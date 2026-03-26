TV: THE BOOK OF MORMON celebra 15 años de risas con el anuncio de una gira española

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El fenómeno que cambió las reglas del musical contemporáneo está de aniversario. THE BOOK OF MORMON ha soplado las velas por sus 15 años de éxito en Broadway, y la producción española no ha querido quedarse atrás. En una celebración cargada de energía en el Teatro Rialto de Madrid, el elenco festejó este hito internacional mientras anunciaba su próximo gran paso: la gira por España.

La conmemoración en Madrid tuvo un momento muy especial con la aparición de una espectacular tarta de aniversario, compartida por protagonistas de la producción como Alexandre Ars y Alejandro Mesa. Entre bambalinas y frente a los medios, se recordó cómo THE BOOK OF MORMON, estrenada originalmente en marzo de 2011 en el Eugene O'Neill Theatre de Nueva York, ha logrado exportar su humor mordaz y su mensaje de optimismo hasta convertirse en uno de los títulos más queridos de la Gran Vía madrileña.

Aunque el ambiente era de pura celebración por el recorrido internacional, la noche reservaba una sorpresa mayúscula para los asistentes a la función. En un anuncio que hizo estallar el auditorio en aplausos, se confirmó oficialmente que THE BOOK OF MORMON iniciará una gira nacional para llevar su irreverente historia a nuevos espectadores.

La misión comenzará en Valencia, marcando el inicio de un recorrido que promete seguir cosechando los éxitos logrados en la capital.

Este anuncio llega en un momento agridulce para los fans madrileños, ya que se ha confirmado que THE BOOK OF MORMON terminará su estancia en el Teatro Rialto el próximo 31 de mayo, cerrando así su tercera y última temporada tras haber conquistado a la crítica y al público.

Con 17 galardones a sus espaldas (incluyendo el de Mejor Musical en los Premios Talía y los Premios del Teatro Musical), la producción de ATG Entertainment se prepara para despedirse de Madrid por todo lo alto antes de emprender su viaje por la geografía española.

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