Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Boston Awards; THE JACK OF HEARTS CLUB Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Boston & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Boston Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Boston Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Suede
- JINGLE ALL THE SUEDE
- Cotuit Center for the Arts
14%
Bella Grace Harris
- GAY AS A DAISY IN MAY
- Club Cafe Boston
12%
Adam Sherkanowski
- BROADWAY, ROCK, AND POP
- Voices of Hope Boston
12%
Denyce Graves
- IN CONCERT
- Cotuit Center for the Arts
10%
Jamie Cook
- BROADWAY, ROCK, AND POP
- Voices of Hope Boston
9%
Allison Nawotny
- GENERATION COMPILATION
- Stageworks
8%
Studio Belt
- COMPOSED OF NOWS
- Club Cafe Boston
7%
Meg Fisher
- GENERATION COMPILATION
- Stageworks
6%
Kenny Meehan
- BROADWAY, ROCK, AND POP
- Voices of Hope Boston
6%
Hayley Jasmin
- BROADWAY, ROCK, AND POP
- Voices of Hope Boston
6%
Mikhail Gelineau
- GENERATION COMPILATION
- Stageworks
6%
Jon Paul Gualdarrama
- GENERATION COMPILATION
- Stageworks
4%Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Bill Bowers
- IT GOES WITHOUT SAYING
- Provincetown Theater
18%
James Jackson Jr
- A JUNETEENTH CABARET
- Gifford House
17%
Cheyenne Jackson
- SIGNS OF LIFE
- Broadway in Worcester
16%
Sara Sneed
- TRIO
- Cotuit Center for the Arts
13%
Billy Stritch
- A SWINGING CHRISTMAS
- JM Productions
13%
Nat Zegree
- HISTORY OF ROCK AND ROLL
- Cape Playhouse
10%
Klea Blackhurst
- A SWINGING CHRISTMAS
- JM Productions
7%
Jim Caruso
- A SWINGING CHRISTMAS
- JM Productions
6%Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Alison Fox
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
13%
Sally Ashton Forrest
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
11%
Alexandra Dietrich
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
8%
Kaiden Scopelliti
- GREASE
- Theatre at the Mount
7%
Alison Hall
- ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
6%
Johanna Stipetic
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
6%
Jamie Cook
- URINETOWN
- Concord Players
6%
Lori Duxbury and Kristen Piekos
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
5%
Amy McGowan and Carolyn Luciano
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
4%
Michele Colley
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
4%
Camryn MacIver
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
4%
Hallie Grace Nowicki
- SOMETHING ROTTEN!
- Curtain Call Theatre
4%
Jason Hair-Wynn, Jill Tokac
- EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
3%
Will Fafard Jr.
- ALICE BY HEART
- Acting Out! Theater Company Inc.
3%
Meg Morris
- BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
3%
Samantha Brior-Jones Sullivan
- ANYTHING GOES
- Hingham Civic Music Theatre
3%
Samantha Brior-Jones Sullivan
- PIPPIN
- Massasoit Theatre Company
3%
Juliana Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse thestrecfor the arts
3%
Sydney T. Grant
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Andrew Rhodes
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
2%Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Jeffrey Gugliotti
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
18%
Ashley Chasteen
- WAITRESS
- North Shore Music Theatre
10%
Al Blackstone
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
8%
Brad Reinking
- A YEAR WITH FROG & TOAD
- Wheelock Family Theatre
8%
Kevin P Hill
- GREASE
- North Shore Music Theatre
6%
Brooklyn Toli
- 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
6%
Brad Reinking
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Moonbox
5%
Ashley En-Fu Matthews
- HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
5%
Ilyse Robbins
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
4%
Cailin Dyke Kelly
- CINDERELLA
- Norwood theatre
4%
Ilyse Robbins
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
4%
Casey Nicholaw
- THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
3%
Rachel Bertone
- EVITA
- Reagle Music Theatre of Greater Boston
3%
Clay Rice Thompson
- SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Center
3%
Larry Sousa
- THE PROM
- Wheelock Family Theatre
2%
Christopher Shin
- URINETOWN
- The Lyric Stage Company of Boston
2%
Denise Caston-Clark
- SHREK
- Priscilla Beach Theatre
2%
Joy Clark
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
2%
LAUREN YALANGO-GRANT AND CHRISTOPHER CREE GRANT
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
2%
Tara Moses
- HAUNTED
- Company One
2%
Ilyse Robbins
- NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
1%
Deanna Dys
- BEAUTIFUL
- Reagle Music Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Kiera O’Connor
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
11%
Anna Silva
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
11%
Joe Michienzie
- RENT
- The Company Theatre
9%
Tami Trask
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
8%
Chelsea Kerl
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
7%
Tami Trask
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
6%
Stacey Moore
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
6%
Juliana Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre of arts
5%
Donna Cabibbo
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
5%
Josh Telepman
- HAMLET
- Yorick Ensemble
4%
Hannah Clifford
- MACBETH
- The World's A Stage Players
4%
Kim Cook
- URINETOWN
- The Concord Players
4%
Kat Lawrence
- EURYDICE
- Brandeis University
3%
Rebekah Olson
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
3%
Josh Telepman
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Laura Dillon
- BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
3%
Lori Rabeler
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatice Herford's Vokes Theatre
2%
Malorie Grillo
- SHE KILLS MONSTERS
- Boston Conservatory at Berklee
2%
Shawn Cannon
- ENCHANTED APRIL
- The Cannon Theatre
2%
Pat Brawly
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Thom Markee
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Provincetown Theater
10%
Alex Jaeger
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
9%
Annie Le
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
7%
Alejo Vietti
- BEAUTIFUL
- Reagle Theatre
6%
Chloe Moore
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
6%
Jeffrey Meek
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
5%
Rebecca Glick
- RENT
- North Shore Music Theatre
5%
Gail Astrid Buckley
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
5%
Sydney Hawes
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
5%
Gail Baldoni
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
5%
Ann Roth
- THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
4%
Chelsea Kerl
- A YEAR WITH FROG & TOAD
- Wheelock Family Theatre
4%
Kelly Baker
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
4%
Zoe Sundra
- THE PROM
- Wheelock Family Theatre
4%
Sharen Davis
- THE WIZ
- Citizens Opera House
3%
Nia Safarr Banks
- RENT
- Cape Playhouse
3%
Jennifer von Mayrhauser
