Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Indianapolis Awards; Red Barn Summer Theatre Leads Favorite Theatre!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Indianapolis Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Indianapolis Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Ephraim Owens
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
22%
Joe Doyel
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
17%
Will Wilhelm
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
16%
Jasmine Elliott
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
8%
Sarah Semon
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
8%
Anjelah Evans
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
6%
Michael J. Lasley
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Civic Theatre
5%
Lukas Schooler
- ANOTHER MEDEA
- American Lives Theatre
5%
TaShia Smith
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Kila J. Adams
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Norman Lasiter
- STILL GRAY AND FEELIN’ GROOVY!
- The Cabaret
3%
John Lloyd Young
- MOSTLY SOUL
- Feinstein's At Hotel Carmichael
3%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Kiara Wood & Kody Horrocks
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
18%
Anne Beck
- LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
12%
Anne Beck
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
6%
Terry Whitt Bailey
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
5%
Teresa McCullough
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%
Christa Zook
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
5%
Nick Owens
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Nicholas Owens
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Candi Boyd
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Rachael Johnson
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
4%
Sally Scharbrough & Jennifer Ladner
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Meaghan Ogle
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
3%
Kasey Walker
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
3%
Melissa Ritchie
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
3%
Carol Worcel
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
3%
Stephanie Torns
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Jen Kocher
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
2%
Anne Beck
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
2%
Sean Aaron Carmon
- THE PROM
- Summer Stock Stage
2%
Sally Scharbrough
- FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Jerico & Johnnie Hughes
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%
James Patton
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Darian Wilson
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
2%
Carol Worcel
- BEEHIVE
- Actor's Theatre of Indiana
Best Costume Design Of A Play Or Musical
Anthony Sirk
- CLUE: A DRAG PARODY
- Indy Drag Theatre
13%
Anthony Sirk
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
7%
Marina Eisenbraun
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
7%
Adrienne Conces
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
6%
Grace Muñoz
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
6%
Adrienne Conces
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
6%
Vickie Tewes
- BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite
6%
Allison Jones
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
4%
Dee DuVall
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Grace Muñoz
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
4%
Adrienne Conces
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
3%
Kathy Henry
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Adrienne Conces
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
3%
Anthony James Sirk
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
3%
Kathy Henry
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Carleen Reynolds
- MOTOWN CABARET
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Kate Mott
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
2%
Casandra Schaefer
- 12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
2%
Allison Jones
- THE PROM
- Summer Stock Stage
2%
Anthony Sirk
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Kristin Boyd
- THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%
Grace Muñoz
- AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
1%
Tony Sirk
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
1%
Karen Cones
- EQUIVOCATION
- Southbank Theatre Company
1%
Tony Sirk
- OAK
- Phoenix Theatre
Best Dance Production KINKY BOOTS
- Civic Theatre
35%DANCE SHOW
- Indiana State University Department of Theater
20%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
17%LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
14%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Booth Tarkington Civic Theatre
14%Best Direction Of A Musical
Michael Taylor
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
20%
Suzanne Fleenor
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
14%
Bradley Lowe
- CAROLINE, OR CHANGE
- Footlite Musicals
8%
Dee DuVall
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
6%
Austin Russell
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
6%
Carolyn Conover
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%
Chris Berchild
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
4%
Bradley Allan Lowe
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
4%
Elizabeth Stark Payne
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Stephanie Torns
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Devan Mathias
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
3%
Emily Tzucker
- LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
3%
Candi Boyd
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Suzanne Fleenor
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
3%
Michael Blatt
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Jeff Stockberger
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Josh Vandermissen
- BEAUTY AND THR BEAST
- Footlite Musicals
2%
Michael J. Lasley
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%
Emily Ristine Holloway
- THE PROM
- Summer Stock Stage
2%
Jerico & Johnnie Hughes
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%
Michael J. Lasley
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
1%
Richard J Roberts
- SHE LOVES ME
- Actor's Theatre of Indiana
1%
Carol Worcel
- BEEHIVE
- Actor's Theatre of Indiana
1%
Julie Lyn Barber
- WHODUNIT
- Actor's Theatre of Indiana
1%Best Direction Of A Play
Luke McLaughlin
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
13%
Chris Saunders
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
12%
Rai Ortman & Amanda Gwin
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
8%
Michael Taylor
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
8%
Craig Robinson
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
7%
Andrea Odle
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
6%
Ben Hanna
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Indiana Repertory Theatre
5%
Bradley Lowe
- AMERICAN SON
- Carmel Community Players
4%
Marc Robin
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Matthew Reeder
- THE HUMANS
- American Lives Theatre
3%
Emily Moler
