Broadway Grosses: Week Ending 2/22/26 - Overall Grosses Fall 6% Amid Snow Closures

Of note this week:

Of note this week:

HELL'S KITCHEN closed on 2/22. EVERY BRILLIANT THING began previews at the Hudson and opens on 3/12. Due to the weather and road closures, all evening performances were cancelled on Sunday, 2/22. The impacted shows were & JULIET; ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION; CHICAGO; OH, MARY!; OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (scheduled to have a nine-performance week); STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW; THE BOOK OF MORMON; AND WICKED.

Presidents' Day weekend fell within the prior week (Week 38). Last season, Presidents' Day weekend fell within this week (Week 39).









Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)

The decrease in Chess' attendance is likely due to the fact that Lea Michele was out of the show. Her days out had been previously announced.

This week (week ending 2/22/2026), 28 shows played on Broadway, with 242,027 tickets sold and a total gross of $31,554,841. The average ticket price was $130.38. This represents 1 more show than last week. Overall capacity utilization was 94.63%.

Attendance decreased by 1.90% compared to last week.

Overall grosses fell 6.03% compared to last week.

The average ticket price of $130.38 was $5.72 lower than last week.

Top 5 by This Week Gross

HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,570,906

HAMILTON: $2,139,682

THE LION KING: $1,923,682

WICKED: $1,616,106

JUST IN TIME: $1,508,060

Bottom 5 by This Week Gross

BUG ($459,624)

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($601,803)

ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION ($622,193)

& JULIET ($662,807)

SIX: THE MUSICAL ($697,039)

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

HELL'S KITCHEN: $213,601

OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $150,105

JUST IN TIME: $45,279

THE LION KING: $4,934

HADESTOWN: $-12,682

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

CHESS ($-802,675)

WICKED ($-408,222)

BUENA VISTA SOCIAL CLUB ($-243,903)

THE BOOK OF MORMON ($-234,496)

OH, MARY! ($-216,345)

Top 5 by Average Ticket Price

JUST IN TIME: $264.71

HAMILTON: $200.48

HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $199.13

OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: $175.65

CHICAGO: $163.14

Bottom 5 by Average Ticket Price

ALL OUT: COMEDY ABOUT AMBITION ($84.08)

CHESS ($85.31)

ALADDIN ($89.29)

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($92.47)

DEATH BECOMES HER ($94.03)

Top 5 by % of Total Seats Filled

JUST IN TIME: 103.2%

HADESTOWN: 101.4%

HAMILTON: 100.8%

CHICAGO: 100.6%

OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL: 99.8%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (77.7%)

BUG (79.6%)

CHESS (79.6%)

SIX: THE MUSICAL (83.6%)

DEATH BECOMES HER (87.8%)

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

HELL'S KITCHEN: 187

ALADDIN: 108

HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 104

JUST IN TIME: 55

HADESTOWN: 52

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

WICKED (-2930)

CHESS (-1799)

TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (-1228)

THE BOOK OF MORMON (-1172)

OH, MARY! (-1140)

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.