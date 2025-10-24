Review: DER SPECK MUSS WEG at Weyher Theater

Get Access To Every Broadway Story



„Der Speck muss weg“ – Premiere im Weyher Theater

Was für ein gelungener Start! Die neue Komödie Der Speck muss weg hat das Publikum am Premierenabend bestens unterhalten. Eine herrlich schräge Truppe landet in einem Diätcamp – und schnell wird klar: Hier wird nicht nur abgespeckt, hier wird gelacht, gestritten und geschwitzt, was das Zeug hält.

Die Autoren Kay Kruppa und Frank Pinkus liefern mit feinem Gespür für Situationskomik und pointierte Dialoge eine Story, in der sich vier grundverschiedene Männer und eine resolute Hof-Chefin gegenseitig an ihre Grenzen bringen. Die Regie von Marc Gelhart hält das Tempo hoch, sorgt für perfekt getimte Übergänge und nutzt die Bühne mit viel Gespür für Timing und Raumkomik.

Und dann dieses Dilemma: Ich wollte wie immer meinen Lieblingsschauspieler des Abends nennen – aber diesmal? Keine Chance! Markus Weise und Miriam Distelkamp sind gemeinsam einfach unschlagbar. Ihre Szenen sprühen vor Energie, Timing und Spielfreude – man kann gar nicht anders, als sich mitreißen zu lassen.

Kurz gesagt: ein Abend voller Energie, Charme und Witz – leichtfüßig inszeniert, mit viel Herz und perfektem Timing.



Wer mal wieder richtig lachen will: hingehen, genießen – und Kalorien zählen kann man später.

Ein Schritt aus der Komfortzone

Mit der Komödie „Der Speck muss weg“ setzt das Weyher Theater den Abendspielplan fort.

Wer möchte nicht gerne überschüssige Pfunde verlieren? Dieses Anliegen vereint wohl viele mit den unterschiedlichsten Beweggründen und bildet somit die perfekte Grundlage für eine Komödie, dachten sich auch Kay Kruppa und Frank Pinkus und schrieben „Der Speck muss weg“. Die Uraufführung dieser turbulenten Geschichte findet am 24. Oktober im Weyher Theater statt.

Der Wellness-Hof von Emilie (Isolde Beilé) in Filsum steht kurz vor der Insolvenz – und die vier Männer, die sich angemeldet haben, um in zwei Wochen durch eine strenge Diät tüchtig abzunehmen, werden ihr kleines Unternehmen vermutlich auch nicht retten. Zumal diese vier ebenso unterschiedlich wie sonderbar sind.

Jasper (Florian Wilke) hat in der Tat ein paar Pfund zu viel auf den Rippen – aber er tut sich ausgesprochen schwer, sich an die strengen Diätregeln zu halten. Wo er überall Verstecke für seine heimlichen Schoko-Riegel findet, das überrascht selbst Diätköchin Nellie (Miriam Distelkamp). Harm (Markus Weise) ist eigentlich sowieso schon zu dünn – wieso seine Mutter ihn für diese Diätkur angemeldet hat, leuchtet niemandem so richtig ein. Bestatter Horst (Joachim Börker) bringt Chefin Emilie nicht wenig durcheinander. Und Fitness-Blogger und -Youtuber Lutz (Michael Grötzsch) ist nicht nur ziemlich eitel, sondern verfolgt ganz eigene Interessen mit seinem Besuch. Und wenn dann noch Nachbar Daniel Hansen (Marc Gelhart) alles tut, um Emilies Hof aufkaufen zu können, dann nehmen die Turbulenzen unaufhaltsam ihren Lauf…

Vier Männer auf einer Diätkur – das verspricht ganz sicher viele komödiantische und verrückte Momente. Dafür stehen schon die beiden „Hausautoren“ Kay Kruppa und Frank Pinkus. Man darf also getrost davon ausgehen, dass es in dieser sommerlichen Komödie sehr viel zu lachen gibt. Die Inszenierung der Uraufführung übernimmt Marc Gelhart.

Weitere Infos sowie die Tickets gibt es online unter www.weyhertheater.de