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
3%
Miranda Guirleo
- AS YOU LIKE IT
- CommShakes
2%
Penney Pinette
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
2%
Susan Hilferty & Mark Koss
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
2%
Gail Baldoni and Alejo Vietti
- JOAN
- Cape Playhouse
2%
Flora & Ulysses
- NIA SAFAR BANKS
- Wheelock Family Theatre
2%
Marissa Wolf
- TARTUFFE
- Hub Theatre Company
1%
Nia Safarr Banks
- FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
1%
Penney Pinette
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
1%Best Dance Production (Non-Professional) CINDERELLA
- Norwood theatre
29%LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre of arts
24%EVITA
- Cotuit Center for the Arts
18%SHREK
- Cotuit Center for the Arts
17%BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
13%Best Dance Production (Professional) THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
56%EVITA
- Reagle Music Theatre
44%Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Ashley DiFranza
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
10%
Zoe Bradford & Sally Ashton Forrest
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
9%
Alexandra Dietrich
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
8%
Christie Reading
- THE WEDDING SINGER
- The Company Theatre
8%
Adam Crescenzi
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
5%
Dana Siegal
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
4%
Will Gelinas
- GREASE
- Theatre at the Mount
4%
Linda Schoonmaker
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
4%
Donna Wresinski
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
4%
David Allen Prescott
- INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
4%
Tedi Marsh
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
4%
Craig Cormier
- ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
3%
David K. MacAdam
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
3%
Corey Cadigan
- ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS
- Norton Singers
3%
Stephanie Manning
- FUN HOME
- Weston Drama Workshop
3%
Allison Holloway
- FIRST DATE
- Colonial Chorus Players
2%
Maryann Zschau
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Norton Singers
2%
Gail Steele
- THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
2%
Joan Makenzie Baird
- RENT
- Falmouth Theatre Guild
2%
Katie Swimm
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Vokes Players
2%
Jason Hair-Wynn
- EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
2%
Jamie Cook
- SONGS FOR A NEW WORLD
- The Concord Players
2%
Nathan Fogg-DeSisto
- ANYTHING GOES
- Hingham Civic Music Theatre
2%
Juliana Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre of arts
1%
Holly Hansen
- BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
1%Best Direction Of A Musical (Professional)
Leda Hoffmann
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
17%
Dan Sullivan
- HAIRSPRAY
- Sullivan Rep
8%
Clay Rice Thompson
- SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Company
7%
Kelly Devine
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
5%
Hannah Shanefield
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
5%
Kevin P. Hill
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
5%
Eric Rosen
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
4%
Ilyse Robbins
- THE SPITFIRE GRILL
- Umbrella Arts Center
4%
Robert W. Schneider
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Music Theatre
4%
Kevin P. Hill
- GREASE
- North Shore Music Theatre
4%
Liz Bettencourt
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
4%
Jessica Stone
- KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
3%
Loretta Grecco
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Huntington Theatre
3%
Michael Arden
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
3%
Katie Swimm
- FEBRUARY HOUSE
- Treehouse Collective Theatre
3%
Nick Vargas
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
3%
Leigh Barrett
- A YEAR WITH FROG & TOAD
- Wheelock Family Theatre
3%
Larry Sousa
- THE PROM
- Wheelock Family Theatre
3%
Maurice Parent
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
3%
Rachel Bertone
- EVITA
- Reagle Music Theatre of Greater Boston
2%
Paul Finocchario
- SHREK
- Priscilla Beach Theatre
2%
Deanna Dys
- BEAUTIFUL
- Reagle Music Theatre
2%
James Warwick
- ONCE
- Majestic Theater
2%
Michael Blatt
- HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
1%Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Ashley DiFranza
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
12%
Michael Hammond
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
11%
Bryn Boice
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
8%
Jason Mellin
- STUPID F%#*ING BIRD
- Cotuit Center for the Arts
7%
Morgan Flynn
- LITTLE WOMEN
- Needham Community Theatre
6%
Maryann Zschau
- STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
6%
Christa Dunn
- THE MINUTES
- Bay Players of Duxbury
5%
Zach Best
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatice Herford's Vokes Theatre
5%
David Costa
- BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
5%
Eric Roberts
- RADIUM GIRLS
- Theatre III
5%
Lynne Johnson
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Eventide Theater Company
5%
Kate Kohler Amory
- F*CKING A
- Boston Conservatory at Berklee
4%
Colton Chaney
- HAMLET
- Yorick Ensemble
4%
Toni Ruscio
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
4%
Chris Rose
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
4%
Michelle Leibowitz
- SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
3%
Donn Taylor
- THE GLASS MENAGERIE
- Marion Arts Center
2%
Nicholas Meunier
- MACBETH
- The World's A Stage Players
2%
Joseph Lark-Riley
- HOLY WATER
- Apollinaire Theatre
2%Best Direction Of A Play (Professional)
David Drake
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- Provincetown Theater
13%
Brendon Fox
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
9%
Tye Blue
- JOAN
- Cape Playhouse
6%
Guy Masterson
- THE SHARK IS BROKEN
- North Shore Music Theatre
6%
Ilyse Robbins
- NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
6%
Brenda Withers
- THE BOHEMIAN
- Harbor Stage Company
6%
Troy Siebels
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
6%
Courtney O'Connor
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
6%
Loretta Greco
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
5%
Mitch Kiliulis
- THE MINUTES
- Studio Theatre Worcester
4%
Steven Maler
- AS YOU LIKE IT
- Commonwealth Shakespeare Company
3%
Bryn Boice
- TARTUFFE
- Hub Theatre Company
3%
Courtney O'Connor
- ART
- Lyric Stage Boston
3%
Lisa Tierney
- BULL IN A CHINA SHOP
- Treehouse Collective Theatre
3%
Tara Moses
- HAUNTED
- Company One
3%
Steven Maler
- A CHRISTMAS CAROL
- CommShakes
2%
Igor Golyak
- OUR CLASS
- Arlekin Players Theatre
2%
Tasia A. Jones
- CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY
- Lyric Stage Boston
2%
Olivia Scanlon
