TINA – THE TINA TURNER MUSICAL Ignites São Paulo in Spectacular Brazilian Premiere

São Paulo, Brazil — The Queen of Rock ’n’ Roll has arrived in Brazil. TINA – Tina Turner the Musical, the internationally acclaimed production nominated for 12 Tony Awards, including Best Musical, officially opened on February 26 at Teatro Santander, as part of the venue’s 10th anniversary season at the JK Iguatemi complex. Running through July 12 in a limited engagement, the Brazilian production brings to life the extraordinary journey of Tina Turner, tracing her path from humble beginnings in Nutbush, Tennessee, to global superstardom. Developed with the participation of Turner herself, the jukebox musical blends emotional storytelling with an electrifying score featuring iconic hits such as “The Best,” “What’s Love Got To Do With It?,” “Private Dancer,” and “Proud Mary.”

In the Brazilian staging, Analu Pimenta steps into the towering role of Tina, while César Mello portrays Ike Turner, her early creative and romantic partner. Pimenta describes the role as both an honor and a responsibility: bringing to the stage a woman who transformed pain into power and inspired generations with her resilience and unmistakable voice. Mello calls Ike a complex character requiring nuance and dedication, emphasizing the production’s focus on the real-life story of struggle and reinvention behind the music.

Produced by IMM and Stephanie Mayorkis, in special collaboration with Stage Entertainment and representatives of the Tina Turner estate, the musical celebrates a woman who defied expectations of age, gender, and race to become a 12-time Grammy Award winner and one of the best-selling recording artists of all time. Created in London, the show had its world premiere in April 2018 and went on to break box office records at the Aldwych Theatre in the West End. Since then, ten productions have been mounted worldwide, including runs on Broadway and tours across North America, Germany, Australia, Spain, and the Netherlands, with a new UK and Ireland tour underway in 2025/2026. Directed by Phyllida Lloyd and written by Pulitzer Prize and Olivier Award winner Katori Hall, alongside Frank Ketelaar and Kees Prins, the production features choreography by Anthony van Laast, with design by Mark Thompson, musical supervision by Nicholas Skilbeck, lighting by Bruno Poet, sound design by Nevin Steinberg, and projections by Jeff Sugg.The resident director is Alessandra Dimitriou and the resident musical director is Jorge de Godoy.

With performances Wednesday through Sunday, tickets are available online and at the Teatro Santander box office. More than a jukebox musical, TINA – Tina Turner the Musical stands as a vibrant tribute to an artist who shattered barriers—and continues to inspire audiences to dream big, fight hard, and claim their own spotlight.

Analu Pimenta and César Mello portray Tina and Ike Turner

in a story of talent, turmoil, and triumph.

photo by Caio Gallucci.

Inspirado pela visão da própria Tina Turner, que participou ativamente do desenvolvimento do espetáculo, o musical reúne emoção, energia e uma trilha sonora repleta de clássicos que atravessaram gerações, como “The Best”, “What’s Love Got To Do With It?”, “Private Dancer” e “Proud Mary”.

Os ingressos já estão disponíveis online, pelo site www.sympla.com.br, e na bilheteria oficial do Teatro Santander. A produção cumpre curta temporada no Teatro Santander, localizado no Complexo JK Iguatemi, em São Paulo.

A Rainha do Rock ’n’ Roll chegou ao Brasil. TINA – Tina Turner O Musical, aclamado espetáculo internacional indicado a 12 Tony Awards, incluindo Melhor Musical, estreou em 26 de fevereiro no Teatro Santander, como parte da programação especial de 10 anos da casa, no Complexo JK Iguatemi. Em curta temporada até 12 de julho, a produção brasileira narra a trajetória extraordinária de Tina Turner, acompanhando sua jornada desde as origens humildes em Nutbush, Tennessee, até se tornar uma superestrela global. Desenvolvido com a participação da própria artista, o musical jukebox combina emoção e energia a uma trilha repleta de clássicos que marcaram gerações, como “The Best”, “What’s Love Got To Do With It?”, “Private Dancer” e “Proud Mary”.

Analu Pimenta as Tina Turner electrifies

the stage at Teatro Santander in São Paulo.

photo by Mare Martin.

Na versão brasileira, Analu Pimenta assume o desafiador papel de Tina, enquanto César Mello interpreta Ike Turner, parceiro criativo e amoroso da artista em seus primeiros anos de carreira. Para Analu, viver Tina é uma honra e também uma grande responsabilidade: levar ao palco a história de uma mulher que transformou dor em potência e inspirou gerações com sua coragem e sua voz inconfundível. Já César destaca a complexidade de Ike, personagem que exige entrega e sensibilidade para retratar uma trajetória real marcada por conflitos e reinvenção. Produzido por IMM e Stephanie Mayorkis, em colaboração especial com a Stage Entertainment e representantes do espólio de Tina Turner, o musical celebra uma artista que desafiou limites de idade, gênero e raça para se tornar vencedora de 12 prêmios Grammy e uma das cantoras mais bem-sucedidas da história da música.

An apotheotic performance of "The Best", at the Maracanã Stadium, brings the audience

to its feet in the Brazilian premiere of TINA – Tina Turner O Musical.

photo by Mare Martin.

