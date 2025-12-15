Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Indianapolis Awards; XANADU Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Indianapolis & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Indianapolis Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Indianapolis Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Ephraim Owens
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
21%
Will Wilhelm
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
20%
Joe Doyel
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
15%
Jasmine Elliott
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
8%
Sarah Semon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
8%
Anjelah Evans
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
6%
Michael J. Lasley
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
5%
Lukas Schooler
- ANOTHER MEDEA
- American Lives Theatre
4%
TaShia Smith
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Kila J. Adams
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Norman Lasiter
- STILL GRAY AND FEELIN’ GROOVY!
- The Cabaret
3%
John Lloyd Young
- MOSTLY SOUL
- Feinstein's At Hotel Carmichael
2%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Kiara Wood & Kody Horrocks
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
18%
Anne Beck
- LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
11%
Anne Beck
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
8%
Terry Whitt Bailey
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
5%
Teresa McCullough
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%
Nicholas Owens
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
5%
Christa Zook
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
4%
Nick Owens
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Candi Boyd
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Sally Scharbrough & Jennifer Ladner
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Rachael Johnson
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
3%
Meaghan Ogle
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
3%
Kasey Walker
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
3%
Stephanie Torns
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Melissa Ritchie
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
2%
Carol Worcel
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Jen Kocher
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
2%
Anne Beck
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
2%
Sean Aaron Carmon
- THE PROM
- Summer Stock Stage
2%
James Patton
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Jerico & Johnnie Hughes
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%
Sally Scharbrough
- FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Darian Wilson
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
2%
Carol Worcel
- BEEHIVE
- Actor's Theatre of Indiana
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Anthony Sirk
- CLUE: A DRAG PARODY
- Indy Drag Theatre
12%
Anthony Sirk
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
11%
Marina Eisenbraun
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
6%
Adrienne Conces
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
6%
Grace Muñoz
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
6%
Adrienne Conces
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
6%
Vickie Tewes
- BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite
6%
Dee DuVall
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
5%
Allison Jones
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
4%
Grace Muñoz
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
4%
Kathy Henry
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Adrienne Conces
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
3%
Carleen Reynolds
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Adrienne Conces
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
3%
Anthony James Sirk
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
3%
Kathy Henry
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Kate Mott
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
2%
Allison Jones
- THE PROM
- Summer Stock Stage
2%
Casandra Schaefer
- 12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
2%
Anthony Sirk
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Kristin Boyd
- THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%
Grace Muñoz
- AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
1%
Tony Sirk
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
1%
Karen Cones
- EQUIVOCATION
- Southbank Theatre Company
1%
Marina Turner
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
1%Best Dance Production KINKY BOOTS
- Civic Theatre
36%DANCE SHOW
- Indiana State University Department of Theater
19%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
16%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Booth Tarkington Civic Theatre
15%LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
14%Best Direction Of A Musical
Michael Taylor
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
19%
Suzanne Fleenor
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
17%
Bradley Lowe
- CAROLINE, OR CHANGE
- Footlite Musicals
8%
Dee DuVall
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
7%
Austin Russell
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
5%
Carolyn Conover
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Chris Berchild
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
4%
Bradley Allan Lowe
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
4%
Elizabeth Stark Payne
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Stephanie Torns
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Devan Mathias
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
3%
Emily Tzucker
- LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
3%
Candi Boyd
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Suzanne Fleenor
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Jeff Stockberger
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Michael Blatt
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Josh Vandermissen
- BEAUTY AND THR BEAST
- Footlite Musicals
2%
Michael J. Lasley
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%
Emily Ristine Holloway
- THE PROM
- Summer Stock Stage