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
2%
Robert Kropf
- DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
2%
Joshua Rashon Streeter
- FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
2%
Randal Myler
- MY FIRST EX-HUSBAND HUSBAND
- Huntington Theatre
2%
Jonathan Fielding
- CIRCLE MIRROR TRANSFORMATION
- Harbor Stage Company
2%
Myriam Cyr
- SIMON SAYS
- Punctuate4 Productions
1%Best Ensemble (Non-Professional) THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
10%RENT
- The Company Theatre
8%SHREK
- Cotuit Center for the Arts
5%THE WEDDING SINGER
- The Company Theatre
5%GREASE
- Theatre at the Mount
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
4%THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
4%EVITA
- Cotuit Center for the Arts
3%MACBETH
- The World's A Stage Players
3%CINDERELLA
- Norwood Theater
3%RENT
- Falmouth Theatre Guild
3%RADIUM GIRLS
- Theatre III
3%LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre arts
3%PIPPIN
- Massasoit Theatre Company
3%ANYT GOES
- Theater At The Mount
3%A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Vokes Players
3%THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
2%URINETOWN
- The Concord Players
2%INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
2%SONGS FOR A NEW WORLD
- Concord Players
2%SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
2%STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
2%MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
2%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Norton Singers
2%ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
2%Best Ensemble (Professional) RENT
- North Shore Music Theatre
9%ALMOST, MAINE
- Provincetown Theater
6%GALILEO'S DAUGHTER
- Central Square Theatre
6%PARADE
- Emerson Colonial Theatre
4%A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
4%SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Company
4%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
4%ANASTASIA
- Cape Playhouse
4%TITANIC
- North Shore Music Theatre
4%THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
3%SHREK
- Priscilla Beach Theatre
3%THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
3%LEGALLY BLONDE
- The Firehouse Center for the Arts
3%THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
3%NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
3%THE MINUTES
- Studio Theatre Worcester
3%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Greater Boston Stage Company
3%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
2%OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
2%MACBETH
- Boston Lyric Opera
2%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
2%HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
2%KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
2%THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
2%THE CEREMONY
- Chuang Stage
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Dean Palmer, Jr.
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
20%
Brynn Kingsley-Marquez and Jeremy Marquez
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
16%
Sam Gagnon
- ANYTHING GOES
- Theatre at the Mount
7%
Greg Hamm
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
6%
Eric Jacobsen
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
6%
Devan Wiebe
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
5%
Greg Hamm
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
5%
Derek Schmidt
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
5%
Tim Gregor
- URINETOWN
- The Concord Players
5%
Mark Whipple
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
4%
Michael Jay
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Dillan Agarwalla
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Concord Players
3%
Molly Scrivens
- RADIUM GIRLS
- Theatre III
3%
Kevin Fulton
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
3%
Ted Sparrow
- ZOMBIE PROM
- Stage Works
2%
Terryn Dean Fraser-Mines
- FIRST DATE
- Colonial Chorus Players
2%
Greg Hamm
- HORNS ROCK
- Cotuit Center for the Arts
2%
Greg Hamm
- BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
2%
Matt Garlin
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Stephen Petrilli
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
17%
Charlie Morrison
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
9%
Brian McDevitt
- THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
7%
Jack Mehler
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
7%
Christopher Akerlind
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
6%
Jack Mehler
- GREASE
- North Shore Music Theatre
6%
Deb Sullivan
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
5%
Elmer Martinez
- HAUNTED
- Company One
4%
Wheeler Moon
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
4%
Heather Gilbert
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
4%
Kirk Bookman
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
3%
John Somers
- THE MINUTES
- Studio Theatre Worcester
3%
Lawrence Ware
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
3%
Kat C. Zhou
- RENT
- Cape Playhouse
3%
Karen Perlow
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
3%
Eduardo Ramirez
- CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY
- Lyric Stage Boston
3%
John Malinowski
- DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
2%
Kat C. Zhou
- BUDDY
- Cape Playhouse
2%
SeifAllah Salotto-Cristobal
- NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
2%
Stephen Petrilli
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
2%
Paul Miller
- THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
2%
Len Schnabel
- SIMON SAYS
- Punctuate4 Productions
1%
Laura J. Eckelman
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
1%
John Malinowski
- THE BOHEMIAN
- Harbor Stage Company
1%Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Amanda Morgan
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
17%
Robert McDonough
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
9%
Aldo Fabrizi
- LOVE ITALIAN STYLE (LA BOHÈME [ACT 1] / THE TELEPHONE / LA TRAVIATA [ACT 1])
- Greater Worcester Opera
7%
Pam Wannie
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
7%
Ben Oehlkers
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Concord Players
6%
Senja Morgan
- ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
6%
Robert McDonough
- RENT
- The Company Theatre
6%
Chris Morris
- SECRET GARDEN
- Academy Playhouse
4%
Steven Bergman
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Norton Singers
4%
Juliana Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre of arts
3%
Lianne Bunting
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
3%
Jeff Kimball
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Vokes Players
3%
David Freeman Coleman
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Boston Conservatory
3%
Peg DiGrazia Clark
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
3%
Margaret DiGrazia
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Acting Out! Theater Company Inc.
