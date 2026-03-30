Puy du Fou España celebra su 5º aniversario consolidado como referente de ocio y cultura nacional

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Puy du Fou España celebra su quinto aniversario consolidándose como uno de los referentes más destacados del sector cultural y de ocio en el país, habiendo superado ya la cifra de cinco millones de visitantes desde su inauguración en marzo de 2021. Ubicado en las cercanías de Toledo, el parque ha logrado articular un ambicioso relato histórico que ha evolucionado constantemente desde su apertura en un contexto marcado por la pandemia. Lo que comenzó con cuatro producciones diurnas se ha transformado en una oferta que hoy incluye seis grandes espectáculos de día, el aclamado espectáculo nocturno EL SUEÑO DE TOLEDO, dos restaurantes con espectáculo y cinco poblados históricos que transportan al público a diferentes épocas de la historia de España.

La trayectoria del recinto ha estado avalada por un notable reconocimiento internacional, acumulando premios de prestigio como los IAAPA Awards o los Parks World Excellence Awards, que han distinguido como "mejor espectáculo del mundo" a obras como EL ÚLTIMO CANTAR, A PLUMA Y ESPADA y el propio EL SUEÑO DE TOLEDO. En los últimos años, la expansión ha sido constante con la incorporación de producciones como EL MISTERIO DE SORBACES en 2023 y EL TAMBOR DE LA LIBERTAD en 2025, este último centrado en la Guerra de la Independencia y galardonado como el mejor de Europa en los Parksmania Awards. Para este 2026, el parque refuerza su notoriedad nacional con su primera gran campaña de marca en televisión, "La Llamada", mientras potencia sus espacios naturales en el corazón de los Montes de Toledo como un oasis de biodiversidad.

Más allá de su faceta artística, Puy du Fou España se ha erigido como un motor económico y social fundamental para Castilla-La Mancha, generando un beneficio económico superior a los 250 millones de euros en la región. El impacto en el empleo es significativo, con una plantilla de 1.300 trabajadores —de los cuales el 85 % son de la zona— y la creación de más de 3.500 empleos indirectos.

El éxito del proyecto reside en una experiencia de usuario que genera una alta recomendación, basada en la conexión emocional y la calidad de sus producciones en directo. Olivier Strebelle, quien asumió la dirección de Puy du Fou España en julio de 2025, ha manifestado el orgullo que supone haber logrado este posicionamiento en tan poco tiempo, destacando la importancia de haber crecido de la mano del territorio que los acoge. Con la mirada puesta en el futuro, Puy du Fou España afronta los próximos años con el objetivo de seguir creciendo de forma sostenible, apostando por la creación de nuevas hazañas históricas y momentos épicos que continúen emocionando a las futuras generaciones de visitantes.

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