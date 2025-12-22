Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Boston Awards; Provincetown Theater Leads Favorite Theatre!

Click Here for More on BWW Regional Awards

2025 BroadwayWorld Boston Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)

Suede - JINGLE ALL THE SUEDE - Cotuit Center for the Arts 13%



Bella Grace Harris - GAY AS A DAISY IN MAY - Club Cafe Boston 13%



Adam Sherkanowski - BROADWAY, ROCK, AND POP - Voices of Hope Boston 12%



Jamie Cook - BROADWAY, ROCK, AND POP - Voices of Hope Boston 10%



Denyce Graves - IN CONCERT - Cotuit Center for the Arts 9%



Allison Nawotny - GENERATION COMPILATION - Stageworks 8%



Studio Belt - COMPOSED OF NOWS - Club Cafe Boston 7%



Meg Fisher - GENERATION COMPILATION - Stageworks 6%



Kenny Meehan - BROADWAY, ROCK, AND POP - Voices of Hope Boston 6%



Hayley Jasmin - BROADWAY, ROCK, AND POP - Voices of Hope Boston 6%



Mikhail Gelineau - GENERATION COMPILATION - Stageworks 6%



Jon Paul Gualdarrama - GENERATION COMPILATION - Stageworks 5%



Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)

Bill Bowers - IT GOES WITHOUT SAYING - Provincetown Theater 18%



James Jackson Jr - A JUNETEENTH CABARET - Gifford House 17%



Cheyenne Jackson - SIGNS OF LIFE - Broadway in Worcester 16%



Sara Sneed - TRIO - Cotuit Center for the Arts 14%



Billy Stritch - A SWINGING CHRISTMAS - JM Productions 13%



Nat Zegree - HISTORY OF ROCK AND ROLL - Cape Playhouse 10%



Klea Blackhurst - A SWINGING CHRISTMAS - JM Productions 7%



Jim Caruso - A SWINGING CHRISTMAS - JM Productions 6%



Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Alison Fox - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Voices of Hope Boston 13%



Sally Ashton Forrest - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 11%



Alexandra Dietrich - LITTLE WOMEN - Marblehead Little Theatre 8%



Kaiden Scopelliti - GREASE - Theatre at the Mount 7%



Alison Hall - ANYTHING GOES - Theater At The Mount 6%



Johanna Stipetic - SHREK - Cotuit Center for the Arts 6%



Jamie Cook - URINETOWN - Concord Players 6%



Lori Duxbury and Kristen Piekos - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 5%



Amy McGowan and Carolyn Luciano - ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS - New Life Fine Arts 5%



Michele Colley - EVITA - Cotuit Center for the Arts 4%



Camryn MacIver - INTO THE WOODS - Walpole Footlighters 4%



Hallie Grace Nowicki - SOMETHING ROTTEN! - Curtain Call Theatre 4%



Jason Hair-Wynn, Jill Tokac - EVIL DEAD, THE MUSICAL - Theatre Company of Saugus 3%



Will Fafard Jr. - ALICE BY HEART - Acting Out! Theater Company Inc. 3%



Meg Morris - BANDSTAND - Cotuit Center for the Arts 3%



Samantha Brior-Jones Sullivan - ANYTHING GOES - Hingham Civic Music Theatre 3%



Samantha Brior-Jones Sullivan - PIPPIN - Massasoit Theatre Company 3%



Sydney T. Grant - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Yorick Ensemble 2%



Juliana Ferolie - LEGALLY BLONDE - Firehouse thestrecfor the arts 2%



Andrew Rhodes - WORKING FOR CRUMBS - Burlington Players 2%



Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)

Jeffrey Gugliotti - THE JACK OF HEARTS CLUB - Provincetown Theater 17%



Ashley Chasteen - WAITRESS - North Shore Music Theatre 10%



Brad Reinking - A YEAR WITH FROG & TOAD - Wheelock Family Theatre 8%



Al Blackstone - ANASTASIA - Cape Playhouse 7%



Kevin P Hill - GREASE - North Shore Music Theatre 6%



Brooklyn Toli - 25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE - New Bedford Festival Theatre 6%



Brad Reinking - DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS - Moonbox 6%



Ashley En-Fu Matthews - HELLO, DOLLY! - Priscilla Beach Theatre 5%



Ilyse Robbins - A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 4%



Cailin Dyke Kelly - CINDERELLA - Norwood theatre 4%



Ilyse Robbins - HELLO, DOLLY! - Lyric Stage Boston 4%



Casey Nicholaw - THE BOOK OF MORMON - Citizens Opera House 3%



Rachel Bertone - EVITA - Reagle Music Theatre of Greater Boston 3%



Clay Rice Thompson - SCHOOL OF ROCK - Franklin Performing Arts Center 3%



Christopher Shin - URINETOWN - The Lyric Stage Company of Boston 2%



Larry Sousa - THE PROM - Wheelock Family Theatre 2%



Denise Caston-Clark - SHREK - Priscilla Beach Theatre 2%



Joy Clark - THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 2%



LAUREN YALANGO-GRANT AND CHRISTOPHER CREE GRANT - PARADE - Emerson Colonial Theatre 2%



Tara Moses - HAUNTED - Company One 2%



Ilyse Robbins - NOISES OFF! - Lyric Stage Boston 1%



Deanna Dys - BEAUTIFUL - Reagle Music Theatre 1%



Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Kiera O’Connor - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 12%



Anna Silva - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Voices of Hope Boston 11%



Joe Michienzie - RENT - The Company Theatre 10%



Tami Trask - SHREK - Cotuit Center for the Arts 8%



Chelsea Kerl - MACBETH - Commonwealth Shakespeare Company 7%



Stacey Moore - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 6%



Tami Trask - EVITA - Cotuit Center for the Arts 5%



Donna Cabibbo - INTO THE WOODS - Walpole Footlighters 5%



Juliana Ferolie - LEGALLY BLONDE - Firehouse theatre of arts 5%



Josh Telepman - HAMLET - Yorick Ensemble 4%



Kim Cook - URINETOWN - The Concord Players 4%



Hannah Clifford - MACBETH - The World's A Stage Players 4%



Kat Lawrence - EURYDICE - Brandeis University 3%



Rebekah Olson - ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS - New Life Fine Arts 3%



Josh Telepman - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Yorick Ensemble 3%



Laura Dillon - BAREFOOT IN THE PARK - Colonial Chorus Players 3%



Lori Rabeler - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Beatice Herford's Vokes Theatre 2%



Malorie Grillo - SHE KILLS MONSTERS - Boston Conservatory at Berklee 2%



Shawn Cannon - ENCHANTED APRIL - The Cannon Theatre 2%



Pat Brawly - THE BOOK OF WILL - Curtain Call Theatre 2%



Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)

Thom Markee - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Provincetown Theater 10%



Alex Jaeger - THE LIGHT IN THE PIAZZA - The Huntington Theatre 9%



Annie Le - ANASTASIA - Cape Playhouse 7%



Alejo Vietti - BEAUTIFUL - Reagle Theatre 6%



Chloe Moore - THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 6%



Rebecca Glick - RENT - North Shore Music Theatre 5%



Sydney Hawes - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New Bedford Festival Theatre 5%