3%
Linda Barbieri
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
3%
John Skinner and Fran Cioffi
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
3%
Elias Condakes
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
2%
Martha Warren
- URINETOWN
- Concord Players
2%
Barry Singer and Andrew Conway
- CURTAINS
- The Savoyard Light Opera Company
2%
Matt Cunningham
- CINDERELLA
- The Norwood Theatre
2%
Shane Stecher
- EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
2%
Lisa Yves
- ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS
- Norton Singers
1%Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Nevada Lozano
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
14%
Andrea Grody
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
9%
Charlie Alterman
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
8%
Milton Granger
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
7%
Dan Rodriguez
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
6%
Dan Rodriguez
- EVITA
- Reagle Music Theatre of Greater Boston
6%
David Freeman Coleman
- A YEAR WITH FROG & TOAD
- Wheelock Family Theatre
5%
Dan Rodriguez
- A CHRISTMAS CAROL
- CommShakes
5%
Julian Gau & the Horizon Ensemble
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
4%
The Hanover Theatre Nutcracker Orchestra
- THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
4%
Hallie Wetzell
- SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Center
3%
Tom Vendafreddo
- RENT
- Cape Playhouse
3%
Lena Gabrielle
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
3%
Evan Zavada
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
3%
Eric Culver
- THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
3%
Jon Goldberg
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
2%
Steve Gagliastro
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
2%
David Freeman Coleman
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- Merrimack Repertory Theater
2%
David Freeman Coleman
- CROWNS
- Moonbox Productions
2%
Jeff Kimball
- FEBRUARY HOUSE
- Treehouse Collective Theatre
2%
Marcia Wytrwal
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
2%
Pam Wannie
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
2%
Jordan Oczkowski
- THE PROM
- Wheelock Family Theatre
1%
Joe Mongelli
- HORNS ROCK
- Cotuit Center for the Arts
1%
Michael Dunford
- BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
1%Best Musical (Non-Professional) THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Company Theatre
12%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
7%THE WEDDING SINGER
- The Company Theatre
6%URINETOWN
- The Concord Players
6%RENT
- The Company Theatre
6%GREASE
- Theatre at the Mount
4%SHREK
- Cotuit Center for the Arts
4%EVITA
- Cotuit Center for the Arts
4%THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
4%ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
4%CINDERELLA
- Norwood Theatre
4%LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
3%ALWAYS, PATSY CLINE
- Cotuit Center for the Arts
3%FUN HOME
- Weston Drama Workshop
3%THE ADDAMS FAMILY
- Riverside Theatre
3%INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
3%THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
2%ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
2%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- Norton Singers
2%INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
2%SOMETHING ROTTEN!
- Curtain Call Theatre
2%RENT
- Falmouth Theatre Guild
2%EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
2%SONGS FOR A NEW WORLD
- The Concord Players
1%Best Musical (Professional) THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
15%TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)
- American Repertory Theater
8%TITANIC
- North Shore Music Theatre
6%COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
6%RENT
- North Shore Music Theatre
5%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
5%RENT
- The Cape Playhouse
5%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
4%THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
4%GREASE
- North Shore Music Theatre
4%THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
4%ANASTASIA
- Cape Playhouse
3%THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
3%ONCE
- Majestic Theater
3%SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Center
3%HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
3%SHREK
- Priscilla Beach Theatre
2%PARADE
- Emerson Colonial Theatre
2%LEGALLY BLONDE
- The Firehouse Center for the Arts
2%HAIRSPRAY
- Sullivan Rep
2%SOMETHING ROTTEN!
