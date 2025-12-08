Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Jacksonville Awards; Limelight Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Jacksonville & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Jacksonville Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Jacksonville Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Chad Boyd
- THE LAST FIVE YEARS
- Limelight Theatre
28%
Jeff Stevens- You'll be Back
- HAMILTON
- Broadway @ B'nai Israel
18%
Grace Hendricks - Don't Rain on My Parade
- FUNNY GIRL
- Broadway @ B'nai Israel
15%
Andrea Young- Rose's Turn
- GYPSY
- Broadway @ B'nai Israel
13%
Sarah Boone
- MOM BEFORE DAD: A YOUNG WOMAN OF THE GREATEST GENERATION
- Theatre Jacksonville
12%
Ann Talman
- ANN TALMAN, ELIZABETH TAYLOR & THE SHADOW OF HER SMILE
- Theatre Jacksonville
8%
Jason Woods
- BING
- Abet
6%Best Choreography Of A Play Or Musical
Kailin Lake, Julia Taylor, Carol Burns
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
18%
Stephanie Riner
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
14%
Arienne Shelton
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
11%
Will Taylor
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
8%
Shay Smith
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
8%
Theresa Pazanowski
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
7%
Shay Smith
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
7%
Kayla Schippani
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
6%
Curtis Reed
- MATILDA
- Spotlight Diner Theatre
5%
Sophie Willis
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
5%
Lori Willis
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
5%
Jonathan Chapman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
4%
Traci Sproull
- CABARET
- The Encore Company
4%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Tammy Lynch
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
12%
Dori Lloyd, Rhonda Wilson, Pat Thomson
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
12%
Jenn Michael
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
10%
Katie Timoney
- SENSE AND SENSIBILITY
- Limelight Theatre
9%
Tammy Lynch
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
7%
Tammy Lynch
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
4%
Linda Takita
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
4%
Melinda Hollington
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Jessica Harris
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
4%
Loren Smyth
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theater
3%
Janice Bickel
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%
Camala Pitts
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Melinda Hollington
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
3%
Joy Smith
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
3%
Joy Smith
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%
Loren Smyth
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
3%
Cathy Dooley
- LIZZIE
- The 5 & Dime
3%
Camala Pitts
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
3%
Loren Smyth
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Michelle C. Lindsay
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
2%
Melinda Hollington
- CABARET
- The Encore Company
2%
Loren Smyth and Maddi Rispoli
- LEAP OF FAITH
- Star Center Theatre
1%
Lauren Paragallo
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory Theatre
0%Best Direction Of A Musical
Rhonda Wilson
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
13%
Elizabeth Sawyer
- DADDY LONG LEGS
- Amelia Community Theatre
10%
Jonny O'leary
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
9%
Bill Ivins
- HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- Amelia Musical Playhouse
8%
Heather Starling
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
7%
Brandon Hall
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
7%
Bradley Akers
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
5%
Shain Stroff
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Tod Booth
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Josh Sinyard
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Sherrie Provence
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Daniel Austin
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
4%
Jessica Harris & Michelle DuChemin
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
4%
Shain Stroff
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
4%
Tod Booth
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
3%
Bradley Akers
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
3%
Josh Sinyard
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
3%
Lorraine Portman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
Shain Stroff
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Alhambra Theatre and Dining
1%
Josh Sinyard
- CABARET
- The Encore Company
1%Best Direction Of A Play
Tod Booth
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
14%
Erin Moore
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
14%
Mary Claire Branton
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
14%
Andrea Young
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
9%
Dani Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
7%
David Buchman
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
7%
Matt King
- THE BOYS NEXT DOOR
- Theatre Jacksonville
6%
Derek Wohlust
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
6%
Ellen Frattino
- 12 ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
5%
Ian Hales
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
5%
Spencer Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
4%
Tyler Hammond and Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
4%
Josh Andrews and Brian Niece
- AGNES OF GOD
- Lumen Repertory Theatre
3%
Michael Jacobs
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
1%Best Ensemble SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
10%HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
7%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
6%RHINOCEROS
- Limelight Theatre
6%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
6%RENT
- Gainestown Community Playhouse
6%COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
6%ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
5%MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
4%THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%NUNSENSE
- Limelight Theatre
4%THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
4%WAITRESS
- Players by the Sea
4%MATILDA
- Gainesville Community Playhouse
3%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
3%BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%THE WOMEN OF LOCKERBIE
- Theatre Jacksonville