Jeffrey Meek - TITANIC - North Shore Music Theatre 5%



Gail Astrid Buckley - A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 5%



Ann Roth - THE BOOK OF MORMON - Citizens Opera House 5%



Gail Baldoni - COME FROM AWAY - Cape Playhouse 4%



Chelsea Kerl - A YEAR WITH FROG & TOAD - Wheelock Family Theatre 4%



Kelly Baker - HELLO, DOLLY! - Lyric Stage Boston 4%



Zoe Sundra - THE PROM - Wheelock Family Theatre 4%



Sharen Davis - THE WIZ - Citizens Opera House 3%



Nia Safarr Banks - RENT - Cape Playhouse 3%



Jennifer von Mayrhauser - THE HILLS OF CALIFORNIA - The Huntington Theatre 3%



Miranda Guirleo - AS YOU LIKE IT - CommShakes 2%



Penney Pinette - MUCH ADO ABOUT NOTHING - The Hanover Theatre Repertory 2%



Susan Hilferty & Mark Koss - PARADE - Emerson Colonial Theatre 2%



Gail Baldoni and Alejo Vietti - JOAN - Cape Playhouse 2%



Flora & Ulysses - NIA SAFAR BANKS - Wheelock Family Theatre 2%



Marissa Wolf - TARTUFFE - Hub Theatre Company 2%



Nia Safarr Banks - FLORA & ULYSSES - Wheelock Family Theatre 1%



Penney Pinette - DOUBT: A PARABLE - The Hanover Theatre Repertory 1%



Best Dance Production (Non-Professional)

CINDERELLA - Norwood theatre 29%



LEGALLY BLONDE - Firehouse theatre of arts 24%



EVITA - Cotuit Center for the Arts 18%



SHREK - Cotuit Center for the Arts 17%



BANDSTAND - Cotuit Center for the Arts 13%



Best Dance Production (Professional)

THE NUTCRACKER - The Hanover Theatre 56%



EVITA - Reagle Music Theatre 44%



Best Direction Of A Musical (Non-Professional)

Ashley DiFranza - CINDERELLA - Norwood Theatre 10%



Zoe Bradford & Sally Ashton Forrest - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 9%



Alexandra Dietrich - LITTLE WOMEN - Marblehead Little Theatre 8%



Christie Reading - THE WEDDING SINGER - The Company Theatre 8%



Adam Crescenzi - INTO THE WOODS - Walpole Footlighters 5%



Dana Siegal - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Voices of Hope Boston 5%



Linda Schoonmaker - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 4%



Will Gelinas - GREASE - Theatre at the Mount 4%



David Allen Prescott - INTO THE WOODS - Theatre at the Mount 4%



Donna Wresinski - SHREK - Cotuit Center for the Arts 4%



Tedi Marsh - EVITA - Cotuit Center for the Arts 4%



Craig Cormier - ANYTHING GOES - Theater At The Mount 3%



David K. MacAdam - ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS - New Life Fine Arts 3%



Corey Cadigan - ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS - Norton Singers 3%



Stephanie Manning - FUN HOME - Weston Drama Workshop 3%



Allison Holloway - FIRST DATE - Colonial Chorus Players 2%



Maryann Zschau - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Norton Singers 2%



Joan Makenzie Baird - RENT - Falmouth Theatre Guild 2%



Gail Steele - THE SOUND OF MUSIC - Theatre at the Mount 2%



Katie Swimm - A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER - Vokes Players 2%



Jason Hair-Wynn - EVIL DEAD, THE MUSICAL - Theatre Company of Saugus 2%



Jamie Cook - SONGS FOR A NEW WORLD - The Concord Players 2%



Nathan Fogg-DeSisto - ANYTHING GOES - Hingham Civic Music Theatre 2%



Shelby Art-Koljonen - URINETOWN - The Concord Players 1%



Juliana Ferolie - LEGALLY BLONDE - Firehouse theatre of arts 1%



Best Direction Of A Musical (Professional)

Leda Hoffmann - THE JACK OF HEARTS CLUB - Provincetown Theater 16%



Dan Sullivan - HAIRSPRAY - Sullivan Rep 8%



Clay Rice Thompson - SCHOOL OF ROCK - Franklin Performing Arts Company 7%



Hannah Shanefield - THE PIRATES OF PENZANCE - Boston Summer Opera 5%



Kevin P. Hill - TITANIC - North Shore Music Theatre 5%



Kelly Devine - COME FROM AWAY - Cape Playhouse 5%



Eric Rosen - ANASTASIA - Cape Playhouse 4%



Robert W. Schneider - THE WIZARD OF OZ - North Shore Music Theatre 4%



Ilyse Robbins - THE SPITFIRE GRILL - Umbrella Arts Center 4%



Kevin P. Hill - GREASE - North Shore Music Theatre 4%



Liz Bettencourt - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New Bedford Festival Theatre 4%



Jessica Stone - KIMBERLY AKIMBO - Emerson Colonial Theatre 4%



Loretta Grecco - THE LIGHT IN THE PIAZZA - Huntington Theatre 3%



Katie Swimm - FEBRUARY HOUSE - Treehouse Collective Theatre 3%



Michael Arden - PARADE - Emerson Colonial Theatre 3%



Leigh Barrett - A YEAR WITH FROG & TOAD - Wheelock Family Theatre 3%



Nick Vargas - THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 3%



Larry Sousa - THE PROM - Wheelock Family Theatre 3%



Maurice Parent - HELLO, DOLLY! - Lyric Stage Boston 3%



Rachel Bertone - EVITA - Reagle Music Theatre of Greater Boston 2%



Paul Finocchario - SHREK - Priscilla Beach Theatre 2%



James Warwick - ONCE - Majestic Theater 2%



Deanna Dys - BEAUTIFUL - Reagle Music Theatre 2%



Michael Blatt - HELLO, DOLLY! - Priscilla Beach Theatre 1%



Best Direction Of A Play (Non-Professional)

Michael Hammond - THE COTTAGE - The Company Theatre 12%



Ashley DiFranza - CINDERELLA - Norwood Theatre 12%



Bryn Boice - MACBETH - Commonwealth Shakespeare Company 8%



Jason Mellin - STUPID F%#*ING BIRD - Cotuit Center for the Arts 8%



Morgan Flynn - LITTLE WOMEN - Needham Community Theatre 6%



Maryann Zschau - STEEL MAGNOLIAS - Riverside Theatre Works 6%



Christa Dunn - THE MINUTES - Bay Players of Duxbury 6%



Zach Best - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Beatice Herford's Vokes Theatre 5%



David Costa - BAREFOOT IN THE PARK - Colonial Chorus Players 5%



Eric Roberts - RADIUM GIRLS - Theatre III 5%



Kate Kohler Amory - F*CKING A - Boston Conservatory at Berklee 5%



Colton Chaney - HAMLET - Yorick Ensemble 4%



Toni Ruscio - THE BOOK OF WILL - Curtain Call Theatre 4%



Lynne Johnson - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Eventide Theater Company 4%