- Curtain Call Theatre
2%EVITA
- Reagle Music Theatre
2%KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
2%HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
2%BEAUTIFUL
- Reagle Music Theatre
1%Best New Play Or Musical (Non-Professional) BEATLES ROCK
- Cotuit Center for the Arts
23%TRIO: A TRIBUTE TO DOLLY PARTON, EMMYLOU HARRIS & LINDA RONSTADT
- Cotuit Center for the Arts
22%WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
20%ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS
- Norton Singers
14%HOLY WATER
- Boston Playwright's Theatre
11%HORNS ROCK
- Cotuit Center for the Arts
9%Best New Play Or Musical (Professional) THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
30%TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)
- American Repertory Theater
26%HIGH SOCIETY
- Ogonquit playhouse
14%HAUNTED
- Company One
10%THE GREAT REVEAL
- Lyric Stage Boston
7%MY FIRST EX HUSBAND
- Huntington
7%THE BOHEMIAN
- Harbor Stage Company
6%Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Benjamin Cavallo-Smith
- SHREK
- The Company Theatre
9%
Salvatore Garcia
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
7%
Adam Sherkanowski
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
7%
Alex Norton
- THE WEDDING SINGER
- The Company Theatre
4%
Zack Johnson
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
4%
Alex Norton
- RENT
- The Company Theatre
4%
Jack Roussell
- RENT
- Company theatre
4%
Amanda Burke
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
3%
Aiden O'Neal
- URINETOWN
- The Concord Players
3%
Sara Sneed
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
3%
Kaitlin Eggers
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
3%
Dru Daniels
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
3%
Celina Lopes
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
3%
Sebastian Hoffman
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
2%
Beau Jackett
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
2%
Alex Norton
- FOOTLOOSE
- Quigg Creations
2%
Lisette Beauchaman
- GREASE
- Theatre at the Mount
2%
Haley Miller
- RENT
- The Company Theatre
2%
Alex Valentine
- RENT
- Falmouth Theatre Guild
2%
Amanda Albion
- SOMETHING ROTTEN!
- Curtain Call Theatre
2%
Jack/John Fumia
- FUN HOME
- Weston Drama Workshop
2%
Ben Morse
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
2%
Matty Finn
- THE PROM
- The Footlight Club
2%
Thom Hardy
- ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
2%
Amanda Wade
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
2%Best Performer In A Musical (Professional)
Christine Dwyer
- WAITRESS
- North Shore Music Theatre
14%
Mary Callanan
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
13%
Aimee Doherty
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
7%
Aaron Arnell Harrington
- RENT
- North Shore Music Theatre
4%
Bridget Delaney
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Music Theatre
4%
Caroline Siegrist
- GREASE
- North Shore Music Theatre
4%
Carolee Carmello
- KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
3%
Erin Ban
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
2%
Christiani Pitts
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK)
- American Repertory Theater
2%
Storm Lever
- RENT
- Cape Playhouse
2%
Emily Skinner
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Huntington Theatre
2%
Will McGarrahan
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Wheelock Family Theatre
2%
Max Connor
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
2%
Liza Giangrande
- SPITFIRE GRILL
- Umbrella Arts Center
2%
Dillon Klena
- RENT
- The Cape Playhouse
2%
Ben Muckenthaler
- SHREK
- Priscilla Beach Theatre
2%
Andrew Durand
- HIGH SOCIETY
- Ogonquit playhouse
2%
Joel Hatch
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
2%
Leo Balkovetz
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
2%
Frankie Mendez
- HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
2%
Will Davis-Kay
- LEGALLY BLONDE
- The Firehouse Center for the Arts
1%
Kyla Stone
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
1%
Liam Fennecken
- SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Center
1%
Dalton Rowe
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Boston Summer Opera
1%
Dashawn McClinton
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
1%Best Performer In A Play (Non-Professional)
Amanda Burke
- STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
16%
Emilee Dennis Leahy
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
7%
Sarah Rixham
- LITTLE WOMEN
- Needham Community Theatre
6%
Angela Rossi
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
5%
Cassidy Guimares
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
4%
Annika Burley
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
4%
Audrey Johnson
- HOLY WATER
- Apollinaire Theatre
4%
Savanah Carlson
- MACBETH
- The World's A Stage Players
4%
Joe Rich
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
4%
Maeve Moriarty
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Eventide Theater Company
4%
Hadassah Nelson
- STUPID F#$%ING BIRD
- Cotuit Center for the Arts
3%
Emma Hennessy
- STUPID F#$%ING BIRD
- Cotuit Center for the Arts
3%
Catherine Haverkampf
- SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
3%
Elyse Barber
- RADIUM GIRLS
- Theatre III
3%
Juliana Ferolie
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse theatre arts
3%
Michael Jay
- HAMLET
- Yorick Ensemble
3%
Samantha Moon
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatrice Herford Vokes Theatre
3%
Brooks Reeves
- HOLY WATER
- Apollinaire Theatre
3%
Katherine Light
- STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
2%
Quinton Kappel
- SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
2%
Cher Sauter
- THE GLASS MENAGERIE
- Marion Arts Center
2%
Michael Mazzone
- BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
2%
Brit Garner
- HOLY WATER
- Apollinaire Theatre
2%
Cleveland Nicoll
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
2%
Madison Smith
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatrice Herford Vokes Theatre
1%Best Performer In A Play (Professional)
Caroline Kinsolving
- GALILEO'S DAUGHTER
- Central Square Theatre
8%
William Mullin
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Provincetown Theater
8%
Jennifer Cabral
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Provincetown Theater
6%
Alex Finke
- JOAN
- Cape Playhouse
5%
Alex Pollock
- DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
5%
John Little
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
5%
Rhiannon Jenkins
- AT THE WEDDING
- Studio Theatre Worcester
5%
Amanda Kristin Nichols
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
4%
Will McGarrahan
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
4%
Jackie Hoffman
- MY FIRST EX HUSBAND
- Huntington
4%
Kate FitzGerald
