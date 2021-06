Vivi Bozza Integra O Elenco Do Espetáculo CADÊ A CRIANÇA QUE TAVA AQUI?

A atriz Vivi Bozza estreia no espetáculo "Cadê a Criança que Tava Aqui?" que fará curta temporada, aos sábados e domingos, no Teatro Alfa, em São Paulo.

"Cadê a Criança que Tava Aqui?" tem um formato atípico, não convencional, que busca a interação com a plateia o tempo todo e visa, através de jogos, cenas e números musicais, apresentar ao espectador um texto crítico e ao mesmo tempo leve, que trata de questões relacionadas a educação, engajamento social e relações pessoais, tanto no âmbito social em geral quanto no familiar. O próprio título nos traz a reflexão sobre onde escondemos nossa criança do passado. Através de quadros divertidos e dinâmicos, o elenco busca oferecer ao espectador a experiência de voltar a ser criança, trazendo à tona brincadeiras e o sabor da infância.

Vivi Bozzi é atriz e cantora. Faz aulas de Teatro Musical na Escola Allegresse Morumbi, além de Coach Vocal com Andreia Vitfer. Integrou o elenco da montagem e apresentação do musical Descendentes da Disney, como Ivie, no Teatro Opus, com direção de Euripedes Fraga e Andreia Vitfer.

E do musical "Saltimbancos" em cartaz por três meses no Teatro Municipal Divair Moreira, em Nova Odessa, com direção de Cícero Edno e produção musical de Kina. Além dos shows com o Coral Palavra Cantada, com o Maestro Eduardo Boletti, coordenação Luciana Ribeiro e a dupla Sandra e Tati. Esteve no clipe da música "Bullying", projeto estadual da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com o produtor Jhesus Brito do grupo musical "AV´S Singers".

Foi contratada pela Prefeitura Municipal da Cidade de Americana para realização do projeto "A Essência do Natal", com a escritora e psicopedagoga Cristina Lazaretti.