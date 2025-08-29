BREAKING: Lorena Santiago protagonizará RAFFAELLA EL MUSICAL

Get Access To Every Broadway Story



El próximo 3 de octubre se estrenará RAFFAELLA EL MUSICAL, un espectáculo que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la temporada. Con Lorena Santiago en el papel de Raffaella, la producción llevará al público a través de un viaje emocionante y arrollador por la carrera de la icónica artista italiana, con sus canciones más queridas, coreografías vibrantes y una puesta en escena deslumbrante.

El musical está dirigido por Luciano Cannito, con coreografía de Fabrizio Prolli, escenografía de Italo Grassi y diseño de luces de Alessandro Caso. La producción corre a cargo de Dreamcatcher S.L. y Valeria Arzenton, con la colaboración de Laura Galigani como ayudante de dirección y Oscar Penacci como asistente de producción. El espectáculo contará con dirección musical y teclado a cargo de Dan Vidal Roloff, acompañado por los músicos Pedro Giménez Chalkho, Vicente, Julio Marín y Berenguer Aina Cabistany.

En el apartado interpretativo, completa el reparto principal Robert Matchez (Alessandro), Chus Herranz (Iris), Paco García (Gianni Boncompagni), Luana Carrera (Nadia) y Chemari Bello (Giovanni Salvi). El cuerpo masculino de baile e intérpretes incluye a Rick Monje, Amedeo Monzo, Gonzalo Santamaría, Alejandro Garasa, Chris Cabellero, Raúl Heredia, Israel Trujillo y Mattia Ruggeri, mientras que el elenco femenino lo componen Julia Pereira, Salomé García, Anna Puighermanal Ponce, Luz María Cueva Martínez, Irene Rodríguez, Elena Almagro, Silvia Badia y Clara Martínez. En las partes de imaginaria participan Juan Carlos Muñoz, Jesús Daniel de la Casa, Paula Alcocer, Sol Madrigal y Lucía Ortiz.

El equipo artístico y técnico lo completan José María Gómez Martínez (regiduría), Lolo Moldes (diseño y técnico de sonido), Alejandro Dieguez (microfonista), Rosario Jiménez Grueso (jefa de sastrería) y Edmondo Angelelli (diseño de vídeo). Gracias a esta amplia nómina de profesionales, el espectáculo logra aunar la fuerza de la música de Raffaella con una producción visual y técnica de primer nivel.

Con funciones programadas del 3 de octubre al 28 de diciembre, todos los viernes, sábados y domingos, RAFFAELLA EL MUSICAL invita al público a cantar, bailar y emocionarse en directo, rindiendo homenaje a una artista que hizo historia y cuyo legado sigue más vivo que nunca.