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
4%
Timothy W Hull
- THE SHARK IS BROKEN
- North Shore Music Theatre
3%
Will Lyman
- A CHRISTMAS CAROL
- CommShakes
3%
Bradley Lewis
- HAUNTED
- Company One
3%
Jonathan Randell Silver
- THE SHARK IS BROKEN
- North Shore Music Theatre
3%
Nicole Parker
- JOAN
- Cape Playhouse
3%
Michael Underhill
- AS YOU LIKE IT
- Commonwealth Shakespeare Company
2%
Johanna Day
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
2%
Michael Underhill
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
2%
Garrett Poladian
- JOAN
- Cape Playhouse
2%
Stacy Fischer
- DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
2%
Chingwe Padraig Sullivan
- HAUNTED
- Company One
2%
Josephine Moshiri Elwood
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
2%
Nora Eschemhiemer
- AS YOU LIKE IT
- CommShakes
2%
Brenda Withers
- THE BOHEMIAN
- Harbor Stage Company
2%Best Play (Non-Professional) LITTLE WOMEN
- Needham Community Theatre
15%THE COTTAGE
- The Company Theatre
12%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatrice Herford Vokes Theatre
10%STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
9%BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
8%STUPID F#$%ING BIRD
- Cotuit Center for the Arts
8%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Eventide Theater Company
5%HAMLET
- Yorick Ensemble
5%SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
5%MACBETH
- The World's A Stage Players
4%ENCHANTED APRIL
- The Cannon Theatre
4%DREAMSVILLE
- Cotuit Center for the Arts
4%WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
4%THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
3%UNRECONCILED
- Cotuit Center for the Arts
3%THE MINUTES
- Bay Players of Duxbury
2%Best Play (Professional) THE PLAY THAT GOES WRONG
- Greater Boston Stage Company
15%ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- Provincetown Theater
11%A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
10%THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
9%HAUNTED
- Company One
6%OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
6%AS YOU LIKE IT
- Commonwealth Shakespeare Company
5%AIN'T NO MO
- Speakeasy Stage Company
4%NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
4%THE MINUTES
- Studio Theatre Worcester
4%JOAN
- Cape Playhouse
4%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
4%DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
3%FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
3%ART
- Lyric Stage Boston
3%SIMON SAYS
- Punctuate4 Productions
2%DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
2%OUR CLASS
- Arlekin Players Theatre
2%BULL IN A CHINA SHOP
- Treehouse Collective Theatre
1%THE CEREMONY
- Chuang Stage
1%CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY
- Lyric Stage Boston
1%Best Production of an Opera (Professional) THE VOYAGE OF EDGAR ALLAN POE
- Huntington theatre
35%RIGOLETTO
- Boston Summer Opera
29%IS THIS AMERICA?
- The Strand
24%ALCINA
- MassOpera
12%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Ryan Barrow
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
13%
Ashley Kelly
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
9%
Ryan Barrow
- RENT
- The Company Theatre
7%
David Allen Prescott
- GREASE
- Theatre at the Mount
6%
Allen Bantley
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Concord Players
6%
Al Benbow and David Fisher
- FUN HOME
- Burlington Players
6%
Andrew Barnett
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
6%
Cris Reverdy
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
5%
David Alan Prescott
- INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
5%
Michael Ernst and Cris Reverdy
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
4%
Allen Bantley
- URINETOWN
- Concord Players
4%
Lisa Wagner
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
4%
Brendon Chetwynd
- CURTAINS
- The Savoyard Light Opera Company
4%
Michael Ernst and Cris Reverdy
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
3%
Gavin Fraser
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
3%
Chris Rose
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
3%
Mark Damon Sr
- EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
2%
Jim Gross
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
2%
Justin Lahue
- SHE KILLS MONSTERS
- Boston Conservatory at Berklee
2%
Marissa Simas and Jason Lamb
- AND THEN THERE WERE NONE
- Attleboro Community Theater
2%
David Bilodeau
- FIRST DATE
- Colonial Chorus Players
2%
Justin Lahue
- TWELFTH NIGHT
- Northeastern University
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Shannon Robert and Jenni Baldwin
- ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA
- Provincetown Theater
12%
Andrew Boyce
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
9%
Amy Rubin
- MACBETH
- Boston Lyric Opera
7%
Jack Mehler
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
7%
Andrew Boyce and Se Oh
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
6%
Christine Peters
- THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
5%
Cameron McEachern
- EVITA
- Reagle Music Theatre
5%
Shelley Barish
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
4%
Jack Magaw
- ANASTASIA
- Cape Playhouse
4%
Saskia Martinez
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
4%
Dane Laffrey
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
4%
Baron E. Pugh
- THE GREAT REVEAL
- Lyric Stage Boston
3%
Scott Pask
- THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
3%
Erik D. Diaz
- NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
3%
Catherine Stramer
- SIMON SAYS
- Punctuate4 Productions
3%
John Somers
- THE MINUTES
- Studio Theatre Worcester
3%
James Kronzer
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
3%
David Zinn
- KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
2%
Sean Kyle
- AT THE WEDDING
- Studio Theatre Worcester
2%
Danielle DeFuente
- HAUNTED
- Company One
2%
Christopher and Justin Swader
- PRU PAYNE
- Speakeasy Stage Company
2%
Justin Lahue
- DEATH OF A SALESMAN
- Harbor Stage Company
2%
Danielle Delafuente
- FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
1%
Jeffrey Petersen
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
1%
Justin Lahue
- TARTUFFE
- Hub Theatre Company
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Brynn Kingsley-Marquez and Jeremy Marquez
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
14%
Sally Ashton Forrest
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
11%
Sally Ashton Forrest
- RENT
- The Company Theatre
9%
Douglas Hubbard
- INTO THE WOODS
- Walpole Footlighters
6%
Jay Sheehan
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
5%
Bob Pascucci
- URINETOWN
- The Concord Players
5%
Jay Sheehan
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
5%
Glenn Wagner
- ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS
- New Life Fine Arts
5%
Andrew Duncan Will
- NOISES OFF!
