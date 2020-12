Bruna Rodrigues Participa Do Festival Mafra Experience

A atriz e cantora mirim Bruna Rodrigues, moradora da Vila Leopoldina, participará do Festival Mafra Experience, evento que ocorre no próximo domingo, dia 06, e celebra os 5 anos da escola localizada no mesmo bairro.

Na apresentação, que contará com a presença de banda ao vivo, a cantora mirim irá interpretar a canção 'Peça Felicidade', do grupo Merlim. O festival irá ocorrer através do canal da Mafra Studios no YouTube, a partir das 15h.

Bruna Rodrigues é atriz e já integrou o elenco dos espetáculos "Marias Do Brasil" com direção de Fernanda Chamma, dando vida às personagens Maria Tradutora e também à Josefina, e "Achados e Perdidos", com direção de Cininha de Paula, onde interpretou a Menina do Calendário. Recentemente, integrou o elenco de 'João e Maria - O Musical', com direção de Fernanda Chamma.

