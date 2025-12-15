Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Jacksonville Awards; LITTLE SHOP OF HORRORS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Jacksonville & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Jacksonville Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Jacksonville Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Chad Boyd
- THE LAST FIVE YEARS
- Limelight Theatre
29%
Jeff Stevens- You'll be Back
- HAMILTON
- Broadway @ B'nai Israel
18%
Grace Hendricks - Don't Rain on My Parade
- FUNNY GIRL
- Broadway @ B'nai Israel
15%
Andrea Young- Rose's Turn
- GYPSY
- Broadway @ B'nai Israel
12%
Sarah Boone
- MOM BEFORE DAD: A YOUNG WOMAN OF THE GREATEST GENERATION
- Theatre Jacksonville
12%
Ann Talman
- ANN TALMAN, ELIZABETH TAYLOR & THE SHADOW OF HER SMILE
- Theatre Jacksonville
8%
Jason Woods
- BING
- Abet
6%Best Choreography Of A Play Or Musical
Kailin Lake, Julia Taylor, Carol Burns
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
18%
Stephanie Riner
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
15%
Arienne Shelton
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
11%
Will Taylor
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
8%
Shay Smith
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
7%
Theresa Pazanowski
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
7%
Shay Smith
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
6%
Kayla Schippani
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
6%
Curtis Reed
- MATILDA
- Spotlight Diner Theatre
5%
Sophie Willis
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
5%
Lori Willis
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
5%
Jonathan Chapman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
4%
Traci Sproull
- CABARET
- The Encore Company
4%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Tammy Lynch
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
12%
Dori Lloyd, Rhonda Wilson, Pat Thomson
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
11%
Jenn Michael
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
10%
Katie Timoney
- SENSE AND SENSIBILITY
- Limelight Theatre
10%
Tammy Lynch
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
6%
Linda Takita
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
4%
Tammy Lynch
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
4%
Janice Bickel
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Melinda Hollington
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Loren Smyth
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theater
3%
Jessica Harris
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%
Camala Pitts
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Melinda Hollington
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
3%
Joy Smith
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%
Joy Smith
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
3%
Camala Pitts
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
3%
Loren Smyth
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
3%
Cathy Dooley
- LIZZIE
- The 5 & Dime
3%
Loren Smyth
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Michelle C. Lindsay
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
2%
Melinda Hollington
- CABARET
- The Encore Company
2%
Loren Smyth and Maddi Rispoli
- LEAP OF FAITH
- Star Center Theatre
1%
Lauren Paragallo
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory Theatre
1%Best Direction Of A Musical
Rhonda Wilson
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
12%
Elizabeth Sawyer
- DADDY LONG LEGS
- Amelia Community Theatre
10%
Jonny O'leary
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
9%
Bill Ivins
- HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- Amelia Musical Playhouse
8%
Heather Starling
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
8%
Brandon Hall
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
6%
Bradley Akers
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
5%
Shain Stroff
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Tod Booth
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Sherrie Provence
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Josh Sinyard
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Daniel Austin
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
4%
Jessica Harris & Michelle DuChemin
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
4%
Shain Stroff
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
3%
Tod Booth
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
3%
Josh Sinyard
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
3%
Bradley Akers
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
3%
Lorraine Portman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
Shain Stroff
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Alhambra Theatre and Dining
2%
Josh Sinyard
- CABARET
- The Encore Company
1%Best Direction Of A Play
Mary Claire Branton
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
14%
Tod Booth
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
14%
Erin Moore
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
13%
Andrea Young
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
9%
David Buchman
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
8%
Dani Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
7%
Matt King
- THE BOYS NEXT DOOR
- Theatre Jacksonville
6%
Derek Wohlust
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
6%
Ellen Frattino
- 12 ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
5%
Ian Hales
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
5%
Spencer Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
4%
Tyler Hammond and Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
4%
Josh Andrews and Brian Niece
- AGNES OF GOD
- Lumen Repertory Theatre
3%
Michael Jacobs
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
1%Best Ensemble SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
10%HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
7%RHINOCEROS
- Limelight Theatre
6%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
6%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
6%RENT
- Gainestown Community Playhouse
6%COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
6%ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
5%NUNSENSE
- Limelight Theatre
5%MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
4%THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
4%WAITRESS
- Players by the Sea
4%MATILDA
- Gainesville Community Playhouse
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
3%BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%THE WOMEN OF LOCKERBIE
- Theatre Jacksonville
3%ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
2%CRIMES OF THE HEART
