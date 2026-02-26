LA NOCHE DEL GATO NEGRO: El asesinato musical más descarado llega al Teatro Lara

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

LA NOCHE DEL GATO NEGRO es una comedia musical de medio formato y creación cien por cien local. Levantada de forma independiente y sin el apoyo de grandes productoras, esta obra celebrará su esperado estreno en marzo de 2026 en el mítico Teatro Lara. La historia arranca con una premisa clásica: un asesinato en un castillo con cinco personajes encerrados. Nadie puede escapar y todos parecen culpables, incluso el gato. Sin embargo, lo que parece un misterio tradicional se convierte rápidamente en una fiesta teatral explosiva que combina el humor, el absurdo y un ritmo trepidante.

El escenario cobra vida gracias a cuatro actores que interpretan a cinco personajes delirantes. Entre este caótico grupo de sospechosos destacan las figuras un mánager ingenuo disfrazado de lobo, una estríper con síndrome de Tourette, un vidente invidente, un marqués venido a menos y una veterana agente de la Interpol de 60 años.

Uno de los mayores atractivos de esta producción es su propuesta visual y sonora, creando el contraste al fusionar la tradición de un castillo clásico con la vibrante iluminación del neón urbano. En el apartado sonoro destaca que todos los sonidos y la música son totalmente en directo. Además, huyendo de las pistas pregrabadas, los propios actores y el beatboxer utilizan la técnica Foley —clásica del cine y la radio antigua— para recrear los efectos sonoros en tiempo real, mientras los músicos se integran en la escenografía.

Detrás de este enérgico y original proyecto se encuentra el equipo creativo Guionycuentanueva, formado por Juan Carlos Guerra, Jorge Ahijado y Paula Guida, quienes acumulan más de 15 años de trayectoria. Las funciones están programadas para dos lunes al mes a las 20:00 horas. Con un equipo compacto, esta obra viene a dar nueva vida y color al panorama del teatro musical, atrayendo tanto a los espectadores de siempre como a nuevos públicos mediante una mezcla de elegancia, comedia negra y puro descaro.

