carta de amor a nosotros mismos, a la posibilidad de querernos, de atrevernos a ser lo que queremos ser, no lo que la sociedad nos dice que tenemos que ser"



Esta superproducción no solo destaca por su reparto, sino por ser la primera creación 100% original de Stage Entertainment en España. Con una escenografía de vanguardia y los medios técnicos más avanzados, el musical busca reconectar al público con lo que realmente importa a través de éxitos como Amiga mía, Corazón partío o No es lo mismo. El estreno oficial tendrá lugar el próximo 1 de octubre en el Teatro Coliseum de Madrid, marcando un hito en la historia de la Gran Vía con el respaldo total de un Alejandro Sanz. Las entradas para esta esperada producción ya se pueden adquirir a través de la web oficial de Stage Entertainment.

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