Chris Rose - WORKING FOR CRUMBS - Burlington Players 4%



Michelle Leibowitz - SHAKESPEARE IN LOVE - The Concord Players 3%



Donn Taylor - THE GLASS MENAGERIE - Marion Arts Center 2%



Nicholas Meunier - MACBETH - The World's A Stage Players 2%



Joseph Lark-Riley - HOLY WATER - Apollinaire Theatre 2%



Best Direction Of A Play (Professional)

David Drake - ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA - Provincetown Theater 13%



Brendon Fox - MUCH ADO ABOUT NOTHING - The Hanover Theatre Repertory 9%



Guy Masterson - THE SHARK IS BROKEN - North Shore Music Theatre 7%



Tye Blue - JOAN - Cape Playhouse 6%



Brenda Withers - THE BOHEMIAN - Harbor Stage Company 6%



Ilyse Robbins - NOISES OFF! - Lyric Stage Boston 6%



Courtney O'Connor - OUR TOWN - Lyric Stage Boston 6%



Troy Siebels - A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 6%



Loretta Greco - THE HILLS OF CALIFORNIA - The Huntington Theatre 5%



Mitch Kiliulis - THE MINUTES - Studio Theatre Worcester 4%



Bryn Boice - TARTUFFE - Hub Theatre Company 3%



Steven Maler - AS YOU LIKE IT - Commonwealth Shakespeare Company 3%



Lisa Tierney - BULL IN A CHINA SHOP - Treehouse Collective Theatre 3%



Courtney O'Connor - ART - Lyric Stage Boston 3%



Tara Moses - HAUNTED - Company One 3%



Steven Maler - A CHRISTMAS CAROL - CommShakes 2%



Igor Golyak - OUR CLASS - Arlekin Players Theatre 2%



Tasia A. Jones - CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY - Lyric Stage Boston 2%



Olivia Scanlon - DOUBT: A PARABLE - The Hanover Theatre Repertory 2%



Robert Kropf - DEATH OF A SALESMAN - Harbor Stage Company 2%



Joshua Rashon Streeter - FLORA & ULYSSES - Wheelock Family Theatre 2%



Randal Myler - MY FIRST EX-HUSBAND HUSBAND - Huntington Theatre 2%



Jonathan Fielding - CIRCLE MIRROR TRANSFORMATION - Harbor Stage Company 2%



Myriam Cyr - SIMON SAYS - Punctuate4 Productions 1%



Best Ensemble (Non-Professional)

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 10%



RENT - The Company Theatre 8%



SHREK - Cotuit Center for the Arts 5%



THE WEDDING SINGER - The Company Theatre 5%



JESUS CHRIST SUPERSTAR - Voices of Hope Boston 4%



THE BOOK OF WILL - Curtain Call Theatre 4%



GREASE - Theatre at the Mount 4%



MACBETH - The World's A Stage Players 3%



EVITA - Cotuit Center for the Arts 3%



CINDERELLA - Norwood Theater 3%



RENT - Falmouth Theatre Guild 3%



RADIUM GIRLS - Theatre III 3%



LEGALLY BLONDE - Firehouse theatre arts 3%



PIPPIN - Massasoit Theatre Company 3%



ANYT GOES - Theater At The Mount 3%



A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER - Vokes Players 3%



THE SOUND OF MUSIC - Theatre at the Mount 2%



URINETOWN - The Concord Players 2%



SHAKESPEARE IN LOVE - The Concord Players 2%



STEEL MAGNOLIAS - Riverside Theatre Works 2%



INTO THE WOODS - Theatre at the Mount 2%



SONGS FOR A NEW WORLD - Concord Players 2%



MACBETH - Commonwealth Shakespeare Company 2%



SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Norton Singers 2%



EVIL DEAD, THE MUSICAL - Theatre Company of Saugus 2%



Best Ensemble (Professional)

RENT - North Shore Music Theatre 10%



ALMOST, MAINE - Provincetown Theater 6%



GALILEO'S DAUGHTER - Central Square Theatre 5%



PARADE - Emerson Colonial Theatre 4%



THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New Bedford Festival Theatre 4%



SCHOOL OF ROCK - Franklin Performing Arts Company 4%



A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 4%



TITANIC - North Shore Music Theatre 4%



THE BOOK OF MORMON - Citizens Opera House 4%



ANASTASIA - Cape Playhouse 4%



LEGALLY BLONDE - The Firehouse Center for the Arts 4%



SHREK - Priscilla Beach Theatre 3%



THE PIRATES OF PENZANCE - Boston Summer Opera 3%



THE LIGHT IN THE PIAZZA - The Huntington Theatre 3%



NOISES OFF! - Lyric Stage Boston 3%



THE PLAY THAT GOES WRONG - Greater Boston Stage Company 3%



THE MINUTES - Studio Theatre Worcester 3%



THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 2%



OUR TOWN - Lyric Stage Boston 2%



MACBETH - Boston Lyric Opera 2%



25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE - New Bedford Festival Theatre 2%



KIMBERLY AKIMBO - Emerson Colonial Theatre 2%



THE NUTCRACKER - The Hanover Theatre 2%



HELLO, DOLLY! - Lyric Stage Boston 2%



AS YOU LIKE IT - CommShakes 2%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Dean Palmer, Jr. - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 20%



Brynn Kingsley-Marquez and Jeremy Marquez - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 16%



Sam Gagnon - ANYTHING GOES - Theatre at the Mount 7%



Eric Jacobsen - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Voices of Hope Boston 6%



Devan Wiebe - ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS - New Life Fine Arts 5%



Greg Hamm - EVITA - Cotuit Center for the Arts 5%



Derek Schmidt - INTO THE WOODS - Walpole Footlighters 5%



Greg Hamm - SHREK - Cotuit Center for the Arts 5%



Tim Gregor - URINETOWN - The Concord Players 5%



Mark Whipple - THE BOOK OF WILL - Curtain Call Theatre 4%



Michael Jay - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Yorick Ensemble 3%



Molly Scrivens - RADIUM GIRLS - Theatre III 3%



Dillan Agarwalla - SONGS FOR A NEW WORLD - Concord Players 3%



Kevin Fulton - MACBETH - Commonwealth Shakespeare Company 3%



Ted Sparrow - ZOMBIE PROM - Stage Works 2%



Terryn Dean Fraser-Mines - FIRST DATE - Colonial Chorus Players 2%



Greg Hamm - BANDSTAND - Cotuit Center for the Arts 2%



Greg Hamm - HORNS ROCK - Cotuit Center for the Arts 2%



Matt Garlin - WORKING FOR CRUMBS - Burlington Players 1%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)

Stephen Petrilli - THE JACK OF HEARTS CLUB - Provincetown Theater 16%



Charlie Morrison - A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 9%



Brian McDevitt - THE BOOK OF MORMON - Citizens Opera House 8%



Jack Mehler - TITANIC - North Shore Music Theatre 7%



Christopher Akerlind - THE LIGHT IN THE PIAZZA - The Huntington Theatre 7%



Jack Mehler - GREASE - North Shore Music Theatre 6%



Deb Sullivan - OUR TOWN - Lyric Stage Boston 5%



Elmer Martinez - HAUNTED - Company One 4%



Wheeler Moon - ANASTASIA - Cape Playhouse 4%



Heather Gilbert - PARADE - Emerson Colonial Theatre 4%



Lawrence Ware - THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 3%



Kirk Bookman - COME FROM AWAY - Cape Playhouse 3%



Kat C. Zhou - RENT - Cape Playhouse 3%



Karen Perlow - HELLO, DOLLY! - Lyric Stage Boston 3%



John Somers - THE MINUTES - Studio Theatre Worcester 3%



Eduardo Ramirez - CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY - Lyric Stage Boston 3%



