CASTING CALL: Abierto el proceso de audiciones para LA CENA DE LOS IDIOTAS EL MUSICAL

beon. Entertainment ha abierto oficialmente el proceso de casting para su próxima producción LA CENA DE LOS IDIOTAS EL MUSICAL, una adaptación escénica basada en la célebre comedia de Francis Veber que llegará a Madrid el próximo mes de octubre. El espectáculo, anunciado como la primera versión musical de este éxito internacional, se estrenará en el Teatro Marquina dentro de la nueva temporada teatral.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres que aparenten más de 30 años y que destaquen en interpretación, canto y danza, con especial énfasis en la comedia. Según las bases del casting, la productora busca artistas con personalidad escénica y versatilidad artística capaces de aportar humor, ritmo y musicalidad a esta particular “cena”.

Las audiciones se realizarán en una primera fase mediante el envío de un vídeo en enlace de YouTube, con fecha límite el 5 de marzo de 2026. Tras esta selección inicial, los candidatos elegidos participarán en un casting presencial en Madrid para avanzar en el proceso de selección del elenco definitivo. Más info en la página oficial de beon.

El proyecto está liderado por Dario Regattieri, con música original de Iván Macías y adaptación de libreto y letras de Zenón Recalde, mientras que la dirección escénica corre a cargo de Yllana. La propuesta traslada al lenguaje del teatro musical una de las comedias más populares del panorama internacional, manteniendo su humor afilado y apostando por una puesta en escena contemporánea.