- WAD
- American Lives Theatre
3%
Andrea Odle
- RIPCORD
- Main Street Productions
3%
Emily Tzucker
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
3%
Andrea Odle
- WAIT UNTIL DARK
- Mud Creek Barn Theater
3%
Ronn Johnston
- RELATIVITY
- Southbank Theatre Company
3%
Jay Hemphill
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Civic Theatre
2%
Jordan Flores Schwartz
- MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%
Jamaal Mccray
- AIN'T NO MO
- IBTC/District Theatre
2%
Claire Wilcher
- A VERY PHOENIX XMAS XVI
- Phoenix Theatre
2%
Bethany Worrell
- 12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
1%
Constance Macy
- THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%
Nate Baldwin and Brian Swick
- THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW
- The Vanity Theater
1%
Emily Moler
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
1%
Constance Macy
- BERLIN DIARIES
- PHOENIX THEATRE
1%
Marcia Eppich-Harris
- EQUIVOCATION
- Southbank Theatre Company
Best Ensemble THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
13%THE HUMANS
- American Lives Theatre
11%XANADU
- Red Barn Summer Theatre
6%THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
5%THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
4%OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
4%CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
3%OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
3%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Indiana Repertory Theatre
2%TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
2%BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite musicals
2%CLUE: A DRAG PARODY
- Indy Drag Theatre
2%JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
2%THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
2%MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
1%THE PROM
- Summer Stock Stage
1%RIPCORD
- Main Street Productions
1%LITTLE WOMEN
- The Belfrey
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Michael Taylor
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
14%
Laura Glover
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
13%
Cody Wence
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
7%
Joy C. Mills
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
5%
Michael Taylor
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
5%
Michael Jackson
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Hayden Clendening
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%
Michael Jackson
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
3%
Clay Howard
- RIPCORD
- Main Street Productions
3%
Clay Howard
- WAIT UNTIL DARK
- Mud Creek Barn Theater
3%
Joy Caroline Mills
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Michael Jackson
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
3%
Tim Dick
- WAD
- American Lives Theatre
2%
Tim Dick
- TICK TICK… BOOM!
- University of Indianapolis
2%
Laura Glover
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Michael Moffatt
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%
Rel Laukins
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
2%
Vincent Breidinger
- THE SECRET GARDEN
- Hendricks Civic Theatre
2%
Ryan Koharchik
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Ryan Koharchik
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Ryan Koharchik
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%
Joy Caroline Mills
- A DOLL’S HOUSE
- Marian University Theatre
2%
Ryan Koharchik
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%
Michael Jackson
- AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
1%
Ryan Koharchik
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Civic Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Dena Seifert
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
19%
Andy Riggs
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
11%
Ben Rose
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
10%
Ginger Stoltz
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
8%
Casey Joiner-Issacs
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
7%
Mark Carlisle
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%
Terry Woods
- FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
5%
Deb Myers
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
John Phillips
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
4%
Jill Stewart
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Mike Berg Raunick
- THE PROM
- Summer Stock Stage
4%
Jill Stewart and Meg Benedict
- BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite Musicals
3%
Cameron Tragesser
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
3%
Kristy Templet
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Jerico & Johnnie Hughes
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
3%
Kristy Templet
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Debbie Myers
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Christopher Marlowe
- STILL GRAY AND FEELIN’ GROOVY!
- The Cabaret
Best Musical XANADU
- Red Barn Summer Theatre
19%BE MORE CHILL
- Eclipse Theatre Co
10%CAROLINE, OR CHANGE
- Footlite Musicals
7%THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
7%REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
6%THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
5%TICK TICK… BOOM!
- University of Indianapolis
4%THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%BEAUTY AND THE BEAST
- Footlite Musicals
3%TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
3%OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
3%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
3%LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE:
- Indiana Repertory Theatre
2%A CHRISTMAS STORY
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%THE PROM
- Summer Stock Stage
2%SPONGEBOB THE MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
1%HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
1%SHE LOVES ME
- Actor's Theatre of Indiana
1%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
Best New Play Or Musical LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
18%WAD
- American Lives Theatre
16%HAMLET (NEW PUNK ROCK ADAPTATION)
- Indiana State University
13%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
12%THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
7%GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
7%THE WIZER OF ODDS
- Indy Fringe
6%THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
5%A BENCH IN THE SUN
- Clinton County Civic Theatre
3%JUDY’S LIFE’S WORK
- Phoenix Theatre Cultural Centre
3%THE JONBENET GAME
- American Lives Theatre
3%MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
3%THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
2%OAK
- Phoenix Theatre
2%Best Performer In A Musical
Cassidy May Benullo
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
9%
Asher Ortman
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
6%
Ben Brickner
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
5%
Allison Williamson
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
5%
Allison Williamson
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Jasmine Elliott
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Kiara Wood
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
4%
Zacy Schneider
- TICK TICK… BOOM!