John Malinowski - DEATH OF A SALESMAN - Harbor Stage Company 2%



Kat C. Zhou - BUDDY - Cape Playhouse 2%



SeifAllah Salotto-Cristobal - NOISES OFF! - Lyric Stage Boston 2%



Stephen Petrilli - MUCH ADO ABOUT NOTHING - The Hanover Theatre Repertory 2%



Paul Miller - THE NUTCRACKER - The Hanover Theatre 2%



Len Schnabel - SIMON SAYS - Punctuate4 Productions 1%



Laura J. Eckelman - DOUBT: A PARABLE - The Hanover Theatre Repertory 1%



John Malinowski - THE BOHEMIAN - Harbor Stage Company 1%



Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)

Amanda Morgan - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Voices of Hope Boston 17%



Robert McDonough - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 9%



Aldo Fabrizi - LOVE ITALIAN STYLE (LA BOHÈME [ACT 1] / THE TELEPHONE / LA TRAVIATA [ACT 1]) - Greater Worcester Opera 7%



Pam Wannie - SHREK - Cotuit Center for the Arts 7%



Senja Morgan - ANYTHING GOES - Theater At The Mount 6%



Robert McDonough - RENT - The Company Theatre 6%



Ben Oehlkers - SONGS FOR A NEW WORLD - Concord Players 6%



Steven Bergman - SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Norton Singers 4%



Juliana Ferolie - LEGALLY BLONDE - Firehouse theatre of arts 4%



Chris Morris - SECRET GARDEN - Academy Playhouse 4%



Lianne Bunting - LITTLE WOMEN - Marblehead Little Theatre 3%



David Freeman Coleman - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Boston Conservatory 3%



Jeff Kimball - A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE AND MURDER - Vokes Players 3%



Margaret DiGrazia - THE SPONGEBOB MUSICAL - Acting Out! Theater Company Inc. 3%



Peg DiGrazia Clark - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 3%



Linda Barbieri - INTO THE WOODS - Walpole Footlighters 3%



John Skinner and Fran Cioffi - ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS - New Life Fine Arts 3%



Martha Warren - URINETOWN - Concord Players 2%



Elias Condakes - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Yorick Ensemble 2%



Barry Singer and Andrew Conway - CURTAINS - The Savoyard Light Opera Company 2%



Matt Cunningham - CINDERELLA - The Norwood Theatre 2%



Shane Stecher - EVIL DEAD, THE MUSICAL - Theatre Company of Saugus 2%



Lisa Yves - ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS - Norton Singers 1%



Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)

Nevada Lozano - THE JACK OF HEARTS CLUB - Provincetown Theater 13%



Andrea Grody - THE LIGHT IN THE PIAZZA - The Huntington Theatre 10%



Charlie Alterman - PARADE - Emerson Colonial Theatre 8%



Milton Granger - TITANIC - North Shore Music Theatre 7%



Dan Rodriguez - HELLO, DOLLY! - Lyric Stage Boston 6%



Dan Rodriguez - EVITA - Reagle Music Theatre of Greater Boston 6%



Dan Rodriguez - A CHRISTMAS CAROL - CommShakes 5%



David Freeman Coleman - A YEAR WITH FROG & TOAD - Wheelock Family Theatre 5%



The Hanover Theatre Nutcracker Orchestra - THE NUTCRACKER - The Hanover Theatre 4%



Julian Gau & the Horizon Ensemble - THE PIRATES OF PENZANCE - Boston Summer Opera 4%



Hallie Wetzell - SCHOOL OF ROCK - Franklin Performing Arts Center 3%



Tom Vendafreddo - RENT - Cape Playhouse 3%



Lena Gabrielle - COME FROM AWAY - Cape Playhouse 3%



Evan Zavada - ANASTASIA - Cape Playhouse 3%



Eric Culver - THE NUTCRACKER - The Hanover Theatre 3%



Jon Goldberg - THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 2%



Steve Gagliastro - A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 2%



David Freeman Coleman - LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL - Merrimack Repertory Theater 2%



David Freeman Coleman - CROWNS - Moonbox Productions 2%



Jeff Kimball - FEBRUARY HOUSE - Treehouse Collective Theatre 2%



Marcia Wytrwal - EVITA - Cotuit Center for the Arts 2%



Pam Wannie - SHREK - Cotuit Center for the Arts 2%



Jordan Oczkowski - THE PROM - Wheelock Family Theatre 1%



Joe Mongelli - HORNS ROCK - Cotuit Center for the Arts 1%



Michael Dunford - BANDSTAND - Cotuit Center for the Arts 1%



Best Musical (Non-Professional)

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - Company Theatre 12%



JESUS CHRIST SUPERSTAR - Voices of Hope Boston 7%



THE WEDDING SINGER - The Company Theatre 6%



URINETOWN - The Concord Players 6%



RENT - The Company Theatre 6%



THE SOUND OF MUSIC - Theatre at the Mount 4%



JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 4%



SHREK - Cotuit Center for the Arts 4%



EVITA - Cotuit Center for the Arts 4%



GREASE - Theatre at the Mount 4%



ANYTHING GOES - Theater At The Mount 4%



CINDERELLA - Norwood Theatre 4%



LITTLE WOMEN - Marblehead Little Theatre 3%



FUN HOME - Weston Drama Workshop 3%



THE ADDAMS FAMILY - Riverside Theatre 3%



ALWAYS, PATSY CLINE - Cotuit Center for the Arts 3%



INTO THE WOODS - Theatre at the Mount 3%



THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Yorick Ensemble 2%



SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE - Norton Singers 2%



ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS - New Life Fine Arts 2%



INTO THE WOODS - Walpole Footlighters 2%



SOMETHING ROTTEN! - Curtain Call Theatre 2%



RENT - Falmouth Theatre Guild 2%



EVIL DEAD, THE MUSICAL - Theatre Company of Saugus 2%



SONGS FOR A NEW WORLD - The Concord Players 1%



Best Musical (Professional)

THE JACK OF HEARTS CLUB - Provincetown Theater 14%



TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) - American Repertory Theater 8%



TITANIC - North Shore Music Theatre 6%



RENT - North Shore Music Theatre 6%



COME FROM AWAY - Cape Playhouse 6%



THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 5%



RENT - The Cape Playhouse 5%



25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE - New Bedford Festival Theatre 4%



THE LIGHT IN THE PIAZZA - The Huntington Theatre 4%



THE PIRATES OF PENZANCE - Boston Summer Opera 4%



GREASE - North Shore Music Theatre 4%



THE BOOK OF MORMON - Citizens Opera House 3%



ANASTASIA - Cape Playhouse 3%



ONCE - Majestic Theater 3%



SCHOOL OF ROCK - Franklin Performing Arts Center 3%



HELLO, DOLLY! - Lyric Stage Boston 3%



SHREK - Priscilla Beach Theatre 2%



PARADE - Emerson Colonial Theatre 2%



LEGALLY BLONDE - The Firehouse Center for the Arts 2%



HAIRSPRAY - Sullivan Rep 2%



SOMETHING ROTTEN! - Curtain Call Theatre 2%



KIMBERLY AKIMBO - Emerson Colonial Theatre 2%



EVITA - Reagle Music Theatre 2%



HELLO, DOLLY! - Priscilla Beach Theatre 2%



BEAUTIFUL - Reagle Music Theatre 1%



Best New Play Or Musical (Non-Professional)

