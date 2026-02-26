Previews: L'ALTRA PARTE DEL MONDO al TEATRO GLORIA A MONTICHIARI

🎭 NEW! Italy Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Italy & beyond. ✨ Sign Up

COMUNICATO STAMPA

L’altra parte del mondo – Ex spazio 75

Musical Rock

AUTORE E COMPOSITORE

Il copione e la drammaturgia sono originali, scritti dal M° Simone Martino, autore e compositore attivo nel panorama del teatro musicale contemporaneo italiano.

Nel corso della sua carriera, Martino ha composto numerose opere musicali collaborando con importanti performer e musicisti del settore. Tra le sue creazioni più significative si annoverano:

Roma Opera Musical

Beatrice Cenci – Opera Drammatica

San Michele – L’Angelo dell’Apocalisse

Lo sguardo oltre il fango

Robin Hood – Il valore della giustizia

Canto di Natale – La favola musicale

Re Artù – Opera Musical

Vlad Dracula

Fiore nel cemento – La pianista di Auschwitz

La Sirenetta di Andersen

La sua cifra stilistica unisce scrittura teatrale intensa, identità melodica riconoscibile e forte impatto emotivo

TRAMA

La storia racconta le vicende di quattro giovani artisti che decidono di riportare in vita uno storico locale ormai chiuso da anni: L’Ex Spazio 75.

Nel tentativo di rimettere in piedi il locale, i quattro amici condividono sogni, paure, amori e fragilità, in un intreccio di relazioni autentiche e profonde.

Al centro della narrazione troviamo Alex, cantautore e anima sensibile del gruppo, protagonista di un percorso umano ed emotivo che lo porterà a confrontarsi con amore, gelosia, fragilità, creatività, debolezza e speranza.

Il musical diventa così un viaggio generazionale, specchio delle inquietudini e delle aspirazioni di chi sceglie la strada dell’arte e di raggiungere i propri obiettivi.

Il musical strutturato in due atti con una band che suona dal vivo.

Lo spettacolo rappresenta un percorso autobiografico dell’autore: tutte le canzoni inserite sono state composte dal 2008 al 2023, racchiudendo 15 anni di vita, ricerca artistica ed esperienza personale.

Può essere definito il primo spettacolo in chiave moderna e autobiografica dell’autore, con una colonna sonora totalmente inedita, costruita con un linguaggio musicale diretto, attuale e generazionale.

È un musical di forte attualità, affronta con autenticità le difficoltà e le contraddizioni che vivono i giovani artisti: identità artistica, precarietà e sogno, relazioni personali, conflitto tra talento e realtà e la necessità di esprimersi. All’interno dello spettacolo verrà eseguito il brano: Una canzone triste, presentato alla sezione giovani del 69° Festival di Sanremo, selezionato dal M° Peppe Vessicchio ma non arrivato alla fase finale.

Il brano è stato arrangiato dal M° Pino Perris, scritto dal M° Simone Martino insieme al cantautore e attore di musical Gaudiano, vincitore della sezione giovani del 70° Festival di Sanremo con il brano Polvere da sparo.

NOTE DI REGIA

L'altra parte del mondo - rock musical, arriva come un dono, potente e benefico allo stesso tempo.

Già dal primo ascolto dei brani e dalla prima lettura del testo era tutto chiaro: mettere in scena la vita dei quattro protagonisti, senza orpelli e senza fronzoli. Per questo motivo ho optato per una scena minimalista.

Tale scelta non va considerata come una sottrazione, ma come un’addizione di verità. In un’epoca di sovraccarico visivo, scegliamo di spogliare il palco per lasciare nuda l'emozione.

Non ci sono pareti, porte o arredi realistici. Il "luogo" dell'azione non è una stanza fisica, ma lo spazio interiore dei quattro ragazzi. Il palco diventa un ring emotivo dove i conflitti esplodono senza filtri, amplificati dalla potenza del rock.

Questo spettacolo non vuole essere solo "guardato", ma vuole essere soprattutto "sentito".

L'obiettivo è creare un ibrido perfetto tra un concerto rock live e un dramma da camera, dove la bellezza della musica di Simone Martino è il veicolo unico attraverso cui scorre la vita dei quattro protagonisti.

CAST 2026:

L’altra parte del mondo

Ex Spazio 75

MUSICHE e LIBRETTO:

Simone Martino

REGIA:

Giancarlo Capito

DIRETTRICE DI PRODUZIONE:

Paola Ferrari

PRODUZIONE:

SP emme Production

ASSISTENTE MUSICALE:

Andrea Salvadè