- University of Indianapolis
3%
Marcus Runion
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%
Gabriel Vernon Nunag
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
3%
Damaris Burgin
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
3%
Andy Kocher
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%
Jonathan Studdard
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
3%
Aicha Maidi
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Sarah Daniels
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Nya Beck
- LEGALLY BLONDE
- Civic Theatre
2%
Ty Eller
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Jacob Butler
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Anjelah Evans
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
2%
Terry Waggoner
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
2%
Kevin Ray Johnson
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
2%
Chris Ritchie
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
2%
Jaivean Wilson
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%
James Jordan
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Judy Fitzgerald
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
1%Best Performer In A Play
Cody Miley
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
11%
Kody Horrocks
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
10%
Ade Shreve
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
5%
Katherine Abel
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
4%
Aicha Maidi
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
4%
Luke McLaughlin
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
4%
Xander Haan
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
4%
Ashley Sherman
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
3%
Zarah Shejule
- AMERICAN SON
- Carmel Community Players
3%
Eva Patton
- THE HUMANS
- American Lives Theatre
3%
Makayla McElwain
- MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%
Xavier Jones
- JUDY'S LIFE WORK
- NAATC/ Phoenix Theatre
2%
Eric Reiberg
- WAD
- American Lives Theatre
2%
Rylie Cuellar
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Ben Asaykwee
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Will Willhelm
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
2%
Gray Frazier
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Andrew Kindig
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Drake Smith
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
1%
Rylee Odle
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
1%
Lane Harden
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
1%
Carly Kirby
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
1%
Tanner Brunson
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
1%
Miki Mathioudakis
- RIPCORD
- Main Street Productions
1%
Constance Macy
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
Best Play THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
13%THE HUMANS
- American Lives Theatre
11%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
6%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
5%LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
5%HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
5%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Indiana Repertory Theatre
5%TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
4%PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
4%RED SPEEDO
- American Lives Theatre
3%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIMENCI
- Civic Theatre
2%AMERICAN SON
- Carmel Community Players
2%LITTLE WOMEN
- The belfrey
2%THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW
- The Vanity Theater
2%RIPCORD
- Main Street Productions (Westfield Playhouse)
2%WAD
- American Lives Theatre
2%AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%THE GLASS MENAGERIE
- Indiana Repertory Theatre
2%SENSITIVE GUYS
- Indiana State University
2%12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
2%GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
2%PROOF
- Marian Knight Drama Club
2%BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%RELATIVITY
- Southbank Theatre Company
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Michael Taylor
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
15%
Matt Mott
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
14%
Rai Ortman
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
6%
Michael Taylor
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
5%
Marc Ebtinger
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
5%
Ian Marshall-Fisher
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
5%
Andrea Odle
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
4%
Jim Koehnle
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
4%
Jay Ganz
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
3%
Aric Harris
- EQUIVOCATION
- Southbank Theatre Company
3%
Dakota Lumley
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
3%
Jim Koehnle
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
3%
Shaun A. McIlquham
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Edward T. Morris
- THE GLASS MENAGERIE
- Indiana Repertory Theatre
2%
Chyna Mayer
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
2%
Ryan Koharchik
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%
Jim Koehnle
- REEFER MADNESS
- Indiana State University
2%
Robert M. Koharchik
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Caitlin Ayer
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
2%
Shaun A. McIlquham
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Michael Layton
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Nick Kilgore
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
2%
Jay Ganz
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Ryan Koharchik
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
1%
Zac Hunter
- BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Xander Haan
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
19%
Ben Dobler
- WAD
- American Lives Theatre
15%
LeMont Marshall
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
7%
Chris Berchild
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
5%
Zach Rosing
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
5%
Dakota Jones
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
4%
Zach Rosing
- THE PROM
- Summer Stock Stage
4%
Daniel Hesselbrock
- JERSEY BOYS
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Daniel Hesselbrock
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
4%
Will Nethery
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
3%
Brian G. Hartz
- THE BERLIN DIARIES
- Phoenix Theatre
3%
Daniel Hesselbrock
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Daniel Hesselbrock
- HEARTBREAK HOTEL
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Michael J. Lasley
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
2%
Michael J. Lasley
- KINKY BOOTS
- Civic Theatre
2%
Michael J. Lasley
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Civic Theatre
2%
Zach Rosing
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
2%
Michael J. Lasley
- PRIDE & PREJUDICE
- Civic Theatre
2%
Will Nethery
- AIRNESS
- Indiana State University
2%
Brian Grimm
- OAK
- Phoenix Theatre
2%
Rhythm Science Sound
- GENDER PLAY
- Indianapolis Shakespeare Company
2%
Jason Tuttle
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Oz Casile
- JON BENET GAME
- American Lives Theatre
1%Best Supporting Performer In A Musical
Isabelle Schilling
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
10%
Kody Horrocks
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
7%
Alex Pharo
- BE MORE CHILL
- Summer Stock Stage
7%
Asher Ortman
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
6%
Adrienne Reiswerg
- FIDDLER ON THE ROOF
- Beef and Boards Dinner Theatre
5%
Elizabeth Kurth
- XANADU
- Red Barn Summer Theatre
4%
Christa Zook
- BEAUTY AND THE BEAST
- Creative Grounds Fine Arts Academy
4%
Addison Koehler
- REEFER MADNESS
- Cryptid Entertainment
3%
Leah Rodkin
- OLIVER!