BEATLES ROCK - Cotuit Center for the Arts 23%



TRIO: A TRIBUTE TO DOLLY PARTON, EMMYLOU HARRIS & LINDA RONSTADT - Cotuit Center for the Arts 22%



WORKING FOR CRUMBS - Burlington Players 20%



ENCORE: 80 YEARS OF NORTON SINGERS - Norton Singers 14%



HOLY WATER - Boston Playwright's Theatre 11%



HORNS ROCK - Cotuit Center for the Arts 9%



Best New Play Or Musical (Professional)

THE JACK OF HEARTS CLUB - Provincetown Theater 30%



TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) - American Repertory Theater 26%



HIGH SOCIETY - Ogonquit playhouse 14%



HAUNTED - Company One 10%



THE GREAT REVEAL - Lyric Stage Boston 7%



MY FIRST EX HUSBAND - Huntington 7%



THE BOHEMIAN - Harbor Stage Company 6%



Best Performer In A Musical (Non-Professional)

Benjamin Cavallo-Smith - SHREK - The Company Theatre 9%



Salvatore Garcia - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 7%



Adam Sherkanowski - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Voices of Hope Boston 6%



Alex Norton - THE WEDDING SINGER - The Company Theatre 4%



Zack Johnson - SHREK - Cotuit Center for the Arts 4%



Alex Norton - RENT - The Company Theatre 4%



Jack Roussell - RENT - Company theatre 4%



Amanda Burke - CINDERELLA - Norwood Theatre 4%



Aiden O'Neal - URINETOWN - The Concord Players 3%



Sara Sneed - EVITA - Cotuit Center for the Arts 3%



Kaitlin Eggers - LITTLE WOMEN - Marblehead Little Theatre 3%



Celina Lopes - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 3%



Dru Daniels - CINDERELLA - Norwood Theatre 2%



Sebastian Hoffman - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 2%



Alex Norton - FOOTLOOSE - Quigg Creations 2%



Haley Miller - RENT - The Company Theatre 2%



Beau Jackett - EVITA - Cotuit Center for the Arts 2%



Alex Valentine - RENT - Falmouth Theatre Guild 2%



Amanda Albion - SOMETHING ROTTEN! - Curtain Call Theatre 2%



Jack/John Fumia - FUN HOME - Weston Drama Workshop 2%



Matty Finn - THE PROM - The Footlight Club 2%



Ben Morse - ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS - New Life Fine Arts 2%



Amanda Wade - INTO THE WOODS - Walpole Footlighters 2%



Thom Hardy - ANYTHING GOES - Theater At The Mount 2%



Chelsea Daniels - THE SOUND OF MUSIC - Theatre at the Mount 2%



Best Performer In A Musical (Professional)

Christine Dwyer - WAITRESS - North Shore Music Theatre 13%



Mary Callanan - THE JACK OF HEARTS CLUB - Provincetown Theater 12%



Aimee Doherty - HELLO, DOLLY! - Lyric Stage Boston 7%



Aaron Arnell Harrington - RENT - North Shore Music Theatre 5%



Bridget Delaney - THE WIZARD OF OZ - North Shore Music Theatre 4%



Caroline Siegrist - GREASE - North Shore Music Theatre 4%



Carolee Carmello - KIMBERLY AKIMBO - Emerson Colonial Theatre 4%



Erin Ban - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New Bedford Festival Theatre 3%



Christiani Pitts - TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) - American Repertory Theater 2%



Storm Lever - RENT - Cape Playhouse 2%



Emily Skinner - THE LIGHT IN THE PIAZZA - Huntington Theatre 2%



Max Connor - THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 2%



Will McGarrahan - A YEAR WITH FROG AND TOAD - Wheelock Family Theatre 2%



Dillon Klena - RENT - The Cape Playhouse 2%



Ben Muckenthaler - SHREK - Priscilla Beach Theatre 2%



Andrew Durand - HIGH SOCIETY - Ogonquit playhouse 2%



Joel Hatch - COME FROM AWAY - Cape Playhouse 2%



Liza Giangrande - SPITFIRE GRILL - Umbrella Arts Center 2%



Leo Balkovetz - THE PIRATES OF PENZANCE - Boston Summer Opera 2%



Frankie Mendez - HELLO, DOLLY! - Priscilla Beach Theatre 2%



Liam Fennecken - SCHOOL OF ROCK - Franklin Performing Arts Center 1%



Dalton Rowe - THE PIRATES OF PENZANCE - Boston Summer Opera 1%



Vincent Michael - TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) - American Repertory Theater 1%



Will Davis-Kay - LEGALLY BLONDE - The Firehouse Center for the Arts 1%



Dashawn McClinton - THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 1%



Best Performer In A Play (Non-Professional)

Amanda Burke - STEEL MAGNOLIAS - Riverside Theatre Works 16%



Emilee Dennis Leahy - THE COTTAGE - The Company Theatre 8%



Sarah Rixham - LITTLE WOMEN - Needham Community Theatre 6%



Angela Rossi - WORKING FOR CRUMBS - Burlington Players 5%



Cassidy Guimares - THE BOOK OF WILL - Curtain Call Theatre 4%



Audrey Johnson - HOLY WATER - Apollinaire Theatre 4%



Annika Burley - MACBETH - Commonwealth Shakespeare Company 4%



Savanah Carlson - MACBETH - The World's A Stage Players 4%



Joe Rich - THE COTTAGE - The Company Theatre 4%



Hadassah Nelson - STUPID F#$%ING BIRD - Cotuit Center for the Arts 4%



Emma Hennessy - STUPID F#$%ING BIRD - Cotuit Center for the Arts 3%



Catherine Haverkampf - SHAKESPEARE IN LOVE - The Concord Players 3%



Juliana Ferolie - LEGALLY BLONDE - Firehouse theatre arts 3%



Elyse Barber - RADIUM GIRLS - Theatre III 3%



Maeve Moriarty - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Eventide Theater Company 3%



Katherine Light - STEEL MAGNOLIAS - Riverside Theatre Works 3%



Brooks Reeves - HOLY WATER - Apollinaire Theatre 3%



Samantha Moon - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Beatrice Herford Vokes Theatre 2%



Michael Jay - HAMLET - Yorick Ensemble 2%



Quinton Kappel - SHAKESPEARE IN LOVE - The Concord Players 2%



Cher Sauter - THE GLASS MENAGERIE - Marion Arts Center 2%



Michael Mazzone - BAREFOOT IN THE PARK - Colonial Chorus Players 2%



Brit Garner - HOLY WATER - Apollinaire Theatre 2%



Cleveland Nicoll - MACBETH - Commonwealth Shakespeare Company 1%



Madison Smith - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Beatrice Herford Vokes Theatre 1%