2%
Jerico & Johnnie Hughes
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%
Michael J. Lasley
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
1%
Richard J Roberts
- SHE LOVES ME
- Actor's Theatre of Indiana
1%
Julie Lyn Barber
- WHODUNIT
- Actor's Theatre of Indiana
1%
Carol Worcel
- BEEHIVE
- Actor's Theatre of Indiana
1%Best Direction Of A Play
Chris Saunders
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
15%
Luke McLaughlin
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
12%
Rai Ortman & Amanda Gwin
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
8%
Michael Taylor
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
7%
Craig Robinson
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
6%
Andrea Odle
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
6%
Ben Hanna
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Indiana Repertory Theatre
5%
Bradley Lowe
- AMERICAN SON
- Carmel Community Players
4%
Marc Robin
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Matthew Reeder
- THE HUMANS
- American Lives Theatre
3%
Emily Moler
- WAD
- American Lives Theatre
3%
Emily Tzucker
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
3%
Andrea Odle
- RIPCORD
- Main Street Productions
3%
Ronn Johnston
- RELATIVITY
- Southbank Theatre Company
2%
Andrea Odle
- WAIT UNTIL DARK
- Mud Creek Barn Theater
2%
Jay Hemphill
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Civic Theatre
2%
Jamaal Mccray
- AIN'T NO MO
- IBTC/District Theatre
2%
Jordan Flores Schwartz
- MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%
Claire Wilcher
- A VERY PHOENIX XMAS XVI
- Phoenix Theatre
2%
Bethany Worrell
- 12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
1%
Mikael Burke
- OAK
- Phoenix Theatre
1%
Constance Macy
- THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%
Marcia Eppich-Harris
- EQUIVOCATION
- Southbank Theatre Company
1%
Nate Baldwin and Brian Swick
- THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW
- The Vanity Theater
1%
Emily Moler
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
1%Best Ensemble THE HUMANS
- American Lives Theatre
14%THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
12%XANADU
- Red Barn Summer Theatre
6%THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
5%THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
4%OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
3%CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
3%OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
3%REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Indiana Repertory Theatre
2%TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite musicals
2%REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
2%JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%CLUE: A DRAG PARODY
- Indy Drag Theatre
2%BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
2%LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
2%HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
1%HAMLET
- Indiana State University
1%WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Laura Glover
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
17%
Michael Taylor
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
14%
Cody Wence
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
7%
Joy C. Mills
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
6%
Michael Taylor
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
4%
Michael Jackson
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Michael Jackson
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
3%
Hayden Clendening
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%
Joy Caroline Mills
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Clay Howard
- RIPCORD
- Main Street Productions
3%
Clay Howard
- WAIT UNTIL DARK
- Mud Creek Barn Theater
3%
Michael Jackson
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Tim Dick
- WAD
- American Lives Theatre
2%
Tim Dick
- TICK TICK… BOOM!
- University of Indianapolis
2%
Laura Glover
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Michael Moffatt
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%
Ryan Koharchik
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%
Rel Laukins
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
2%
Vincent Breidinger
- THE SECRET GARDEN
- Hendricks Civic Theatre
2%
Ryan Koharchik
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Ryan Koharchik
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%
Ryan Koharchik
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Michael Jackson
- AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Joy Caroline Mills
- A DOLL’S HOUSE
- Marian University Theatre
2%
Ryan Koharchik
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Dena Seifert
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
19%
Ben Rose
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
12%
Andy Riggs
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
10%
Ginger Stoltz
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
7%
Casey Joiner-Issacs
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
7%
Terry Woods
- FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
6%
Mark Carlisle
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%
Deb Myers
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Jill Stewart
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
John Phillips
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
4%
Mike Berg Raunick
- THE PROM
- Summer Stock Stage
3%
Jill Stewart and Meg Benedict
- BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite Musicals
3%
Kristy Templet
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Cameron Tragesser
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
3%
Kristy Templet
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Jerico & Johnnie Hughes
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
3%
Debbie Myers
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Christopher Marlowe
- STILL GRAY AND FEELIN’ GROOVY!
- The Cabaret
1%Best Musical XANADU
- Red Barn Summer Theatre
18%BE MORE CHILL
- Eclipse Theatre Co
12%CAROLINE, OR CHANGE
- Footlite Musicals
7%THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
7%REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
5%WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
5%THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%TICK TICK… BOOM!
