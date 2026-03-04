GAL, O MUSICAL Celebrates the Life and Legacy of Brazilian Icon Gal Costa

🎭 NEW! Brazil Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Brazil & beyond. ✨ Sign Up

São Paulo, Brazil — Gal, o Musical will premiere March 6, 2026, at the 033 Rooftop, where it runs through May 10 as part of the 10th anniversary celebrations of Teatro Santander. The new bio-musical honors the life and legacy of Gal Costa (1945–2022), one of Brazil’s most influential and versatile vocalists, widely associated with the Tropicália movement. Recognized by Rolling Stone as the highest-ranked Brazilian singer on its list of the 200 Greatest Singers of All Time and named by Time Magazine as one of the ten greatest female voices in the world, Costa transcended genres and generations, leaving an indelible mark on popular culture.

Conceived and written by Marilia Toledo and Emílio Boechat, with direction by Toledo and Kleber Montanheiro, the production traces Gal’s journey from her childhood in Salvador, Bahia, to national stardom. The musical explores her artistic breakthroughs, her friendships with Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, and Tom Zé, and her personal milestones, including the adoption of her son Gabriel. Rather than a straightforward chronological account, the show offers a psychological and feminist perspective on her life and legacy.

Walerie Gondim stars in the title role. Following auditions in Salvador, 80 percent of the cast hails from Brazil’s Northeast, underscoring the production’s commitment to honoring the cultural roots of Tropicália and expanding opportunities beyond the Rio–São Paulo axis. The musical features many of Gal’s most celebrated songs, woven into the storytelling as emotional expressions that help shape the dramatic arc.

With musical direction by Daniel Rocha and choreography by Semadha S Rodrigues, the production also highlights Afro-Brazilian influences, including elements inspired by Candomblé and the dances of the Orixás. An immersive scenic design transforms the 033 Rooftop into a dynamic theatrical space, creating a vibrant tribute to an artist whose voice and artistic courage helped redefine Brazilian popular music. More than a retrospective, Gal, o Musical emerges as a vibrant homage to an artist who not only shaped Brazilian music but also embodied artistic freedom, feminine strength, and cultural transformation.

A scene from GAL, O MUSICAL, which traces Gal Costa’s journey

from Salvador to international acclaim.

photo by Edgar Machado.

Idealizado por Marilia Toledo, Gal, o Musical estreia em 6 de março no 033 Rooftop para celebrar a vida e a obra de uma das maiores vozes da música popular brasileira e símbolo do Tropicalismo, Gal Costa.

Com texto assinado por Marilia Toledo e Emílio Boechat e direção de Toledo ao lado de Kleber Montanheiro, o espetáculo percorre momentos marcantes da trajetória da artista — da infância em Salvador (BA) à adoção de seu filho Gabriel — traçando um panorama sensível de sua vida pessoal e profissional.

A montagem integra a programação especial em comemoração aos dez anos do Teatro Santander, aniversário que será celebrado em 2026.

Gal Costa and me.

photo by author's collection.

Uma das vozes mais potentes e influentes da música brasileira retorna aos palcos em Gal, o Musical, nova produção biográfica que homenageia a trajetória e a obra de Gal Costa. O espetáculo estreia em 6 de março de 2026, no 033 Rooftop, onde segue em cartaz até 10 de maio, integrando as comemorações dos 10 anos do Teatro Santander, que serão celebrados em 2026. Nascida Maria da Graça Costa Penna Burgos, em Salvador (BA), Gal Costa (1945–2022) tornou-se uma das cantoras mais plurais e consagradas da história da música brasileira. Reconhecida pela Rolling Stone como a cantora brasileira mais bem colocada na lista dos 200 maiores cantores de todos os tempos e eleita pela revista Time como uma das dez maiores vozes femininas do mundo, Gal atravessou gêneros e gerações, deixando uma marca profunda na cultura popular.

Walerie Gondim channels the spirit and strength

of Gal Costa on stage.

photo by Edgar Machado.

Um retrato feminista e psicológico

Idealizado por Marilia Toledo, que assina o texto ao lado de Emílio Boechat, Gal, o Musical percorre a trajetória da artista desde a infância em Salvador até sua consolidação como figura central da Tropicália, além de abordar momentos marcantes da vida pessoal, como a adoção do filho Gabriel, em 2008. Em vez de uma narrativa cronológica convencional, os criadores optam por um olhar psicológico e feminista sobre a artista.

A dramaturgia foi inspirada, entre outras fontes, no livro A Todo Vapor – O Tropicalismo Segundo Gal, de Taissa Maia, que defende que o papel de Gal na Tropicália foi muito maior do que tradicionalmente reconhecido. A partir dessa perspectiva, o espetáculo enfatiza sua autonomia artística e sua atuação em um cenário cultural majoritariamente masculino. Três personagens mitológicos conduzem a narrativa, funcionando como guias simbólicos das transformações emocionais e espirituais vividas por Gal ao longo das décadas.

Uma celebração da Tropicália e da música brasileira

O musical revisita momentos decisivos da vida de Gal, como a amizade com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Tom Zé, com quem iniciou a trajetória artística no Teatro Vila Velha, em Salvador. O espetáculo também aborda sua relação com a mãe, Mariah (1905-1993), e os primeiros passos na carreira ao lado do empresário Guilherme Araújo (1936-2007). Walerie Gondim, nascida em Manaus e radicada na Bahia, interpreta Gal. O processo de seleção incluiu audições em Salvador, resultando em um elenco formado majoritariamente por artistas do Nordeste — 80% da companhia, sendo cinco baianos — reafirmando o compromisso da produção com as raízes culturais da Tropicália e com a valorização de talentos fora do eixo Rio–São Paulo.