Criado em Londres, o espetáculo teve estreia mundial em abril de 2018 e quebrou recordes de bilheteria no Aldwych Theatre, no West End. Desde então, ganhou dez montagens ao redor do mundo, incluindo temporada na Broadway e turnês pela América do Norte, Alemanha, Austrália, Espanha e Holanda, além de uma nova turnê pelo Reino Unido e Irlanda em 2025/2026. Dirigido por Phyllida Lloyd e escrito pela vencedora do Pulitzer e do Olivier Award Katori Hall, ao lado de Frank Ketelaar e Kees Prins, o espetáculo conta com coreografia de Anthony van Laast, cenários e figurinos de Mark Thompson, supervisão musical de Nicholas Skilbeck, iluminação de Bruno Poet, desenho de som de Nevin Steinberg e projeções de Jeff Sugg. A direção residente é de Alessandra Dimitriou e a direção musical residente é de Jorge de Godoy.

Com sessões de quarta a domingo, os ingressos estão disponíveis online e na bilheteria oficial do Teatro Santander. Mais do que um musical jukebox, TINA – Tina Turner O Musical é uma celebração vibrante de uma artista que rompeu barreiras — e continua a inspirar o público a sonhar alto, lutar com determinação e conquistar o próprio espaço sob os refletores.



Carol Roberto alternates in the role of Tina Turner in the

Brazilian production of TINA – The Tina Turner Musical.

photo by Mare Martin.

Elenco:

Analu Pimenta -Tina Turner

Carol Roberto - Tina Turner Alternante

César Mello - Ike Turner

Renata Vilela - Zelma Bullock

Aline Cunha - Vovó Georgeanna

Rodrigo Garcia - Roger Davies

Bruno Sigrist - Erwin Bach

Vanessa Mello - Alline Bullock

Lia Canineu - Rhonda Graam

Samuel Conze - Richard Bullock

Abrahão Costa - Raymond Hill e Ike Turner Cover

Dante Paccola - Phil Spector

Leonardo Miggiorin - John Carpenter

Gabi Germano - Jessie/Ikette e Alline Bullock Cover

Nayara Venancio - Robbie/Ikette

Semadha S Rodrigues - Venetta/Ikette

Bhener - Craig e Raymond Hill Cover

Douglas Motta - Ronnie

Moira Osório - Toni e Rhonda Graam Cover

Letícia Nascimento - Lorraine e Tina Turner Cover

Tiago Dias - Swing/Dance Captain e Richard Bullock Cover

Mari Saraiva - Swing e Dance/Fight Captain Assistente

André Luiz Odin - Swing

Ágata Matos - Swing e Zelma Bullock Cover

Pedro Navarro - Swing

Mariana Gomes - Swing e Vó Georgeanna Cover

photo by Mare Martin.

Direção - Phyllida Lloyd

Libreto - Katori Hall, com Frank Ketelaar e Kees Prins.

Coreografia - Anthony van Laast

Cenários e figurinos - Mark Thompson

Supervisão musical - Nicholas Skilbeck

Iluminação - Bruno Poet

Som - Nevin Steinberg

Design de projeção - Jeff Sugg

Orquestrações - Ethan Popp

Perucas, design de cabelo e maquiagem - Campbell Young Associates

Direção de luta - Kate Waters

Direção internacional associada - Katherine Hare

Supervisão musical internacional associada - Sebastian De Domenico

Coreografia associada - Renée St Luce

Direção residente - Alessandra Dimitriou

Direção musical residente - Jorge de Godoy

SERVIÇO:

TINA – TINA TURNER O MUSICAL

Dia: De 26 de fevereiro a 12 de julho de 2026 (conferir datas e sessões disponíveis para vendas)

Horários: Quartas, Quintas e Sextas-feiras, às 20h00; (conferir quartas disponíveis por mês)

Sábados, às 16h00 e 20h00;

Domingos, às 15h00 e 19h00

Duração: Aproximadamente 180 min, com intervalo de 15 minutos

Local: Teatro Santander

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, São Paulo - Complexo JK Iguatemi

Classificação etária: Livre, menores de 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

SETORES/VALORES PLATEIA VIP: de R$225,00 (meia entrada) a R$450,00 (inteira) PLATEIA SUPERIOR: de R$180,00 (meia entrada) a R$360,00 (inteira) FRISA PLATEIA: de R$180,00 (meia entrada) e R$360,00 (inteira) BALCÃO A: de R$120,00 (meia entrada) e R$240,00 (inteira) FRISA BALCÃO: de R$120,00 (meia entrada) e R$240,00 (inteira) BALCÃO B: de R$25,00 (meia entrada) e R$50,00 (inteira) - Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos inteiros, limitados a 2 por CPF.

INGRESSOS Internet: https://bileto.sympla.com.br/event/113220

Bilheteria física: Teatro Santander Horário de funcionamento: Todos os dias das 12h00 às 18h00. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece aberta até o início da apresentação. A bilheteria do Teatro Santander possui um totem de autoatendimento para compras de ingressos sem taxa de conveniência 24h por dia. Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041.