3%ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
2%CRIMES OF THE HEART
- LIMELIGHT Theatre
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
2%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Alhambra Theatre and Dining
2%JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
1%CABARET
- The Encore Company
1%FUNNY GIRL
- Players by the Sea
1%SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Sandra Wilcox
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
15%
Gregg Dillingham
- JOSEPH… DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
12%
Johnny Pettegrew
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
12%
Jason Chambers
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
7%
Maria Routel-Ferguson
- ANASTASIA
- The Island Theater
7%
Michael Takita
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
7%
Josh Sinyard
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
6%
Michael Takita
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
6%
Brandon Hestor
- ALMOST, MAINE
- Blue Fire Theatre
5%
Daniel Dungan
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
5%
Johnny Pettegrew
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
4%
Michael Takita
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Carl Liberatore
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Michael Takita and Day Stanchi
- RHINOCROS
- Limelight Theatre
2%
James Tucker
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory Theatre
2%
Michael Takita
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
2%
Michael Takita
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
Carl Liberatore
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Jackie Collins
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
16%
Jill Dillingham
- JOSEPH… DREAMCOAT
- Amelia Musical Playhouse
12%
Cathy Murphy Giddens
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
10%
David Paul Rowan
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
8%
Cathy Murphy Giddens
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
6%
Mary Monroe
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
6%
Michelle DuChemin
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
5%
Keith Teepen
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
5%
Curtis Powell
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
5%
Cathy Murphy Giddens
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
4%
Anthony Felton
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
4%
Jeff Dodd
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
4%
Erin Barnes
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
4%
Anthony Felton
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
4%
Leslie jackson
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
3%
Erin Barnes
- LIZZIE
- The 5 & Dime
3%
Mary Monroe
- CABARET
- The Encore Company
2%Best Musical LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
12%SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theater
10%RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
8%HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
7%COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
7%NUNSENSE
- Limelight Theatre
6%WEST SIDE STORY
- Alhambra Theatre and Dining
5%THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%DADDY LONG LEGS
- Amelia Community Theatre
4%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
4%HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
4%THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
3%MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
3%DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%CABARET
- The Encore Company
3%FUNNY GIRL
- Players by the Sea
2%THE COLOR PURPLE
- Star Center Theatre
2%THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
2%DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
1%FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
1%LIZZIE
- The 5 & Dime
1%Best New Play Or Musical WHEN ALL THE SAINTS ARE GATHERED
- Limelight Theatre
73%HARLON AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Repertory
27%Best Performer In A Musical
Julia Taylor
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
11%
Ally Kangas
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
6%
Charity Walton
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
5%
Molly Maresco
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
5%
Mallory Rubek
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
5%
Sofia Smith
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Riley Brack
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
4%
Esteban R Alvarez III
- MATILDA THE MUSICAL
- Gainesville Community Playhouse
4%
Kaylee Byers
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
4%
Cash Belcher
- ANASTASIA
- The Island Theater
3%
David Buchman
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
3%
Allyn Bessee
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
3%
Bradley Searles
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
3%
Morgan Perry
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
3%
Jonathan Van Dyke
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
3%
Julia Blasi
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
3%
Sarah Moiser
- ANASTASIA
- The Island Theater
2%
Maggie Cox
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
2%
Facia Lee
- NUNSENSE
- Limelight Theatre
2%
Aubry Dorsey
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
2%
Sydney Fontenot
- ANASTASIA
- The Island Theater
2%
Shauna Akers
- WAITRESS
- Players by the Sea
2%
Sherrie Provence
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
2%
Kris Robinson
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
2%
Pete Clapsis-Alfred P Doolittle
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
2%Best Performer In A Play
Andrea Young
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
13%
Alberto Peart
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
11%
Logan Cheatham
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
9%
Katie Timoney
- SENSE AND SENSIBILITY
- Limelight Theatre
8%
Esteban Alvarez
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
7%
Steve Parrott
- ALMOST, MAINE
- Blue Fire Theatre
6%
Jedidiah Haglund
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
5%
Taylor Jackson
- THE FOREIGNER
- Theatre Jacksonville
4%
Maggie Cox
- AGNES OF GOD
- Lumen Repertory Theatre
4%
Collin James
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Kandyce Williams
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
3%
Katie Barnes
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
3%
Grace Schwinn
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Jennifer Lilly
- RIPCORD
- Players by the Sea
3%
Eliza Kiss
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
3%
Mary Elizabeth Schubert
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