- LIMELIGHT Theatre
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
2%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Alhambra Theatre and Dining
2%JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
1%CABARET
- The Encore Company
1%SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
1%FUNNY GIRL
- Players by the Sea
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sandra Wilcox
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
14%
Gregg Dillingham
- JOSEPH… DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
12%
Johnny Pettegrew
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
11%
Jason Chambers
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
7%
Michael Takita
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
7%
Maria Routel-Ferguson
- ANASTASIA
- The Island Theater
7%
Josh Sinyard
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
6%
Michael Takita
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
6%
Brandon Hestor
- ALMOST, MAINE
- Blue Fire Theatre
5%
Daniel Dungan
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
5%
Michael Takita
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Johnny Pettegrew
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
4%
Carl Liberatore
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Michael Takita and Day Stanchi
- RHINOCROS
- Limelight Theatre
2%
James Tucker
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory Theatre
2%
Michael Takita
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
2%
Michael Takita
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
Carl Liberatore
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jackie Collins
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
15%
Jill Dillingham
- JOSEPH… DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
12%
Cathy Murphy Giddens
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
10%
David Paul Rowan
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
8%
Cathy Murphy Giddens
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
6%
Mary Monroe
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
6%
Keith Teepen
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
5%
Curtis Powell
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
5%
Michelle DuChemin
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
5%
Jeff Dodd
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Cathy Murphy Giddens
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
4%
Anthony Felton
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
4%
Erin Barnes
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
4%
Leslie jackson
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
4%
Anthony Felton
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
4%
Erin Barnes
- LIZZIE
- The 5 & Dime
2%
Mary Monroe
- CABARET
- The Encore Company
2%Best Musical LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
12%SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theater
10%HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
8%RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
7%COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
7%NUNSENSE
- Limelight Theatre
6%WEST SIDE STORY
- Alhambra Theatre and Dining
5%THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%DADDY LONG LEGS
- Amelia Community Theatre
4%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
4%HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
4%BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
3%MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
3%DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%CABARET
- The Encore Company
3%THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%FUNNY GIRL
- Players by the Sea
2%THE COLOR PURPLE
- Star Center Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
2%DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
1%FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
1%LIZZIE
- The 5 & Dime
1%Best New Play Or Musical WHEN ALL THE SAINTS ARE GATHERED
- Limelight Theatre
74%HARLON AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory
26%Best Performer In A Musical
Julia Taylor
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
11%
Ally Kangas
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
6%
Charity Walton
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
6%
Molly Maresco
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
5%
Mallory Rubek
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
5%
Sofia Smith
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Riley Brack
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
4%
Kaylee Byers
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
4%
David Buchman
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
4%
Esteban R Alvarez III
- MATILDA THE MUSICAL
- Gainesville Community Playhouse
4%
Cash Belcher
- ANASTASIA
- The Island Theater
3%
Allyn Bessee
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%
Maggie Cox
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%
Jonathan Van Dyke
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
3%
Morgan Perry
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%
Bradley Searles
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
3%
Julia Blasi
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
3%
Facia Lee
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
2%
Sarah Moiser
- ANASTASIA
- The Island Theater
2%
Aubry Dorsey
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
2%
Sydney Fontenot
- ANASTASIA
- The Island Theater
2%
Shauna Akers
- WAITRESS
- Players by the Sea
2%
Sherrie Provence
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
Kris Robinson
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
2%
Pete Clapsis-Alfred P Doolittle
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
2%Best Performer In A Play
Andrea Young
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
13%
Alberto Peart
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
11%
Katie Timoney
- SENSE AND SENSIBILITY
- Limelight Theatre
10%
Logan Cheatham
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
8%
Esteban Alvarez
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
6%
Steve Parrott
- ALMOST, MAINE
- Blue Fire Theatre
6%
Jedidiah Haglund
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
5%
Maggie Cox
- AGNES OF GOD
- Lumen Repertory Theatre
4%
Taylor Jackson
- THE FOREIGNER
- Theatre Jacksonville
4%
Collin James
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Katie Barnes
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
3%
Kandyce Williams
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
3%
Grace Schwinn
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Eliza Kiss
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
3%
Jennifer Lilly
- RIPCORD
- Players by the Sea
3%
Mary Elizabeth Schubert
