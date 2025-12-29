Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Berkshires Awards; THE PIANO LESSON Leads Best Play!

Click Here for More on BWW Regional Awards

This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Berkshires Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Berkshires Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Ariel Stachel - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 40%



Jennifer Apple - SHAKE IT UP: A SHAKESPEARE CABARET - Shakespeare & Company 32%



Chelsie Nectow - TORCH SONG TUESDAY SERIES - Majestic Theater 14%



Jacob Ming-Trent - SHAKE IT UP: A SHAKESPEARE CABARET - Shakespeare & Company 13%



Best Choreography Of A Play Or Musical

Ashley McCauley Moore - ROMEO & JULIET - Shakespeare & Company 31%



Chelsie Nectow - ONCE - Majestic Theater 30%



Isadora Wolfe - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 25%



Isadora Wolfe - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 14%



Best Costume Design Of A Play Or Musical

Amanda Roberge - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 37%



Amy Avila - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 29%



Amy Avila - PINK FLOYD'S THE WALL - Berkshire Theatre Group 17%



Dustin Cross - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 16%



Best Direction Of A Play

Ariel Bock - MOTHER PLAY: A PLAY IN FIVE EVICTIONS - Shakespeare & Company 33%



Eric Hill - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 22%



Jonny Epstein / Kevin Colman - ROMEO & JULIET - Shakespeare & Company 13%



Greg Santos - PINK FLOYD'S THE WALL - Berkshire Theatre Group 8%



Tony Taccone - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 7%



Gerry McIntyre - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 6%



Katie Birenboim - N/A: A NEW PLAY - Barrington Stage Company 6%



Margo Whitcomb - RED LIKE FRUIT - The Bridge Street Theater 4%



Rob Ruggiero - KING JAMES - Barrington Stage 1%



Best Ensemble

ONCE - Majestic Theater 29%



METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 27%



ROMEO & JULIET - Shakespeare & Company 23%



SHAKE IT UP: A SHAKESPEARE CABARET - Shakespeare & Company 14%



WAITRESS - Majestic Theater 4%



THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 2%



RED LIKE FRUIT - The Bridge Street Theater 2%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Matthew Adelson - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 34%



Bobby Gafney - PINK FLOYD'S THE WALL - Berkshire Theatre Group 15%



Matthew Adelson - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 15%



Alexander V. Nichols - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 11%



Wheeler Moon - ANNIE - Sharon Playhouse 10%



Sam Rushen - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 7%



Wheeler Moon - N/A: A NEW PLAY - Barrington Stage Company 5%



Wheeler Moon - MILLION DOLLAR QUARTET - Sharon Playhouse 4%



Best Performer In A Musical

Nick Anastasia - ONCE - Majestic Theater 61%



Chelsie Nectow - WAITRESS - Majestic Theater 39%



Best Performer In A Play

Michael Wartella - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 21%



Tamara Hickey - MOTHER PLAY: A PLAY IN FIVE EVICTIONS - Shakespeare & Company 19%



Ashley McCauley Moore - ROMEO & JULIET - Shakespeare & Company 18%



Ari'el Stachel - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 13%



Evelyn Chen - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 10%



John William Watkins - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 9%



Gillian Saker - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 3%



Gregg Edelman - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 3%



Harry Smith - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 3%



Elizabeth Narciso - RED LIKE FRUIT - The Bridge Street Theater 2%



Best Play

AUGUST WILSON'S THE PIANO LESSON - Shakespeare & Company 36%



METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 26%



THE ELEPHANT MAN B - Berkshire Theatre Group 19%



OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 12%



THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 7%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Jason Simms - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 36%



Randall Parsons - PINK FLOYD'S THE WALL - Berkshire Theatre Group 20%



Randall Parsons - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 19%



Afsoon Pajoufar - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 14%



Bryce Cutler - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 11%



Best Sound Design Of A Play Or Musical

Scott Killian - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 39%



Adam McGaughy-Lewis - PINK FLOYD'S THE WALL - Berkshire Theatre Group 30%



Scott Kilian - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 16%



Madeline Oldham - OUT OF CHARACTER - Berkshire Theatre Group 15%



Best Supporting Performer In A Play

David Adkins - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 39%



Stephanie Jean Lane - METAMORPHOSES - Berkshire Theatre Group 13%



Bernadette Sefic - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 12%



Laura Shatkus - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 10%



Robert McKay - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 7%



Aaron Choi - THE ELEPHANT MAN - Berkshire Theatre Group 6%



Matt Sullivan - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 6%



Johnny Travers - RED LIKE FRUIT - The Bridge Street Theater 5%



Greg Cuellar - THE MOUSETRAP - Berkshire Theatre Group 3%



Favorite Local Theatre

Shakespeare & Company 36%



Berkshire Theatre Group 36%



Majestic Theater 21%



Barrington Stage 5%



The Bridge Street Theater 2%



