DE BROADWAY A HOLLYWOOD se estrena este domingo en Barcelona

El espectáculo dirigido por Alfonso Casado y Víctor Conde, propone un viaje desde las melodías clásicas de la gran pantalla hasta la nueva revolución del cine y teatro musical. Será este domingo 30 de junio, como parte del 7è Festival de Pedralbes. Las entradas se pueden adquirir aquí.

El concierto estará protagonizado por cuatro artistas del West End: Katie Birtill (SWEET CHARITY), Emma Hatton (WICKED), Stuart Neal (42ND STREET) y Jeremy Secomb (SWEENEY TODD), con Ruth Lorenzo como artista invitada. Además les respaldarán un ensemble de bailarines y cantantes formado por Milan Crawford, Jordan Isaac, Jessica Lilley, Elizabeth Armstrong y Guy Salim.

Todos ellos estarán arropados por la Orquesta Arts Symphony Ensemble.

El equipo creativo se completa con Amaya Galeote (coreografía), Adam Fisher (diseño de sonido), Juanjo Llorens (diseño de Iluminación) y Pol Turrents (diseño audiovisual).

El repertorio incluirá temas de THE GREATEST SHOWMAN, A STAR IS BORN, LA LA LAND, THE SOUND OF MUSIC, SINGIN' IN THE RAIN, THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME y muchos más.