3%
Trevor Kluckman
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
2%
Zed Pecunia Mercado
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Jan Cohen
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
2%
Jessica Racaniello
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
2%
Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
2%
David Alford
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
1%
Jeff Drushal
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
0%
Karen Konzen
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
0%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
19%RHINOCEROS
- Limelight Theatre
15%SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
13%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
11%CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
8%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
7%TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
7%AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
5%THE WOMEN OF LOCKERBIE
- Theatre Jacksonville
5%RIPCORD
- Players by the Sea
4%ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
4%AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
2%HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
0%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Winter Potter
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
16%
Rob O'Leary
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
11%
David Wilcox
- RENT
- Gainesville Community Theater
11%
Josh Sinyard
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
8%
Sandra Wilcox and David Wilcox
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
7%
Bradley Akers
- FUNNY GIRL
- Players by the Sea
7%
Bradley Akers
- JEKYLL & HYDE
- Players by the Sea
7%
Robert O'Leary
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
7%
Bradley Akers
- WAITRESS
- Players by the Sea
6%
Ted Lewis
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Gainesville Community Playhouse
6%
Donald Cupo
- FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
5%
Claire Cimino
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
3%
Claire Cimino
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Repertory Theatre
2%
Claire Cimino
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Carly Meyers
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
26%
Nicholas Frost
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
24%
Chris Floyd
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
23%
Derek Wohlust
- A GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
13%
Brian Niece
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
6%
Brian Niece
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
5%
Brian Niece
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
3%Best Supporting Performer In A Musical
Justin Clement
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Acrosstown Repertory Theatre
12%
Judy Tipton
- SINGIN’ IN THE RAIN
- Amelia Community Theatre
9%
Sheyze X
- RENT
- Gainesville Community Playhouse
6%
Bob O'Hara
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORU
- Alhambra Theatre and Dining
6%
Jalen Hardy
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
5%
Jimmy Galaviz
- ROCK OF AGES
- Amelia Musical Playhouse
5%
Kathy Saunders
- COME FROM AWAY
- Alhambra Theatre and Dining
5%
Cameron Haddock
- ROCK OF AGES
- Orange Park Community Theatre
4%
Alec Hadden
- DESPERATE MEASURES
- Theatre Jacksonville
4%
Oliver Carson
- HAIRSPRAY
- Limelight Theatre
4%
Meagan Reagle
- RAGTIME
- Gainesville Community Playhouse
4%
Aubry Dorsey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
4%
Chad Boyd
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%
Ian Pfingsten
- HAIRSPRAY
- Star Center Theatre
3%
Blake Osner
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
3%
Collin James
- THE DROWSY CHAPERONE
- Limelight Theatre
3%
Lauren Wilkinson
- BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Gainesville Community Playhouse
3%
Emily Layt
- BRIGHT STAR
- Limelight Theatre
3%
Pete Clapsis-Doolittle
- MY FAIR LADY
- Alhambra Theatre and Dining
2%
August Williams
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
2%
Sophia Rose Loveday
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
2%
Donald Cupo
- FLY BY NIGHT
- Limelight Theatre
2%
Billy Hulsey
- THE SOUND OF MUSIC
- The Encore Company
1%
Sandy McLeod
- CABRET
- The Encore Company
1%
Jake Hinson
- THE ROCKY HORROR SHOW
- The Encore Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Collin James
- RHINOCEROS
- Limelight Theatre
13%
Ellie Woloscyn
- THE GAME'S AFOOT
- Acrosstown Repertory Theatre
10%
Peg Pascal
- SOUTHERN FRIED FUNERAL
- Alhambra Theatre and Dining
9%
Chris Floyd
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Gainesville Community Playhouse
8%
Chad Boyd
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
8%
Victoria Gregory
- TWELVE ANGRY JURORS
- Acrosstown Repertory Theatre
7%
Rachel Johns
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Theatre Jacksonville
6%
Katie Timoney
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
5%
Max Haddock
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
4%
Ron Shreve
- THE BOYS NEXT DOOR
- Theatre Jacksonville
4%
David Buchman
- SENSE AND SENSABILITY
- Limelight Theatre
4%
Bradley Hicks
- ON CLOVER ROAD
- Acrosstown Repertory Theatre
4%
Bill Ratliff
- HARLAN AND BRONNA JUMP OUT THE WINDOW
- Lumen Rep Theatre
3%
Katie Timoney
- MUCH ADO ABOUR NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Dani Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
3%
Spencer Finch
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- All the Devils Shakespeare
2%
Joey Balliro
- THE FOREIGNER
- Theatre Jacksonville
2%
Kyle Geary
- CRIMES OF THE HEART
- Limelight Theatre
2%
Joshua Andrews
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%
Katie Johnston
- AGNES OF GOD
- Lumen Rep Theatre
1%
David Alford
- AMERICAN BUFFALO
- Lumen Rep Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Alhambra Theatre and Dining
22%THE WIZARD OF OZ
- Amelia Musical Playhouse
17%MATILDA THE MUSICAL
- Gainesville Community Playhouse
15%ALICE IN WONDERLAND
- Limelight Theatre
14%PUFFS
- Acrosstown Repertory Theatre
14%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Theatre Jacksonville
9%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- Limelight Theatre
7%SPOOKLEY THE SQUARE PUMPKIN
- Limelight Theatre
3%Favorite Local Theatre
Limelight Theatre
21%
Amelia Community Theater
13%
Alhambra Theatre and Dining
13%
Gainesville Community Playhouse
10%
Acrosstown Repertory Theatre
9%
Amelia Musical Playhouse
6%
Theatre Jacksonville
5%
The Encore Company
5%
Orange Park Community Theatre
4%
Players by the Sea
4%
Star Center Theatre
3%
All the Devils Shakespeare
2%
Lumen Repertory Theatre
2%
The 5 & Dime
1%
Spotlight Dinner Theatre
1%
Claymore
0%