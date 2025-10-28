ANNIE se podrá ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid estas Navidades

Enter Your Email to Unlock This Article



El próximo 6 de diciembre de 2025 el Teatro Bellas Artes de Madrid levantará el telón para recibir ANNIE JR., una producción que combina talento joven, excelencia artística y compromiso social. El montaje, a cargo de Glee Club Academy —única academia de comedia musical en España que sigue el currículo británico en Performing Arts—, contará con música en directo, un gran despliegue escénico y un vestuario inspirado en la estética original de Broadway. Las funciones se extenderán hasta el 4 de enero de 2026, ofreciendo una propuesta navideña para toda la familia.

Dirigida por Sonsoles Rodríguez-Villar Mac-Veigh, la producción reúne a 56 intérpretes de entre 8 y 23 años que darán vida a la entrañable historia de Annie, la huérfana neoyorquina que nunca deja de creer en un mañana mejor. Con un equipo artístico y técnico de primer nivel, ANNIE JR. mantiene la esencia del clásico estrenado en Broadway en 1977, respetando su partitura original firmada por Charles Strouse, Martin Charnin y Thomas Meehan.

Más allá de su valor artístico, la iniciativa destaca por su componente solidario: todo el elenco ha decidido renunciar a cualquier compensación económica para destinar la recaudación íntegra a la Fundación Altius —que acompaña a familias con escasos recursos— y a la MCL Foundation, dedicada a la investigación de enfermedades del sistema nervioso. “Estamos muy orgullosos de ver cómo nuestros alumnos no solo alcanzan un nivel artístico excepcional, sino que también ponen su talento al servicio de los demás”, afirma Rodríguez-Villar.

Desde su estreno original, ANNIE se ha convertido en un fenómeno global con producciones en más de veinte países y múltiples adaptaciones cinematográficas. En España, el musical debutó en 1981 y ha regresado a los escenarios en numerosas ocasiones, consolidándose como un título imprescindible del repertorio familiar. Ahora, con ANNIE JR., el espíritu del clásico revive en el Teatro Bellas Artes, en una versión que celebra la ilusión, el talento y la solidaridad.