- Lyric Stage Boston
5%
Andrew Duncan Will
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
4%
Tom Powers
- SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
4%
Aubrey Dube
- CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY
- Lyric Stage Boston
4%
Larry Dysart
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
3%
Jay Sheehan
- BANDSTAND
- Cotuit Center for the Arts
3%
Mackenzie Adamick
- MACBETH
- Commonwealth Shakespeare Company
3%
Michael Jay
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Mel Ingalls
- EVIL DEAD, THE MUSICAL
- Theatre Company of Saugus
3%
Matt Tse
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Concord Players
2%
Jay Sheehan
- BEATLES ROCK
- Cotuit Center for the Arts
2%
Jim Goss
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
2%
Matt Garlin
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
2%
Larry Dysart
- BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Alex Berg
- RENT
- North Shore Music Theatre
14%
Walter Trarbach
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
11%
Alex Berg
- TITANIC
- North Shore Music Theatre
9%
Abrey Dube
- HAUNTED
- Company One
8%
Alex Berg
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
7%
Gage Baker & Peter DiMaggio
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
6%
Megumi Katayama
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
6%
Brian Ronan
- THE BOOK OF MORMON
- Citizens Opera House
6%
Nick Joyce
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
6%
Jon Weston
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
6%
David van Tieghem
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
5%
Scott O'Brien
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
5%
Mackenzie Adamick
- FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
4%
Nick Joyce
- THE NUTCRACKER
- The Hanover Theatre
4%
Mackenzie Adamick
- TARTUFFE
- Hub Theatre Company
3%
Scott O'Brien
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
2%Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Dru Daniels
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
9%
Celena Lopes
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
4%
Jack Roussell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
4%
Ailis McLoughlin
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- The Company Theatre
4%
Allison Nawotny
- ZOMBIE PROM
- Stageworks
4%
Alyson Foisy
- THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
4%
Sophie Ames
- THE WEDDING SINGER
- The Company Theatre
3%
Chay Tower-Hughes
- ANYTHING GOES
- Theater At The Mount
3%
Brady Rafferty
- FOOTLOOSE
- Quigg Creations
3%
Chelsea Daniels
- GREASE
- Theatre at the Mount
3%
Haley Miller
- RENT
- The Company Theatre
3%
Bradley Boutcher
- THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS
- Yorick Ensemble
3%
Vanessa Calantropo
- URINETOWN
- The Concord Players
2%
Keaghan Johnson
- SHREK
- Cotuit Center for the Arts
2%
Susanna Creel
- EVITA
- Cotuit Center for the Arts
2%
David Dodge
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
2%
Guy Kelley
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Acting Out! Theater Company Inc.
2%
Kenny Meehan
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Voices of Hope Boston
2%
Sophie Ames
- A CHRISTMAS CAROL
- The Company Theatre
2%
Taylor Lawton
- INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
2%
Chris Little
- CINDERELLA
- Norwood Theatre
2%
The Gargoyles - Mel Carubia/Anne Martland/Gilbert Dabady
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- The Company Theatre
2%
Michael Gravante
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Acting Out! Theater Company Inc.
2%
Chay Tower-Hughes
- THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
2%
David Picariello
- LITTLE WOMEN
- Marblehead Little Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Marissa Miller
- THE JACK OF HEARTS CLUB
- Provincetown Theater
16%
Mary Callanan
- COME FROM AWAY
- Cape Playhouse
6%
Abby Zeets
- HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
5%
Kathy St George
- GREASE
- North Shore Music Theatre
5%
Andrew Samonsky
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
4%
Avionce Hoyles
- GREASE
- North Shore Music Theatre
4%
Keith Lee Grant
- WAITRESS
- North Shore Music Theatre
4%
Brielle Diaz Withers
- LEGALLY BLONDE
- Firehouse Center for the Arts
4%
Scotty Kippenhan
- SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Company
3%
Charlotte van letge
- HIGH SOCIETY
- Ogonquit playhouse
3%
HAYLEY PEZZA
- SCHOOL OF ROCK
- FRANKLIN PERFORMING ARTS COMPANY
3%
Emily Koch
- KIMBERLY AKIMBO
- Emerson Colonial Theatre
3%
Ben Muckenthaler
- HELLO, DOLLY!
- Priscilla Beach Theatre
3%
Frankie Mendez
- SHREK
- Priscilla Beach Theatre
3%
Sean Donnelly
- SPITFIRE GRILL
- Umbrella Arts Center
3%
Joy Clark
- HELLO, DOLLY!
