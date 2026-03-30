TV: Hablamos con Amanda Digón, Pepe Nufrio y el equipo de EL ALMA AL AIRE en su presentación oficial

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Stage Entertainment desveló la semana pasada en el Teatro Coliseum de Madrid a los protagonistas y al equipo creativo de su nueva apuesta original basada en el legado musical de Alejandro Sanz. El musical, que se estrenará el próximo 1 de octubre, supone un hito histórico al ser la primera gran producción de la compañía creada íntegramente en España.

La semana pasada, el Teatro Coliseum de la Gran Vía se vistió de gala para la puesta de largo de EL ALMA AL AIRE. Tras cuatro años de intenso desarrollo creativo, Stage Entertainment presentó oficialmente a Amanda Digón y Pepe Nufrio, quienes darán vida a los personajes de Ella y Ale. El evento contó con la presencia del prestigioso director británico Jonathan Kent, el dramaturgo Álvaro Tato y la directora general de Stage Entertainment España, Yolanda Pérez, quienes compartieron los detalles de este ambicioso proyecto que fusiona el imaginario poético de Alejandro Sanz con una narrativa teatral inédita.

En BroadwayWorld Spain tuvimos la oportunidad de charlar con los protagonistas y el equipo creativo para conocer cómo se está gestando este viaje emocional que promete revolucionar la cartelera madrileña. ¡No te pierdas las entrevistas en el siguiente vídeo!

EL ALMA AL AIRE es una historia original escrita por Álvaro Tato, quien ha tejido un libreto donde los grandes éxitos de Sanz impulsan la trama de forma orgánica. La historia nos traslada a un universo de raíces, comunidad y pasiones, donde personajes como Ella (Estrella) y Ale redescubren sus sentimientos a través de arreglos musicales realizados por Nick Skilbeck.

Durante la presentación, Amanda Digón y Pepe Nufrio demostraron una química arrolladora que ahora trasladan a estos personajes creados desde cero. El reparto principal se completa con nombres de la talla de Natán Segado, Lydia Fairén, Antonio MM, Inma “La Carbonera”, Miriam Madrid, Inés León y Hugo Ruiz, conformando un elenco que combina la veteranía con el talento emergente del teatro musical en nuestro país.

El director Jonathan Kent destacó la importancia de aportar una visión fresca y objetiva a la cultura española. Por su parte, Yolanda Pérez subrayó que este estreno marca el inicio de una nueva era para Stage Entertainment, consolidando a Madrid como un foco de creación propia de nivel internacional, con la vista puesta también en el futuro Stage Gran Teatro Musical que abrirá sus puertas en 2027.

La producción cuenta con el respaldo y la implicación directa de Alejandro Sanz, quien ha participado activamente en el proceso creativo, aportando su visión y generosidad para que sus canciones cobren una nueva dimensión sobre el escenario.

EL ALMA AL AIRE se estrenará oficialmente el 1 de octubre en el Teatro Coliseum. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial de Stage Entertainment.

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