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
3%
Trevor Kluckman
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
2%
Zed Pecunia Mercado
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Jan Cohen
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Jessica Racaniello
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
2%
Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%
Jeff Drushal
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
1%
David Alford
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
1%
Karen Konzen
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
0%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
18%RHINOCEROS
- Limelight Theatre
16%SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
12%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
11%CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
9%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
7%TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
7%AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
5%THE WOMEN OF LOCKERBIE
- Theatre Jacksonville
5%RIPCORD
- Players by the Sea
4%ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
4%AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
2%HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
0%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Winter Potter
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
16%
Rob O'Leary
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
12%
David Wilcox
- RENT
- Gainesville Community Theater
10%
Josh Sinyard
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
8%
Bradley Akers
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
7%
Sandra Wilcox and David Wilcox
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
7%
Robert O'Leary
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
7%
Bradley Akers
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
7%
Bradley Akers
- WAITRESS
- Players by the Sea
6%
Ted Lewis
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Gainesville Community Playhouse
6%
Donald Cupo
- FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
6%
Claire Cimino
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Claire Cimino
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
3%
Claire Cimino
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Carly Meyers
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
26%
Nicholas Frost
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
25%
Chris Floyd
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
23%
Derek Wohlust
- A GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
13%
Brian Niece
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
6%
Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
5%
Brian Niece
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
3%Best Supporting Performer In A Musical
Justin Clement
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
11%
Judy Tipton
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
9%
Sheyze X
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
6%
Bob O'Hara
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORU
- Alhambra Theatre and Dining
6%
Jalen Hardy
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
6%
Jimmy Galaviz
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
5%
Kathy Saunders
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Cameron Haddock
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
4%
Oliver Carson
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
4%
Alec Hadden
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
4%
Meagan Reagle
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
4%
Aubry Dorsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Chad Boyd
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Ian Pfingsten
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
3%
Collin James
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
3%
Blake Osner
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
3%
Emily Layt
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%
Lauren Wilkinson
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Gainesville Community Playhouse
3%
Pete Clapsis-Doolittle
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
2%
August Williams
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
2%
Sophia Rose Loveday
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
2%
Donald Cupo
- FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
1%
Billy Hulsey
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
1%
Sandy McLeod
- CABRET
- The Encore Company
1%
Jake Hinson
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Collin James
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
13%
Ellie Woloscyn
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
10%
Peg Pascal
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
8%
Chad Boyd
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
8%
Chris Floyd
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
7%
Katie Timoney
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
6%
Victoria Gregory
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
6%
Rachel Johns
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
6%
Ron Shreve
- THE BOYS NEXT DOOR
- Theatre Jacksonville
4%
Max Haddock
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
4%
David Buchman
- SENSE AND SENSABILITY
- Limelight Theatre
4%
Bradley Hicks
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
4%
Katie Timoney
- MUCH ADO ABOUR NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Bill Ratliff
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
3%
Dani Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Spencer Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
2%
Joey Balliro
- THE FOREIGNER
- Theatre Jacksonville
2%
Kyle Geary
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
2%
Katie Johnston
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
1%
Joshua Andrews
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%
David Alford
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
21%THE WIZARD OF OZ
- Amelia Musical Playhouse
17%MATILDA THE MUSICAL
- Gainesville Community Playhouse
15%ALICE IN WONDERLAND
- Limelight Theatre
14%PUFFS
- Acrosstown Repertory Theatre
13%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Theatre Jacksonville
9%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- Limelight Theatre
7%SPOOKLEY THE SQUARE PUMPKIN
- Limelight Theatre
3%Favorite Local Theatre
Limelight Theatre
23%
Amelia Community Theater
13%
Alhambra Theatre and Dining
13%
Gainesville Community Playhouse
10%
Acrosstown Repertory Theatre
9%
Amelia Musical Playhouse
6%
Theatre Jacksonville
5%
The Encore Company
5%
Orange Park Community Theatre
4%
Players by the Sea
4%
Star Center Theatre
3%
All the Devils Shakespeare
2%
Lumen Repertory Theatre
2%
The 5 & Dime
1%
Spotlight Dinner Theatre
1%
Claymore
0%