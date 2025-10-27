I PUT A SPELL ON YOU to Stream Production for a Limited Time

The performance will stream from Friday October 31 through November 2nd for $30.
I Put a Spell On You: The 10th Anniversary, raised $310,000 for the Ali Forney Center. A film of the performance will stream via Stellar Tickets. All proceeds from tickets also benefiting the Ali Forney Center.
Included in the steam are live performances by Jay Armstrong Johnson, Allison Godleski, and Amanda Williams Ware, as the Sanderson sisters from cult classic Hocus Pocus, as well as principle performers Lagoona Bloo, Robyn Hurder, Mila Jam, Cory Jeacoma, Karma Jenkins, Taylor Iman Jones, Zachary Daniel Jones, Sean McManus, Tim Murray, Krysta Rodriguez, and Jena VanElslander.
Also included are performances via video by Academy Award Winner Ariana DeBose, Tony Nominee Julia Mattison, with a virtual welcome from RuPaul’s Drag Race and Broadway star Jinkx Monsoon. Check out a music video from the production HERE!
The cast includes Natalie Hinds (Dani Dennison), Maddox Martin (Max Dennison), and Kathryn Priest (Allison), Stacey Badgett Jr., Daryl Tofa. The dance ensemble includes Jenavieve Adams, David Nick Alea, Elias Alfau, Emily Anastasia, Claire Avakian, Erica Simone Barnett, Talia Bellucci, Antonio Beverly, AJ Blankenship, Macy Bleu, Emily Bruck, Amelia Burkhardt, Brandon Burks, Faith Candino, Quinn Carpenter, Ashley Carrizo, Ali Coleman, Anaya Colon, Taylor Daniels, Anthony DaSilva, Ella Durr, Bobby Ellis, Alex Evans, Victoria Fiore, Curtis Fulkner, Megan Fulmer, Karsen Galatas, Olivia Galiardi, Roy Garzon, Cassandra Gauthier, Jules Geiss, Sarina Gonzalez, Ishmael González, Brandon Gray, Taylor Green, Rachel Grinde, Cameron Hah, Isabel Harding, Beau Harmon, Miyah Henderson, Tyson Hill, Chance Hoover, Domanick Hubbard, Brittany Jenkins, John John, Rachel Kay, Cameryn Kelly, Brianna Kim, Ryan Lambert, Cara Leggio, Markelle Leigh, Sydney Lettau, Mason Lewis, Mila Liskiewicz, Bella Luttrell, Kelly MacMillan, Pina Maisano, Najaah Malonne, Sam Marszalek, Yoshi Maysonet, Sara McGuire, Marisa Melito, Tony Mercado, Abby Miller, Abigail Elyse Miller, Bella Mittenthal, Justin Mock, Maria Morrish, Jenna Napolitano, Lamont Brown, Jackie Ondrusek, Alex Osorio, Ivan Owens, Daniel Palladino, Julianna Panzella, Nuri Park, Joanna Pfeiffer, Emily Phelan, Nicholas Picknally, Mattson Pierce, Bailey Poe, Shane Taylor Pretty, Ellie Reid, Ravyn Rhiana, Vinny Richmond, Sashalie Rios, Hayden Rivas, Isaiah Hastings Rodgers, Sarah Rose, Aliya Rose, Victoria Santiago, Kevin Santos, Bella Savastano, Oliver Schilling, Myah Segura, Omari Simmons, Taylor Spolitino, Abbey Sullivan, Yasymin Sumiyoshi, David Tanciar, Francisco Thurston, Taylor O’Toole, Joseph Tudor, Emily Ulrich, Danny Venini, Ahren Victory, Haoyi Wen, Jaelen Williams, David Wright Jr., and Yo Yo.
The choreography team includes Michael Anthony Sylvester (Supervising Choreographer), Kristopher Ward, Tori Carboni (Associate Supervising Choreographers). Choreographers for the performance include Zoje Azeke, Mike Baerga, Taylor Daniels, Carlos Falú, Patrick Garr, Jacob & David Guzman, Sam Lobel, Reed Luplau, Michael McCrary, Arianne Menese, Alex Mitchell, Heath Saunders, Michael Anthony Sylvester. Associate Choreographers include Kailin Brown, Ayla Ciccone-Burton, Lili Froehlich, Cam Gradel, Krystal Mackie, Sydney Manno, Nick Nazarro, Gabi Roller, Shota Sekiguchi, Avery Sobczak, Sissa Strain, and David Wright.
The creative team includes Creative Director and Founding Designer DW, Sean Gorski of Hudson Theatrical Associates (Technical Supervisor), Andrew Gravis (Lighting Design), Connor Wang and Jaechelle Johnson (Sound Design), Andy Diaz (Props Supervisor), Jackson Teeley (Music Supervisor), Will Van Dyke (Music Consultant), Brian Pacelli (Video Supervisor), Megan Saunders (Production Manager), Kyle Krueger and Josh Berry (Co-Head of Hair and Makeup Design), M. Sloth Levine (Additional Script Material), Sydnie Roy (Assistant Director), John Findlay (Assistant to the Creative Director), Caroline M. Pastore (Production Stage Manager), Kelsey Buerger (Costume Coordinator) Nora Fisher (Wardrobe Supervisor), Tristan Van Tine (Production Video), Pam McCaddin (Production Electrician), Ryan Marsh (Lighting Programmer), Isaiah Howell (Production Audio), Tiffany Stoker (Set Dresser). Costume Designers include Elona Bettini, Gabi Manuel Burdette, Antonio Consuegra, Sarah Marie Dixey, Thomas Gluodenis, Brian Hemesath, Jennifer Jacob, Beck Jones, Miss Indigo Leigh, Maddie Peterson, Alex Rockey, Karl Ruckdeschel, and The Costume Studio NYC.
Also included in the creative team are Deanna Crawford, Teagan deGroen, Hannah Frye-Ginsberg, Caroline Inches, Eitan Markowitz, Andrea Miller, Ashton Pickering, Celina Revollar, Benjamin A. Vigil, Gabriella Walko, Aaron A Watson, Kellie Williams, Madie Winningham (Stage Managers), Donna Reinhold and Jared Six (Deck Stage Managers), Tiffany Hall (Lead Hair Artist) Christina Vida Roldo & Christina Kim (Lead Makeup Artists) Axel Hurtado, Linda Thao, Cesar Silva, Mira Scirica (Key Makeup Artists), Josh Coleman, Joey DeVirgilio, Axel Hurtado, Mira Scirica, Cesar Silva, Linda Thao, Danielle Wilson (Key Makeup), Jake Aebly and The Alcone Company (Director of MU Sponsorship).
Videos