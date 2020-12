Sinatrinha Lança Clipe De 'All The Way'

A cantora mirim, de apenas 7 anos, Sinatrinha acaba de lançar mais um clipe, desta vez cover da música 'All The Way', de Frank Sinatra.

Produzido pela Leve Music, o clipe traz uma viagem no tempo e resgata um sentimento de nostalgia, trazendo a beleza da nossa memória afetiva. "All The Way'' traz uma linda mensagem de amor, que precisa ser cada vez mais compartilhada nos tempos atuais, tão difíceis.

Sinatrinha é uma cantora mirim de Jazz, natural de Belo Horizonte - MG. A artista, de 7 anos, ganhou visibilidade ao ser convidada para cantar no programa 'Hora do Faro', na ocasião Sinatrinha tinha apenas 6 anos e encantou o apresentador e o público interpretando, ao vivo, o maior sucesso do seu ídolo Frank Sinatra, a música 'New York, New York'. A artista que é tímida na vida pessoal, aos 6 anos, criou a personagem Sinatrinha como forma de enfrentar a timidez e assim realizar o seu sonho de cantar. Sinatrinha vem ganhando notoriedade no meio artístico em razão do seu gosto musical diferenciado e extremo talento vocal. Expressividade artística e talento fazem dessa artista mirim promissora no mundo das artes.

Confira o clipe no IGTV do Instagram @sinatrinha ou no YouTube da cantora.