Best Performer In A Play (Professional)

William Mullin - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Provincetown Theater 8%



Caroline Kinsolving - GALILEO'S DAUGHTER - Central Square Theatre 7%



Jennifer Cabral - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Provincetown Theater 7%



Alex Pollock - DEATH OF A SALESMAN - Harbor Stage Company 5%



Alex Finke - JOAN - Cape Playhouse 5%



John Little - A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 5%



Jackie Hoffman - MY FIRST EX HUSBAND - Huntington 4%



Amanda Kristin Nichols - THE HILLS OF CALIFORNIA - The Huntington Theatre 4%



Will McGarrahan - OUR TOWN - Lyric Stage Boston 4%



Rhiannon Jenkins - AT THE WEDDING - Studio Theatre Worcester 4%



Kate FitzGerald - THE HILLS OF CALIFORNIA - The Huntington Theatre 4%



Timothy W Hull - THE SHARK IS BROKEN - North Shore Music Theatre 3%



Bradley Lewis - HAUNTED - Company One 3%



Jonathan Randell Silver - THE SHARK IS BROKEN - North Shore Music Theatre 3%



Will Lyman - A CHRISTMAS CAROL - CommShakes 3%



Nicole Parker - JOAN - Cape Playhouse 2%



Johanna Day - DOUBT: A PARABLE - The Hanover Theatre Repertory 2%



Michael Underhill - AS YOU LIKE IT - Commonwealth Shakespeare Company 2%



Michael Underhill - MUCH ADO ABOUT NOTHING - The Hanover Theatre Repertory 2%



Garrett Poladian - JOAN - Cape Playhouse 2%



Stacy Fischer - DEATH OF A SALESMAN - Harbor Stage Company 2%



Chingwe Padraig Sullivan - HAUNTED - Company One 2%



Nora Eschemhiemer - AS YOU LIKE IT - CommShakes 2%



Brenda Withers - THE BOHEMIAN - Harbor Stage Company 2%



Josephine Moshiri Elwood - OUR TOWN - Lyric Stage Boston 2%



Best Play (Non-Professional)

LITTLE WOMEN - Needham Community Theatre 15%



THE COTTAGE - The Company Theatre 13%



A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Beatrice Herford Vokes Theatre 10%



STEEL MAGNOLIAS - Riverside Theatre Works 9%



BAREFOOT IN THE PARK - Colonial Chorus Players 8%



STUPID F#$%ING BIRD - Cotuit Center for the Arts 8%



HAMLET - Yorick Ensemble 5%



SHAKESPEARE IN LOVE - The Concord Players 5%



THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Eventide Theater Company 5%



MACBETH - The World's A Stage Players 4%



DREAMSVILLE - Cotuit Center for the Arts 4%



ENCHANTED APRIL - The Cannon Theatre 4%



WORKING FOR CRUMBS - Burlington Players 4%



THE BOOK OF WILL - Curtain Call Theatre 3%



UNRECONCILED - Cotuit Center for the Arts 3%



THE MINUTES - Bay Players of Duxbury 2%



Best Play (Professional)

THE PLAY THAT GOES WRONG - Greater Boston Stage Company 15%



ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA - Provincetown Theater 11%



A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 10%



THE HILLS OF CALIFORNIA - The Huntington Theatre 9%



HAUNTED - Company One 6%



OUR TOWN - Lyric Stage Boston 5%



AS YOU LIKE IT - Commonwealth Shakespeare Company 5%



AIN'T NO MO - Speakeasy Stage Company 5%



NOISES OFF! - Lyric Stage Boston 4%



JOAN - Cape Playhouse 4%



THE MINUTES - Studio Theatre Worcester 4%



MUCH ADO ABOUT NOTHING - The Hanover Theatre Repertory 4%



DEATH OF A SALESMAN - Harbor Stage Company 3%



FLORA & ULYSSES - Wheelock Family Theatre 3%



ART - Lyric Stage Boston 3%



SIMON SAYS - Punctuate4 Productions 2%



DOUBT: A PARABLE - The Hanover Theatre Repertory 2%



OUR CLASS - Arlekin Players Theatre 2%



BULL IN A CHINA SHOP - Treehouse Collective Theatre 2%



THE CEREMONY - Chuang Stage 1%



CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY - Lyric Stage Boston 1%



Best Production of an Opera (Professional)

THE VOYAGE OF EDGAR ALLAN POE - Huntington theatre 36%



RIGOLETTO - Boston Summer Opera 28%



IS THIS AMERICA? - The Strand 24%



ALCINA - MassOpera 12%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Ryan Barrow - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 13%



Ashley Kelly - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 9%



Ryan Barrow - RENT - The Company Theatre 7%



David Allen Prescott - GREASE - Theatre at the Mount 6%



Andrew Barnett - LITTLE WOMEN - Marblehead Little Theatre 6%



Allen Bantley - SONGS FOR A NEW WORLD - Concord Players 6%



Al Benbow and David Fisher - FUN HOME - Burlington Players 6%



Cris Reverdy - SHREK - Cotuit Center for the Arts 5%



David Alan Prescott - INTO THE WOODS - Theatre at the Mount 5%



Michael Ernst and Cris Reverdy - EVITA - Cotuit Center for the Arts 4%



Allen Bantley - URINETOWN - Concord Players 4%



Lisa Wagner - ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS - New Life Fine Arts 4%



Brendon Chetwynd - CURTAINS - The Savoyard Light Opera Company 3%



Michael Ernst and Cris Reverdy - SHREK - Cotuit Center for the Arts 3%



Gavin Fraser - INTO THE WOODS - Walpole Footlighters 3%



Chris Rose - WORKING FOR CRUMBS - Burlington Players 3%



Justin Lahue - SHE KILLS MONSTERS - Boston Conservatory at Berklee 2%



Mark Damon Sr - EVIL DEAD, THE MUSICAL - Theatre Company of Saugus 2%



Jim Gross - THE BOOK OF WILL - Curtain Call Theatre 2%



Marissa Simas and Jason Lamb - AND THEN THERE WERE NONE - Attleboro Community Theater 2%



David Bilodeau - FIRST DATE - Colonial Chorus Players 2%



Justin Lahue - TWELFTH NIGHT - Northeastern University 2%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)

Shannon Robert and Jenni Baldwin - ANGELS IN AMERICA PART TWO: PERESTROIKA - Provincetown Theater 12%