- University of Indianapolis
4%THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite Musicals
3%TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
3%OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
3%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
3%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE:
- Indiana Repertory Theatre
2%LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
2%A CHRISTMAS STORY
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%THE PROM
- Summer Stock Stage
2%HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
1%SHE LOVES ME
- Actor's Theatre of Indiana
1%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
1%Best New Play Or Musical WAD
- American Lives Theatre
19%LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
17%HAMLET (NEW PUNK ROCK ADAPTATION)
- Indiana State University
12%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
12%THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
7%GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
7%THE WIZER OF ODDS
- Indy Fringe
6%THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
5%JUDY’S LIFE’S WORK
- Phoenix Theatre Cultural Centre
3%A BENCH IN THE SUN
- Clinton County Civic Theatre
3%THE JONBENET GAME
- American Lives Theatre
3%MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
2%OAK
- Phoenix Theatre
2%Best Performer In A Musical
Cassidy May Benullo
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
9%
Gabriel Vernon Nunag
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
6%
Asher Ortman
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
5%
Ben Brickner
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
5%
Allison Williamson
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%
Jasmine Elliott
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Allison Williamson
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Kiara Wood
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
4%
Zacy Schneider
- TICK TICK… BOOM!
- University of Indianapolis
3%
Marcus Runion
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%
Damaris Burgin
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
3%
Andy Kocher
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
2%
Jonathan Studdard
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%
Aicha Maidi
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Sarah Daniels
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Nya Beck
- LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
2%
Ty Eller
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Anjelah Evans
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
2%
Jacob Butler
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Judy Fitzgerald
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Jaivean Wilson
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%
Chris Ritchie
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
1%
Terry Waggoner
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
1%
Kevin Ray Johnson
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
1%
James Jordan
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
1%Best Performer In A Play
Cody Miley
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
14%
Kody Horrocks
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
10%
Ade Shreve
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
5%
Katherine Abel
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
4%
Aicha Maidi
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
4%
Xander Haan
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
4%
Luke McLaughlin
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
4%
Ashley Sherman
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
3%
Zarah Shejule
- AMERICAN SON
- Carmel Community Players
3%
Eva Patton
- THE HUMANS
- American Lives Theatre
3%
Makayla McElwain
- MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%
Xavier Jones
- JUDY'S LIFE WORK
- NAATC/ Phoenix Theatre
2%
Eric Reiberg
- WAD
- American Lives Theatre
2%
Rylie Cuellar
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Ben Asaykwee
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Will Willhelm
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
2%
Gray Frazier
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Andrew Kindig
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%
Cara Wilson
- JUDY'S LIFE'S WORK
- NAATC/ Phoenix Theatre
1%
Rylee Odle
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
1%
Drake Smith
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
1%
Carly Kirby
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
1%
Chandra Lynch
- AIN'T NO MO
- IBTC/ District Theatre
1%
Lane Harden
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
1%
Miki Mathioudakis
- RIPCORD
- Main Street Productions
1%Best Play THE HUMANS
- American Lives Theatre
14%THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
13%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
5%LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
5%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
5%HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
5%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Indiana Repertory Theatre
5%TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
4%PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
4%RED SPEEDO
- American Lives Theatre
3%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIMENCI
- Civic Theatre
2%AMERICAN SON
- Carmel Community Players
2%THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW
- The Vanity Theater
2%LITTLE WOMEN
- The belfrey
2%WAD
- American Lives Theatre
2%RIPCORD
- Main Street Productions (Westfield Playhouse)
2%12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
2%AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%THE GLASS MENAGERIE
- Indiana Repertory Theatre
2%SENSITIVE GUYS
- Indiana State University
2%GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
2%PROOF
- Marian Knight Drama Club
2%JUDY'S LIFE'S WORK
- NAATC/ Phoenix Theatre
1%BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Matt Mott
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
18%
Michael Taylor
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
14%
Marc Ebtinger
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
5%
Rai Ortman
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
5%
Michael Taylor
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
5%
Ian Marshall-Fisher
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
4%
Andrea Odle
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
4%
Jim Koehnle
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Jay Ganz
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
3%
Aric Harris
- EQUIVOCATION
- Southbank Theatre Company
3%
Jim Koehnle
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
3%
Dakota Lumley
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
3%
Shaun A. McIlquham