- Lyric Stage Boston
2%
Devin Bean
- FEBRUARY HOUSE
- Treehouse Collective Theatre
2%
Michele Ragusa
- THE WIZARD OF OZ
- North Shore Music Theatre
2%
Mark Linehan
- THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
2%
George Kippenhan
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
2%
Katya Sacharow
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- New Bedford Festival Theatre
2%
DAVID LIVINGSTON
- SCHOOL OF ROCK
- FRANKLIN PERFORMING ARTS COMPANY
2%
Olivia Goosman
- PARADE
- Emerson Colonial Theatre
2%
Joshua Grosso
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- The Huntington Theatre
2%
Rebekah Rae Robles
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Huntington Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Amanda Burke
- LITTLE WOMEN
- Needham Community Theatre
14%
Vickie Culligan
- STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
13%
Alex Wersted
- MACBETH
- The World's A Stage Players
6%
Chloe Olwell
- LITTLE WOMEN
- Needham Community Theatre
6%
Elizabeth Nelson Childs
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
5%
David Dooks
- SHAKESPEARE IN LOVE
- The Concord Players
4%
Jaquline Hausman
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
4%
Cassidy Guimares
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
4%
Liz Chirico
- RADIUM GIRLS
- Theatre III
4%
Brit Barone
- WORKING FOR CRUMBS
- Burlington Players
3%
Tim Pick
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
3%
Joanne Loetz
- STEEL MAGNOLIAS
- Riverside Theatre Works
3%
T Perry
- HAMLET
- Yorick Ensemble
3%
Jason Rutledge
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Beatrice Herford Vokes Theatre
3%
Rob Gullicksen
- THE COTTAGE
- The Company Theatre
3%
Maddie Tessitore
- PRESENT LAUGHTER
- Weston Drama Workshop
3%
Sue Brother
- BAREFOOT IN THE PARK
- Colonial Chorus Players
2%
Frank Baxter
- THE CRUCIBLE
- Fowl Player Productions
2%
Ed Krasnow
- THE MINUTES
- Bay Players of Duxbury
2%
Greg Abbott
- DRINKING HABITS
- North River Theater
2%
Ryan Guimares
- THE BOOK OF WILL
- Curtain Call Theatre
2%
Erin Shine
- MACBETH
- The World's A Stage Players
2%
Hannah Clifford
- MACBETH
- The World's A Stage Players
1%
Katie Speed
- MACBETH
- The World's A Stage Players
1%
Nico Miller
- HAMLET
- Yorick Ensemble
1%Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Jeff Brackett
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Provincetown Theater
14%
Sarah Morin
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Greater Boston Stage Company
10%
Diego Arciniegas
- GALILEO'S DAUGHTER
- Central Square Theatre
9%
Kathy St. George
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
8%
John Kuntz
- OUR TOWN
- Lyric Stage Boston
6%
Meghan Carey
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
6%
Levin Valayil
- A CHRISTMAS CAROL
- The Hanover Theatre
6%
Antonia Turilli
- THE GREAT REVEAL
- Lyric Stage Boston
5%
Anneke Salvadori
- BULL IN A CHINA SHOP
- Treehouse Collective
5%
Meredith Stypinski
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- The Hanover Theatre Repertory
5%
Hannah Young
- BULL IN A CHINA SHOP
- Treehouse Collective
4%
Tanya Avendaño Stockler
- HAUNTED
- Company One
4%
JaQuan Malik Jones
- HAUNTED
- Company One
4%
Jamie Wax
- DOUBT: A PARABLE
- The Hanover Theatre Repertory
4%
Mike Masters
- THE HILLS OF CALIFORNIA
- The Huntington Theatre
3%
Karen Dervin
- BULL IN A CHINA SHOP
- Treehouse Collective
2%
Kandyce Whittingham
- HOLY CHICKEN SANDWICH
- Moonbox Productions
2%
Kit Newell
- HOLY CHICKEN SANDWICH
- Moonbox Productions
2%
Salma Qarnain
- THE CEREMONY
- Chuang Stage
1%
Katherine Callaway
- HAUNTED
- Company One
1%Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional) GREASE
- Theatre at the Mount
25%THE WEDDING SINGER
- Company Theatre
19%SHREK
- Cotuit Center for the Arts
18%INTO THE WOODS
- Theatre at the Mount
13%ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Cotuit Center for the Arts
13%THE SOUND OF MUSIC
- Theatre at the Mount
12%Best Theatre For Young Audiences Production (Professional) A YEAR WITH FROG & TOAD
- Wheelock Family Theatre
27%SCHOOL OF ROCK
- Franklin Performing Arts Center
24%THE SPONGEBOB MUSICAL
- Wheelock Family Theatre
20%LEGALLY BLONDE
- The Firehouse Center for the Arts
20%FLORA & ULYSSES
- Wheelock Family Theatre
10%Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Theatre at the Mount
17%
Company Theatre
13%
Cotuit Center for the Arts
7%
Acting Out! Theater Company Inc.
5%
Needham Community Theatre
4%
Norwood Theatre
4%
Marblehead Little Theatre
4%
Riverside Theatre Works
4%
Concord Players
3%
Voices of Hope Boston
3%
Weston Drama Workshop
2%
Quigg Creations
2%
Greater Worcester Opera
2%
New Life Fine Arts
2%
Norton singers
2%
Walpole Footlighters
2%
Gold Dust Orphans
2%
Yorick Ensemble
2%
Apollinaire Theatre
2%
Falmouth Theatre Guild
2%
Curtain Call Theatre
1%
North River Theater
1%
Academy Playhouse
1%
Eventide Theater Company
1%
Colonial Chorus Players
1%Favorite Local Theatre (Professional)
Provincetown Theater
15%
North Shore Music Theatre
11%
The Hanover Theatre
7%
Wheelock Family Theatre
6%
Huntington Theatre
6%
Cape Playhouse
6%
American Repertory Theater
6%
The Huntington Theatre
4%
New Bedford Festival Theatre
4%
Studio Theatre Worcester
3%
Lyric Stage Boston
3%
Emerson Colonial Theatre
3%
Sullivan Rep
3%
Citizens Opera House
3%
Boston Summer Opera
3%
The Firehouse Center for the Arts
3%
Commonwealth Shakespeare Company
2%
Speakeasy Stage Company
2%
Boch Center Wang Theatre
2%
Greater Boston Stage Company
2%
Reagle Music Theatre of Greater Boston
1%
Company One
1%
Boch Center Shubert Theatre
1%
Firehouse Center for the Arts
1%
Franklin Performing Arts Company
1%