Andrew Boyce - THE LIGHT IN THE PIAZZA - The Huntington Theatre 9%



Amy Rubin - MACBETH - Boston Lyric Opera 8%



Jack Mehler - TITANIC - North Shore Music Theatre 7%



Andrew Boyce and Se Oh - THE HILLS OF CALIFORNIA - The Huntington Theatre 6%



Christine Peters - THE NUTCRACKER - The Hanover Theatre 5%



Cameron McEachern - EVITA - Reagle Music Theatre 5%



Shelley Barish - OUR TOWN - Lyric Stage Boston 4%



Saskia Martinez - THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 4%



Dane Laffrey - PARADE - Emerson Colonial Theatre 4%



Jack Magaw - ANASTASIA - Cape Playhouse 4%



Baron E. Pugh - THE GREAT REVEAL - Lyric Stage Boston 3%



Scott Pask - THE BOOK OF MORMON - Citizens Opera House 3%



Catherine Stramer - SIMON SAYS - Punctuate4 Productions 3%



Erik D. Diaz - NOISES OFF! - Lyric Stage Boston 3%



James Kronzer - A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 2%



John Somers - THE MINUTES - Studio Theatre Worcester 2%



David Zinn - KIMBERLY AKIMBO - Emerson Colonial Theatre 2%



Danielle DeFuente - HAUNTED - Company One 2%



Christopher and Justin Swader - PRU PAYNE - Speakeasy Stage Company 2%



Sean Kyle - AT THE WEDDING - Studio Theatre Worcester 2%



Justin Lahue - DEATH OF A SALESMAN - Harbor Stage Company 2%



Danielle Delafuente - FLORA & ULYSSES - Wheelock Family Theatre 2%



Jeffrey Petersen - MUCH ADO ABOUT NOTHING - The Hanover Theatre Repertory 1%



Justin Lahue - TARTUFFE - Hub Theatre Company 1%



Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)

Brynn Kingsley-Marquez and Jeremy Marquez - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 14%



Sally Ashton Forrest - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 11%



Sally Ashton Forrest - RENT - The Company Theatre 9%



Douglas Hubbard - INTO THE WOODS - Walpole Footlighters 6%



Bob Pascucci - URINETOWN - The Concord Players 5%



Glenn Wagner - ESTHER: FOR SUCH A TIME AS THIS - New Life Fine Arts 5%



Jay Sheehan - EVITA - Cotuit Center for the Arts 5%



Jay Sheehan - SHREK - Cotuit Center for the Arts 5%



Andrew Duncan Will - NOISES OFF! - Lyric Stage Boston 5%



Andrew Duncan Will - OUR TOWN - Lyric Stage Boston 4%



Tom Powers - SHAKESPEARE IN LOVE - The Concord Players 4%



Aubrey Dube - CRUMBS FROM THE TABLE OF JOY - Lyric Stage Boston 4%



Larry Dysart - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Voices of Hope Boston 3%



Mackenzie Adamick - MACBETH - Commonwealth Shakespeare Company 3%



Jay Sheehan - BANDSTAND - Cotuit Center for the Arts 3%



Michael Jay - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Yorick Ensemble 3%



Mel Ingalls - EVIL DEAD, THE MUSICAL - Theatre Company of Saugus 3%



Matt Tse - SONGS FOR A NEW WORLD - Concord Players 2%



Jim Goss - THE BOOK OF WILL - Curtain Call Theatre 2%



Jay Sheehan - BEATLES ROCK - Cotuit Center for the Arts 2%



Matt Garlin - WORKING FOR CRUMBS - Burlington Players 2%



Larry Dysart - BAREFOOT IN THE PARK - Colonial Chorus Players 2%



Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)

Alex Berg - RENT - North Shore Music Theatre 14%



Walter Trarbach - COME FROM AWAY - Cape Playhouse 10%



Alex Berg - TITANIC - North Shore Music Theatre 9%



Abrey Dube - HAUNTED - Company One 8%



Alex Berg - HELLO, DOLLY! - Lyric Stage Boston 7%



Gage Baker & Peter DiMaggio - THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 7%



Brian Ronan - THE BOOK OF MORMON - Citizens Opera House 6%



Megumi Katayama - THE LIGHT IN THE PIAZZA - The Huntington Theatre 6%



Jon Weston - PARADE - Emerson Colonial Theatre 6%



Nick Joyce - A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 5%



David van Tieghem - THE HILLS OF CALIFORNIA - The Huntington Theatre 5%



Scott O'Brien - MUCH ADO ABOUT NOTHING - The Hanover Theatre Repertory 5%



Mackenzie Adamick - FLORA & ULYSSES - Wheelock Family Theatre 4%



Nick Joyce - THE NUTCRACKER - The Hanover Theatre 3%



Mackenzie Adamick - TARTUFFE - Hub Theatre Company 3%



Scott O'Brien - DOUBT: A PARABLE - The Hanover Theatre Repertory 2%



Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)

Dru Daniels - CINDERELLA - Norwood Theatre 9%



Celena Lopes - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 4%



Jack Roussell - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 4%



Ailis McLoughlin - DESCENDANTS: THE MUSICAL - The Company Theatre 4%



Allison Nawotny - ZOMBIE PROM - Stageworks 4%



Alyson Foisy - THE SOUND OF MUSIC - Theatre at the Mount 4%



Sophie Ames - THE WEDDING SINGER - The Company Theatre 3%



Chay Tower-Hughes - ANYTHING GOES - Theater At The Mount 3%



Brady Rafferty - FOOTLOOSE - Quigg Creations 3%



Bradley Boutcher - THE GUY WHO DIDN'T LIKE MUSICALS - Yorick Ensemble 3%



Haley Miller - RENT - The Company Theatre 3%



Vanessa Calantropo - URINETOWN - The Concord Players 2%



Chelsea Daniels - GREASE - Theatre at the Mount 2%



Keaghan Johnson - SHREK - Cotuit Center for the Arts 2%



Susanna Creel - EVITA - Cotuit Center for the Arts 2%



David Dodge - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 2%



Guy Kelley - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Acting Out! Theater Company Inc. 2%



Sophie Ames - A CHRISTMAS CAROL - The Company Theatre 2%



Chris Little - CINDERELLA - Norwood Theatre 2%



Taylor Lawton - INTO THE WOODS - Theatre at the Mount 2%



Kenny Meehan - JESUS CHRIST SUPERSTAR - Voices of Hope Boston 2%



The Gargoyles - Mel Carubia/Anne Martland/Gilbert Dabady - THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME - The Company Theatre 2%



Michael Gravante - THE SPONGEBOB MUSICAL - Acting Out! Theater Company Inc. 2%



Chay Tower-Hughes - THE SOUND OF MUSIC - Theatre at the Mount 2%



David Picariello - LITTLE WOMEN - Marblehead Little Theatre 2%



Best Supporting Performer In A Musical (Professional)

Marissa Miller - THE JACK OF HEARTS CLUB - Provincetown Theater 15%



Mary Callanan - COME FROM AWAY - Cape Playhouse 6%



Abby Zeets - HELLO, DOLLY! - Priscilla Beach Theatre 5%



Kathy St George - GREASE - North Shore Music Theatre 5%



Andrew Samonsky - PARADE - Emerson Colonial Theatre 5%



Avionce Hoyles - GREASE - North Shore Music Theatre 4%



Brielle Diaz Withers - LEGALLY BLONDE - Firehouse Center for the Arts 4%



Keith Lee Grant - WAITRESS - North Shore Music Theatre 4%



Charlotte van letge - HIGH SOCIETY - Ogonquit playhouse 3%



HAYLEY PEZZA - SCHOOL OF ROCK - FRANKLIN PERFORMING ARTS COMPANY 3%



Emily Koch - KIMBERLY AKIMBO - Emerson Colonial Theatre 3%



Scotty Kippenhan - SCHOOL OF ROCK - Franklin Performing Arts Company 3%



Ben Muckenthaler - HELLO, DOLLY! - Priscilla Beach Theatre 3%



Frankie Mendez - SHREK - Priscilla Beach Theatre 3%



Joy Clark - HELLO, DOLLY! - Lyric Stage Boston 2%



Devin Bean - FEBRUARY HOUSE - Treehouse Collective Theatre 2%



Sean Donnelly - SPITFIRE GRILL - Umbrella Arts Center 2%



Michele Ragusa - THE WIZARD OF OZ - North Shore Music Theatre 2%



Katya Sacharow - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New Bedford Festival Theatre 2%