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Edward T. Morris
- THE GLASS MENAGERIE
- Indiana Repertory Theatre
2%
Jim Koehnle
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
2%
Ryan Koharchik
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%
Chyna Mayer
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
2%
Shaun A. McIlquham
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Caitlin Ayer
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
2%
Robert M. Koharchik
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Nick Kilgore
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%
Ryan Koharchik
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
1%
Michael Layton
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%
Jay Ganz
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
1%
Zac Hunter
- BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Xander Haan
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
19%
Ben Dobler
- WAD
- American Lives Theatre
18%
LeMont Marshall
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
8%
Chris Berchild
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
5%
Zach Rosing
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
5%
Zach Rosing
- THE PROM
- Summer Stock Stage
4%
Dakota Jones
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
4%
Daniel Hesselbrock
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Daniel Hesselbrock
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Brian G. Hartz
- THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
3%
Will Nethery
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
3%
Daniel Hesselbrock
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Michael J. Lasley
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
3%
Daniel Hesselbrock
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Michael J. Lasley
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%
Michael J. Lasley
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
2%
Zach Rosing
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
2%
Michael J. Lasley
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
2%
Will Nethery
- AIRNESS
- Indiana State University
2%
Brian Grimm
- OAK
- Phoenix Theatre
2%
Jason Tuttle
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
1%
Rhythm Science Sound
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
1%
Oz Casile
- JON BENET GAME
- American Lives Theatre
1%Best Supporting Performer In A Musical
Alex Pharo
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
10%
Isabelle Schilling
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
9%
Kody Horrocks
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
8%
Asher Ortman
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
6%
Adrienne Reiswerg
- FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Elizabeth Kurth
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
4%
Christa Zook
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
4%
Addison Koehler
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
3%
Donequa Glasco
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Leah Rodkin
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%
TaShia Snith
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Aengus McCullough
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Craig Underwood
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Brandon Wentz
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
2%
Rachel Nott
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
2%
Devan Mathias
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Brett Mutter
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Megan Raymont
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Booth Tarkington Civic Theatre
2%
Kila J. Adams
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
2%
Carleen Reynolds
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
2%
Emily Gaddy
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
2%
Noah Gable
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Henry Kirk
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%
Kaylee Johnson-Bradley
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
1%
Austin Russell
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
1%Best Supporting Performer In A Play
Alex Oberheide
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
16%
Ben Brickner
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
12%
Aaron Moon
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
8%
Madison Myers
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
5%
Asher Ortman
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
4%
Suzanne Stark
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Aniya Montgomery
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
3%
Claire Slaven
- RIPCORD
- Main Street Productions
3%
James Jordan
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
3%
Eddie Curry
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Drew Vidal
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
2%
Ajay LaPlante
- SENSITIVE GUYS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Wendy Brown
- THE HUMANS
- American Lives Theatre
2%
Jada Cannell
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
2%
Emery Frazier
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Orion Cortez
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Mary Garner
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
2%
Ben jones
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Buck Creek Theater
2%
Joshua Short
- MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%
Brenton Kessinger
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
2%
Brenton Kessinger
- AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Millicent Wright
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Zach Tabor
- ASPEN IDEAS
- American Lives Theatre
1%
Brock Worrell
- 12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
1%
Karla 'Bibi' Heredia
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE CAT IN THE HAT
- Civic Theatre
33%THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
31%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
27%MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
9%Favorite Local Theatre
Red Barn Summer Theatre
20%
American Lives Theatre
16%
Beef and Boards Dinner Theatre
6%
Footlite Musicals
6%
Creative Grounds Fine Arts Academy
4%
Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Indiana State University Department of Theater
4%
Civic Theatre
4%
Phoenix Theatre
4%
Indy Drag Theatre
3%
The Harmony Theater
3%
Booth Tarkington Civic Theatre
3%
Crossroads Repertory Theatre
3%
Indiana Repertory Theatre
3%
Summer Stock Stage
2%
Actor's Theatre of Indiana
2%
Main Street Productions
2%
Carmel Community Players
2%
IF Theatre
1%
Indianapolis Shakespeare Company
1%
Southbank Theatre Company
1%
The Constellation Stage & Screen
1%
Cryptid Entertainment
1%
Clinton County Civic Theatre
1%
The Cabaret
1%