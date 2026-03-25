BREAKING: Patti LuPone actuará por primera vez en España con su espectáculo “Songs from a Hat”

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La mítica Patti LuPone actuará por primera vez en España con su espectáculo Songs from a Hat, en una gira que supone un auténtico hito para el teatro musical en nuestro país. Considerada una de las grandes figuras vivas de Broadway, la artista visitará varias ciudades españolas, incluyendo Madrid, donde actuará el 15 de junio en el Nuevo Teatro Alcalá, Gran Canaria y Tenerife, dentro del prestigioso festival Veranos del Taoro.

El espectáculo, concebido como una experiencia directa y cambiante con el público, propone una noche en la que el repertorio se decide en vivo: canciones elegidas al azar que LuPone transforma en momentos teatrales únicos, combinando musical, estándar y repertorio popular con su inconfundible sello interpretativo. Se trata de una propuesta que pone en primer plano su capacidad escénica y su conexión con el espectador, alejándose del concierto tradicional para ofrecer algo mucho más cercano a un acto teatral.

Dentro de la gira española, la artista participará el 19 de junio en el festival Veranos del Taoro, en el Parque de la Sortija de Puerto de la Cruz (Tenerife), una cita que celebra su quinta edición y que se consolida como uno de los eventos culturales más relevantes del país. Además, el recorrido continuará en Gran Canaria el 21 de junio a las 19:00h en el Auditorio Alfredo Kraus. Además, habrá más fechas en España que se anunciarán pronto.

LuPone, cuya carrera abarca más de cinco décadas, comenzó su trayectoria profesional como miembro de The Acting Company entre 1972 y 1976, participando en repertorios clásicos que sentaron las bases de su rigor interpretativo. Debutó en Broadway en 1973 con The Three Sisters y pronto llamó la atención con una nominación al Tony por The Robber Bridegroom. Su consagración llegaría poco después al crear el papel de Eva Perón en la producción original de Evita, por el que ganó el Tony a Mejor Actriz en Musical, iniciando así una trayectoria marcada por personajes icónicos.

A lo largo de su carrera ha construido un legado único tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, donde fue la primera Fantine en Les Misérables en el West End, papel que le valió el Olivier Award. También originó el personaje de Norma Desmond en la premiere londinense de Sunset Boulevard y ha protagonizado producciones fundamentales como Anything Goes, Sweeney Todd o Gypsy, por la que ganó su segundo Tony. Más recientemente, ha vuelto a triunfar en Broadway con Company, obteniendo un nuevo Tony, confirmando una vigencia artística excepcional.

Más allá del teatro, LuPone ha desarrollado una extensa carrera en cine y televisión, con títulos como Driving Miss Daisy, American Horror Story, Pose o Hollywood, además de proyectos recientes en plataformas y grandes producciones. Sin embargo, es sobre el escenario donde su figura alcanza una dimensión única. Su espectáculo Songs from a Hat propone una experiencia directa e imprevisible, en la que el repertorio se decide en vivo, permitiendo al público asistir a una demostración de su maestría escénica en estado puro.

La llegada de Patti LuPone a España no es solo una gira: es la oportunidad de presenciar en directo a una de las intérpretes que han definido el teatro musical contemporáneo. Un acontecimiento histórico que sitúa al público español frente a una leyenda viva del escenario.

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