- Creative Grounds Fine Arts Academy
3%
Craig Underwood
- THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
TaShia Snith
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
3%
Aengus McCullough
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
3%
Rachel Nott
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
2%
Donequa Glasco
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
2%
Brandon Wentz
- THE WIZARD OF OZ
- Crossroads Repertory Theatre
2%
Devan Mathias
- TITANIC
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Megan Raymont
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Booth Tarkington Civic Theatre
2%
Brett Mutter
- WAITRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
2%
Kila J. Adams
- THE COLOR PURPLE
- Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
2%
Emily Gaddy
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
2%
Noah Gable
- REEFER MADNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Austin Russell
- OKLAHOMA!
- The Harmony Theater
2%
John Vessels
- WHODUNIT
- Actor's Theatre of Indiana
2%
Kaylee Johnson-Bradley
- CAROLINE OR CHANGE
- Footlite Musicals
2%
Michael Washington
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Summer Stock Stage
1%Best Supporting Performer In A Play
Alex Oberheide
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
13%
Ben Brickner
- THE COTTAGE
- Red Barn Summer Theatre
12%
Aaron Moon
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
8%
Madison Myers
- LEADING LADIES
- Red Barn Summer Theatre
5%
Asher Ortman
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
4%
Suzanne Stark
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Claire Slaven
- RIPCORD
- Main Street Productions
3%
Aniya Montgomery
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
3%
Ajay LaPlante
- SENSITIVE GUYS
- Indiana State University Department of Theater
3%
Eddie Curry
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Beef and Boards Dinner Theatre
3%
Drew Vidal
- RED SPEEDO
- American Lives Theatre
3%
Wendy Brown
- THE HUMANS
- American Lives Theatre
2%
James Jordan
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
2%
Jada Cannell
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
2%
Emery Frazier
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Orion Cortez
- THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
2%
Ben jones
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Buck Creek Theater
2%
Mary Garner
- TO KILL A MOCKINGBIRD
- Carmel Community Players
2%
Brenton Kessinger
- HAMLET
- Indiana State University Department of Theater
2%
Joshua Short
- MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
2%
Brenton Kessinger
- AIRNESS
- Indiana State University Department of Theater
2%
Millicent Wright
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
2%
Zach Tabor
- ASPEN IDEAS
- American Lives Theatre
1%
Brock Worrell
- 12 ANGRY JURORS
- Marian Knight Drama Club
1%
Charlie Rankin
- THE ROCKET MEN
- Phoenix Theatre
Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- Beef and Boards Dinner Theatre
33%THE CAT IN THE HAT
- Civic Theatre
32%THE SANDBOX
- Indiana Drama Club
26%MICAH MEETS A MAMI WATA
- Fonseca Theatre Company
9%Favorite Local Theatre
Red Barn Summer Theatre
20%
American Lives Theatre
13%
Footlite Musicals
6%
Beef and Boards Dinner Theatre
6%
Creative Grounds Fine Arts Academy
4%
Indiana State University Department of Theater
4%
Phoenix Theatre
4%
Urban Musical Theatre | KaidyDid Productions
4%
Civic Theatre
4%
Indy Drag Theatre
3%
The Harmony Theater
3%
Crossroads Repertory Theatre
3%
Booth Tarkington Civic Theatre
3%
Indiana Repertory Theatre
3%
Summer Stock Stage
2%
Actor's Theatre of Indiana
2%
Main Street Productions
2%
IF Theatre
2%
Carmel Community Players
1%
Indianapolis Shakespeare Company
1%
Southbank Theatre Company
1%
The Constellation Stage & Screen
1%
Cryptid Entertainment
1%
The Cabaret
1%
Clinton County Civic Theatre
1%