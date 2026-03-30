Nave 10 Matadero presenta GUAYOMINÍ, una reflexión contemporánea sobre el éxito y la cultura pop

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La Nave 10 de Matadero Madrid se prepara para acoger el estreno de GUAYOMINÍ, una ambiciosa propuesta escénica que permanecerá en cartel desde el 24 de abril hasta el 17 de mayo. Escrita por Laura Garmo y bajo la dirección de Pablo Martínez Bravo, la obra nace como el proyecto de dirección y autoría novel de este espacio, consolidándose como un motor para el descubrimiento de nuevas voces en la dramaturgia actual. Esta producción de Nave 10 Matadero y Emilia Yagüe Producciones invita al espectador a una profunda incursión en las luces y sombras del espectáculo, explorando la vulnerabilidad y la responsabilidad que conlleva la exposición pública.

La trama de GUAYOMINÍ se centra en Roi, un joven cantautor que se enfrenta al momento más determinante de su carrera: la final de un prestigioso concurso europeo de canciones. Sin embargo, un inesperado bloqueo de apenas unos segundos durante su actuación desencadena una serie de consecuencias inevitables que transforman su realidad. A través de este incidente, la obra analiza cómo habitamos un sistema basado en la validación externa y el éxito inmediato, donde el valor de un individuo parece reducirse a su capacidad de producción, recordándonos que la vida es mucho más que un simple certamen de talentos.

Aunque se trata de una pieza de teatro contemporáneo, GUAYOMINÍ flirtea directamente con el género musical a través de su atmósfera y de la música original compuesta por Luis Miguel Cobo. El director Pablo Martínez Bravo plantea la función como una comedia, utilizando el humor como una herramienta poderosa para abordar temas dolorosos y establecer un diálogo con las heridas del artista. Bajo una estética inspirada en la cultura pop, la obra indaga en lo que se oculta tras la máscara del show —la presión, el miedo a decepcionar y la soledad—, cuestionando qué estamos dispuestos a sacrificar por alcanzar una meta que podría ser el camino equivocado.

El elenco encargado de dar vida a esta historia está compuesto por Omar Banana, Inma Cuevas, Zack Gómez-Rolls, Selu Nieto y Julia Rubio. Para construir este universo visual y sonoro, la producción cuenta con un equipo creativo de primer nivel que incluye a Alessio Meloni en el diseño de escenografía, Beatriz Francos en la iluminación, Pier Paolo Álvaro en el vestuario y Arantxa Melero en la videoescena. En última instancia, GUAYOMINÍ se configura como un homenaje a la resiliencia de quienes siguen soñando y encuentran formas alternativas de amar lo que hacen, incluso cuando los focos se apagan y parece que nadie está mirando.

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