Mark Linehan - THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 2%



DAVID LIVINGSTON - SCHOOL OF ROCK - FRANKLIN PERFORMING ARTS COMPANY 2%



George Kippenhan - THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE - New Bedford Festival Theatre 2%



Joshua Grosso - THE LIGHT IN THE PIAZZA - The Huntington Theatre 2%



Olivia Goosman - PARADE - Emerson Colonial Theatre 2%



Rebekah Rae Robles - THE LIGHT IN THE PIAZZA - Huntington Theatre 2%



Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)

Amanda Burke - LITTLE WOMEN - Needham Community Theatre 14%



Vickie Culligan - STEEL MAGNOLIAS - Riverside Theatre Works 13%



Alex Wersted - MACBETH - The World's A Stage Players 6%



Chloe Olwell - LITTLE WOMEN - Needham Community Theatre 6%



Elizabeth Nelson Childs - THE COTTAGE - The Company Theatre 5%



David Dooks - SHAKESPEARE IN LOVE - The Concord Players 4%



Jaquline Hausman - THE COTTAGE - The Company Theatre 4%



Cassidy Guimares - THE BOOK OF WILL - Curtain Call Theatre 4%



Liz Chirico - RADIUM GIRLS - Theatre III 4%



Tim Pick - THE COTTAGE - The Company Theatre 3%



Joanne Loetz - STEEL MAGNOLIAS - Riverside Theatre Works 3%



Brit Barone - WORKING FOR CRUMBS - Burlington Players 3%



T Perry - HAMLET - Yorick Ensemble 3%



Rob Gullicksen - THE COTTAGE - The Company Theatre 3%



Maddie Tessitore - PRESENT LAUGHTER - Weston Drama Workshop 3%



Jason Rutledge - A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM - Beatrice Herford Vokes Theatre 2%



Sue Brother - BAREFOOT IN THE PARK - Colonial Chorus Players 2%



Frank Baxter - THE CRUCIBLE - Fowl Player Productions 2%



Ed Krasnow - THE MINUTES - Bay Players of Duxbury 2%



Greg Abbott - DRINKING HABITS - North River Theater 2%



Ryan Guimares - THE BOOK OF WILL - Curtain Call Theatre 2%



Erin Shine - MACBETH - The World's A Stage Players 2%



Hannah Clifford - MACBETH - The World's A Stage Players 1%



Katie Speed - MACBETH - The World's A Stage Players 1%



Nico Miller - HAMLET - Yorick Ensemble 1%



Best Supporting Performer In A Play (Professional)

Jeff Brackett - VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE - Provincetown Theater 14%



Sarah Morin - THE PLAY THAT GOES WRONG - Greater Boston Stage Company 10%



Kathy St. George - OUR TOWN - Lyric Stage Boston 8%



Diego Arciniegas - GALILEO'S DAUGHTER - Central Square Theatre 8%



John Kuntz - OUR TOWN - Lyric Stage Boston 6%



Meghan Carey - THE HILLS OF CALIFORNIA - The Huntington Theatre 6%



Levin Valayil - A CHRISTMAS CAROL - The Hanover Theatre 5%



Antonia Turilli - THE GREAT REVEAL - Lyric Stage Boston 5%



Meredith Stypinski - MUCH ADO ABOUT NOTHING - The Hanover Theatre Repertory 5%



Anneke Salvadori - BULL IN A CHINA SHOP - Treehouse Collective 5%



Hannah Young - BULL IN A CHINA SHOP - Treehouse Collective 5%



Tanya Avendaño Stockler - HAUNTED - Company One 4%



JaQuan Malik Jones - HAUNTED - Company One 4%



Jamie Wax - DOUBT: A PARABLE - The Hanover Theatre Repertory 3%



Mike Masters - THE HILLS OF CALIFORNIA - The Huntington Theatre 3%



Karen Dervin - BULL IN A CHINA SHOP - Treehouse Collective 2%



Kit Newell - HOLY CHICKEN SANDWICH - Moonbox Productions 2%



Kandyce Whittingham - HOLY CHICKEN SANDWICH - Moonbox Productions 2%



Salma Qarnain - THE CEREMONY - Chuang Stage 2%



Katherine Callaway - HAUNTED - Company One 1%



Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional)

GREASE - Theatre at the Mount 24%



THE WEDDING SINGER - Company Theatre 20%



SHREK - Cotuit Center for the Arts 18%



INTO THE WOODS - Theatre at the Mount 14%



ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY - Cotuit Center for the Arts 12%



THE SOUND OF MUSIC - Theatre at the Mount 12%



Best Theatre For Young Audiences Production (Professional)

A YEAR WITH FROG & TOAD - Wheelock Family Theatre 27%



SCHOOL OF ROCK - Franklin Performing Arts Center 24%



LEGALLY BLONDE - The Firehouse Center for the Arts 20%



THE SPONGEBOB MUSICAL - Wheelock Family Theatre 20%



FLORA & ULYSSES - Wheelock Family Theatre 10%



Favorite Local Theatre (Non-Professional)

Theatre at the Mount 17%



Company Theatre 14%



Cotuit Center for the Arts 7%



Acting Out! Theater Company Inc. 5%



Needham Community Theatre 4%



Norwood Theatre 4%



Marblehead Little Theatre 4%



Riverside Theatre Works 4%



Concord Players 3%



Voices of Hope Boston 3%



Weston Drama Workshop 2%



Quigg Creations 2%



Greater Worcester Opera 2%



Norton singers 2%



New Life Fine Arts 2%



Walpole Footlighters 2%



Gold Dust Orphans 2%



Apollinaire Theatre 2%



Curtain Call Theatre 2%



Yorick Ensemble 2%



Falmouth Theatre Guild 1%



North River Theater 1%



Academy Playhouse 1%



Milton Players 1%



Colonial Chorus Players 1%



Favorite Local Theatre (Professional)

Provincetown Theater 14%



North Shore Music Theatre 11%



The Hanover Theatre 7%



Wheelock Family Theatre 6%



Huntington Theatre 6%



Cape Playhouse 6%



American Repertory Theater 5%



The Huntington Theatre 4%



New Bedford Festival Theatre 4%



Emerson Colonial Theatre 3%



Lyric Stage Boston 3%



Studio Theatre Worcester 3%



Citizens Opera House 3%



Sullivan Rep 3%



The Firehouse Center for the Arts 3%



Boston Summer Opera 3%



Commonwealth Shakespeare Company 2%



Speakeasy Stage Company 2%



Greater Boston Stage Company 2%



Boch Center Wang Theatre 2%



Reagle Music Theatre of Greater Boston 1%



Company One 1%



Boch Center Shubert Theatre 1%



Franklin Performing Arts Company 1%



Firehouse Center for the Arts 1%