A trilha costura alguns dos maiores sucessos eternizados por Gal, como “Baby”, “Divino, Maravilhoso”, “Vapor Barato”, “Força Estranha”, “Vaca Profana”, “Sorte” e “Brasil”. Segundo Marilia Toledo, as canções funcionam como expressão dos sentimentos da artista, conduzindo a narrativa de maneira mais musical do que meramente biográfica.

Iconic songs like “Baby” and “Vapor Barato” shape the emotional journey of the musical.

photo by Edgar Machado.

Encenação imersiva e raízes culturais

Com direção de Marilia Toledo e Kleber Montanheiro, a montagem combina cenas ágeis e dinâmicas com uma forte composição visual. A cenografia de Carmen Guerra transforma o 033 Rooftop em um espaço imersivo inspirado nas instalações do artista Hélio Oiticica (1937-1980), transportando o público para dentro do universo criativo de Gal. A direção musical de Daniel Rocha preserva a essência dos arranjos originais, com adaptações para o palco. Já a coreografia de Semadha S Rodrigues evidencia a influência do Candomblé, dos ritmos afro-brasileiros e das danças dos Orixás, além de incorporar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), unindo gesto, som e significado em uma experiência sensorial ampliada.

Após o sucesso de musicais biográficos como Silvio Santos Vem Aí e Ney Matogrosso – Homem com H, Marilia Toledo e Emílio Boechat reafirmam sua parceria com uma homenagem que é ao mesmo tempo celebratória e profunda.

Mais do que uma retrospectiva, Gal, o Musical se apresenta como um tributo vibrante a uma artista que moldou a música brasileira e simbolizou liberdade criativa, força feminina e transformação cultural.

The musical revisits the Tropicália movement and its key artistic figures:

Edu Coutinho (as Caetano Veloso), Calu Manhães (as Maria Bethânia)

and Théo Charles (as Gilberto Gil).

photo by Edgar Machado.

Ficha Técnica:

Texto: Marilia Toledo e Emilio Boechat

Direção: Marilia Toledo e Kleber Montanheiro

Direção Musical e Arranjos: Daniel Rocha

Coreografias e Direção de Movimento: Semadha S Rodrigues

Figurinos: Kleber Montanheiro

Cenografia: Carmem Guerra

Desenho de Luz: Gabriele Souza

Desenho de Som: Eduardo Pinheiro

Visagismo: Louise Heléne

Perucas: Emi Sato

Preparação Vocal: Andréia Vitfer

Produção de Elenco: Daniela Cury

Fotos: Edgar Machado

Realização e Produção: Paris Cultural

Elenco:

Walerie Gondim (Gal Costa)

Barbara Ferr (Dede / Vera – cover Gal Costa)

Badu Morais (Ereskigal)

Bruna Pazinato (Lucia Verissimo – cover Maria Bethânia)

Calu Manhães (Maria Bethânia)

Dani Cury (Mariah)

Denise Fersan (Mãe Menininha – cover Vera)

Dudu Galvão (Ronny / Gerald Thomas – cover Caetano)

Edu Coutinho (Caetano Veloso)

Fernanda Ventura (Inana)

Ivan Parente (Guilherme Araujo)

Larissa Carneiro (Leonor – cover Mariah)

Leilane Teles (Ensemble)

Lucas Oliveira (Jair – cover Gilberto Gil)

Marco França (Gilgamesh)

Nestor Fonseca (Ensemble)

Roma Oliveira (Wally Salomão – cover Tom Zé / cover João Gilberto)

Théo Charles (Gilberto Gil)

Vinicius Loyola (Tom Zé / João Gilberto)

Serviço:

GAL, O MUSICAL

de Marilia Toledo e Emilio Boechat

Temporada: 06 de março a 10 de maio de 2026

Horários: Sextas-feiras, às 20h30;

Sábados, às 16h30 e 20h30;

Domingos, às 15h30 e 19h30

Duração: 2h30 com intervalo. primeiro ato uma hora e quinze. Intervalo 15 e segundo ato uma hora.

Local: 033 Rooftop

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, São Paulo - Complexo JK Iguatemi

Classificação etária: 14 anos, menores de 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.



SETORES/VALORES

MESA: de R$150,00 (meia entrada) a R$300,00 (inteira)

BISTRO ALTO: de R$125,00 (meia entrada) a R$250,00 (inteira)

PLATEIA: R$100,00 (meia entrada) e R$200,00 (inteira)

POPULAR: R$25,00 (meia entrada) e R$50,00 (inteira)

- Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 2 por CPF.

INGRESSOS

Internet: https://www.sympla.com.br/

Bilheteria física: Teatro Santander

Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h00 às 18h00. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação. A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia.

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.

Descontos

50% DE DESCONTO | MEIA-ENTRADA: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário.

30% DE DESCONTO | CLIENTE SANTANDER - Limitado a 20% da lotação do teatro e não cumulativo com meia entrada. A compra é limitada a 02 (dois) ingressos por CPF. Na compra on-line é permitido utilizar somente cartão de crédito Santander. Na compra física (bilheteria ou totem), o pagamento com o desconto poderá ser realizado com cartão de débito ou crédito. É importante verificar em qual setor o desconto está disponível. De acordo com o art. 38, inciso I, da Instrução Normativa nº 1, de 20/03/2017 e com base na Lei Federal nº 8.313 (Lei Rouanet) e Decreto nº 5.761, é proibido comercializar o produto cultural (ingressos) em condições diferentes para clientes Santander, das praticadas ao público em geral.