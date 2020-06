BWW INTERVIEWS: Hablamos con el cast original de HAMILTON sobre el lanzamiento en DISNEY PLUS

Quedan pocos días para que podamos disfrutar de la emisión en streaming de HAMILTON en Disney Plus. El próximo 3 de julio de 2020 el fenómeno global hará su aparición en los hogares de todo el mundo, directamente de Broadway. "Se iba a estrenar en cines el año que viene y ésta era la oportunidad perfecta para los que no lo han visto nunca, y para los que tenían entradas y con esta situación que vivimos se han quedado sin verlo," nos explica Lin-Manuel Miranda, autor y protagonista del musical, en una conferencia vía zoom donde él junto al resto de protagonistas del reparto original de Broadway comparten con nosotros la emoción de revivir este show, que ha cambiado las reglas del juego en el Teatro Musical y ha batido todos los récords.

La filmación se realizó en directo a finales de junio de 2016 con el reparto original, en varias funciones con público y colocando las cámaras sobre el escenario. La grabación fue dirigida y producida por el mismo director del musical, el ganador del Tony Thomas Kail, que ya había trabajado con Lin anteriormente en IN THE HEIGHTS. "¿Cómo podía hacer honor a este equipo y cómo podría crear esta experiencia para poder compartirla con toda la gente posible?," se pregunta Kail. "Mi objetivo era documentar lo que se sentía al estar en esa sala, transmitir el amor que sentimos por estar en un teatro, el amor que tenemos por el teatro. Quería ir al detalle del trabajo de este elenco y de sus creadores. Porque al ver esta película tienes el mismo punto de vista que todo el mundo, no como en el teatro, y esto unifica: la proximidad que vas a tener con esta experiencia cinemática, el detalle y el ver la especificidad del trabajo de los que están sobre el escenario y detrás de él, lo que son capaces de hacer cuando trabajan juntos."

Lin-Manuel Miranda nos cuenta que a lo largo de estos años han estado trabajando incansablemente en conseguir el mejor montaje. "Para seguir alabando un poco más el trabajo de Tommy," cuenta el autor de HAMILTON, "esto es mejor que la mejor butaca del teatro en Broadway. Nadie lo ha visto así porque hay números en los que directamente ha subido las cámaras sobre nuestras cabezas. Ha roto deliberadamente el proscenio, ha hecho honor al trabajo de nuestro coreógrafo, Andy Blakenbuehler, y al de nuestro elenco, que va a una pero cada uno con su increíble individualidad. Me faltan palabras para describir el fenomenal trabajo de Tommy. Y el sonido que ha conseguido Alex (Lacaimore) es glorioso."

En agosto de este año se cumple el quinto aniversario de su estreno en Broadway, y desde 2015 no ha parado de cosechar éxitos (en su haber cuenta con varios Premios Tony, el Grammy Y el Pulitzer) y sobre todo, de impactar en la cultura contemporánea con un mensaje integrador y esperanzador sobre la creación de Estados Unidos, que habla a las nuevas generaciones en su mismo lenguaje. "La diversidad de este país queda demostrada por toda la gente que lo creó," opina Renée Elise Goldsberry, "Es una de las muchas cosas que celebra este show." El cast de HAMILTON se distingue por su carácter multirracial, Lin-Manuel Miranda lo ha definido siempre como "una historia de América entonces, contada por la América de ahora". Sus protagonistas han recibido múltiples mensajes de agradecimiento por ser ejemplo para públicos de diversas etnias. "He conocido jóvenes asiáticas que me han dicho lo mucho que les había inspirado ver en mí una actriz que se parece a ellas," celebra Phillipa Soo, que da vida a Eliza Schuyler. "Me emociona pensar en todos los jóvenes que van a ver esta grabación, y a los que les inspirará no solo como artistas sino como ciudadanos para votar y para participar en su país."

El musical se emitirá pocas semanas después del trágico asesinato de George Floyd, y la reivindicación del Black Lives Matter en las calles de Nueva York ha usado frases del musical, lo cual sigue impresionando a su autor. "Priscilla Lopez (Camila Rosario en IN THE HEIGHTS) me dijo una vez que las acciones que realizas en la vida son como una piedra que tiras al agua, crea ondas y esas ondas vuelven. Después de todos estos años con el show, salir a la calle y ver en las pancartas de las manifestaciones TOMORROW THERE'LL BE MORE OF US o HISTORY HAS ITS EYES ON YOU, me impacta profundamente," reconoce Lin-Manuel Miranda.

"Tengo muchas ganas de ver cómo este musical inspira el movimiento, a los jóvenes negros que están protestando y están llenos de rabia a raíz de la muerte de George Floyd," comenta Okieriete Onaodowan, que da vida a Hércules Mulligan en el musical. "Que puedan ver este musical y darse cuenta que se puede poner la energía en escribir, como hace Alexander Hamilton, y retar a la gente que te dice cosas que no te gustan, hablando claro a través de tu bolígrafo y no sólo con el odio que tienen dentro."

Para el actor Leslie Odom Jr, ganador del Tony por su interpretación de Aaron Burr, este streaming cierra un ciclo. "Yo no crecí viendo musicales en Broadway porque eran muy caros. Crecí escuchando el álbum de RENT, que me transportaba al teatro. Luego empecé a ver las grabaciones y eso fue para mi toda una revelación. Así que el hecho de que este musical vaya a quedar filmado y que las nuevas generaciones vayan a verlo, y se sientan inspirados como yo en su momento, significa mucho para mí. Me llegan muchos mensajes de gente joven contándome lo mucho que este show significa para ellos, y yo me acuerdo de lo que eran para mi Anthony (Rapp), Daphne (Rubin-Vega) y Jesse (L.Martin)."

Lin-Manuel Miranda y Leslie Odom Jr.

El encuentro no podía terminar sin hacer la pregunta que todos nos planteamos: después de esta grabación, ¿habrá versión cinematográfica de HAMILTON?. El actor Anthony Ramos, que interpreta a John Laurens en el musical y que protagonizará la película de IN THE HEIGHTS, afirma que el querría verla, entre risas, y le lanza el guante a su creador, Lin-Manuel Miranda. Mientras tanto, el 3 de julio todos nos sentaremos a disfrutar de este espectáculo que hace historia. Hasta que llegue la película, y usando estas frases que son ya parte de la cultura popular, 'there's a million things Lin hasn't done, but just you wait.'

HAMILTON fue grabado en directo en el Teatro Richard Rodgers de Broadway. El reparto de la versión que podremos disfrutar incluye a los ganadores del Premio Tony® Lin-Manuel Miranda como Alexander Hamilton; Daveed Diggs como el Marqués de Lafayette/Thomas Jefferson; Renée Elise Goldsberry como Angelica Schuyler; Leslie Odom, Jr. como Aaron Burr; los nominados a los Premios Tony® Christopher Jackson como George Washington; Jonathan Groff como el Rey Jorge; Phillipa Soo como Eliza Hamilton; y Jasmine Cephas Jones como Peggy Schuyler/Maria Reynolds; Okieriete Onaodowan como Hercules Mulligan/James Madison; y Anthony Ramos como John Laurens/Philip Hamilton. El reparto también cuenta con Carleigh Bettiol, Ariana DeBose, Hope Easterbrook, Sydney James Harcourt, Sasha Hutchings, Thayne Jasperson, Elizabeth Judd, Jon Rua, Austin Smith, Seth Stewart y Ephraim Sykes.

¡Regístrate ya en Disney Plus para poder disfrutar de HAMILTON!

Related Articles Shows View More Spain Stories