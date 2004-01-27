First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Vermont Awards; A DOG STORY Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Vermont & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Vermont Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Vermont Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Phoebe Potts
- TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theatre
33%
Julie White
- BAD DATES: END GAME BY THERESA REBECK
- Dorset Theatre Festival
19%
Gretchen Sausville
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
14%
Michelle Marrocco
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
12%
Tess McHugh
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
12%
Lauren Biasi
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
9%Best Choreography Of A Play Or Musical
Susi Thomas
- COMPANY
- Dorset Players
15%
Ellie Wallace
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
14%
Keely Agan
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
11%
Ryan Hendricks
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
8%
Kyle Brand
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
7%
Ashleigh King
- WAITRESS
- Northern Stage
6%
Réka Echerer
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
6%
Kyle Brand
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
6%
Allison Zengiloski
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
6%
Kianna Bromley
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
5%
Jamie Roberts
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Lyric Theatre Company
4%
Tuan Malinowski
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
4%
Mary S. Hoadley
- THE PROM
- Borderline Players
4%
Lauren Biasi
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
3%
Carissa Bellando
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Kat Ibasco
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
21%
Lyn Feinson
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
8%
Celeste Piette
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
8%
Sharon Patno
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
7%
Lyn Feinson
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
6%
Camila Dely
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
5%
Bella Granlund
- AMÉLIE
- Northern Stage
5%
Amy Papineau
- THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
4%
Elivia Bovenzi Blitz
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
4%
Amanda Van Eps
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
3%
Kat Ibasco
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
3%
Mary Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
3%
Cora Fauser
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Jessica Della Pepa
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
Mary S. Hoadley
- CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
2%
Laura Roald
- DRACULA: A COMEDY OF ERRORS
- Between The Willows
2%
Drowsy Chaperone
- JESSICA DELLA PEPA
- Lost Nation Theatre
2%
Jessica Clayton
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
Lexi Spanier
- WAITRESS
- Northern Stage
2%
Virginia Monte
- TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
1%
Virginia Monte
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
1%
Marie Schmukal
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%
The Revolutionists
- CORA FAUSER
- Lost Nation Theatre
1%
Mary S. Hoadley
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Borderline Players
1%
Sarah Allen
- SYLVIA
- The Grange Theatre
1%Best Direction Of A Musical
Tom Ferguson & Paul Michael Brinker
- COMPANY
- Dorset Players
15%
Michael Fidler
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
14%
Kyla Paul Marchand & Keely Agan
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
11%
Ben Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
10%
Eric Love
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
9%
Carol Dunne
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
8%
Joanne Greenberg
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
5%
Mary S. Hoadley
- THE PROM
- Borderline Players
4%
Eric Love
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- We The People
3%
Jamien Forrest
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
3%
Kevin David Thomas
- AMELIE
- Northern Stage
3%
Carol Dunne
- WAITRESS
- Northern Stage
3%
Kenny Grenier & Patricia Jacob
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
3%
Gina Fearn
- LITTLE WOMEN
- Full Circle Theatre Collaborative
3%
Sarah Elizabeth Wansley
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
2%
Michael John Suchomel
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
2%
Susanna Gellert
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Weston Theater Company
2%
Shannon Sanborn
- LAMOILLE COUNTY PLAYERS
- Young Frankenstein
2%
John Lugar
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
1%Best Direction Of A Play
Michael Fidler
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
11%
Todd Hjelt
- STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
10%
Su Reid-St. John
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
9%
Aileen Wen McGroddy
- SISTERS
- Northern Stage
7%
Roberto Di Donato
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
6%
Katie Genzer
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
5%
Virginia Monte
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
4%
Amy Riley
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
4%
Abigail Jean-Baptiste
- KING JAMES
- Northern Stage
4%
Sarah Comtois
- CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
4%
Anne Harvey
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
3%
Megan Demarest
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
3%
Ry Poulin
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Between The Willows
3%
Eric R. Hill
- THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
3%
Jackson Gay
- THE BOOK CLUB PLAY
- Dorset Theatre Festival
3%
Mike Mitrano
- THE FACULTY ROOM
- One Room Theatrics
3%
Mike Mitrano
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
3%
Alex Nalbach
- MURDER AT EIGHT
- The Shelburne Players
2%
Shannon Sanborn
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
2%
Bill Coons
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
2%
Martin VanBuren III
- A CHRISTMAS CAROL: THE RADIO PLAY
- One Room Theatrics
2%
Bill Coons
- THE EFFECT
- Shaker Bridge Theatre
1%
Jeanne Beckwith
- AS YOU LIKE IT
- The Valley Players
1%
Matthew Robert and Jade Evangelista
- SYLVIA
- The Grange Theatre
1%
Tekla Stark
- THE GARBOLOGISTS
- Vermont Stage
1%Best Ensemble NEWSIES
- Lyric Theatre Company
11%COMPANY
- Dorset Players
8%THE SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
8%THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
7%SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
7%THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
5%LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
4%COME FROM AWAY
- Northern Stage
4%URINETOWN
- Paramount Players
4%THE PROM
- Borderline Players
3%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
3%KIN A NEW MUSICAL
- Main Street Landing
3%NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
3%THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
3%THE BOOK CLUB PLAY
- Dorset Theatre Festival
3%THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
2%METEOR SHOWER
- Dorset Players
2%RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
2%BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
2%THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
2%THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
2%THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
1%DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
1%LITTLE WOMEN
- Full Circle Theatre Collaborative
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Emery Boisvert
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
12%
Rory Craib
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
11%
Charlotte Seelig
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
10%
Eli Goldberg
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
8%
Larry Miller
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
6%
Mike Mitrano
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
5%
Amina Alexander
- KING JAMES
- Northern Stage
5%
Masha Tsimring
- SATELLITES
- Dorset Theatre Festival
4%
Daniel Kotlowitz
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
4%
Jamien Lundy Forrest
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
4%
Phil Marquette
- CLUE:ON STAGE
- Borderline Players
3%
Mike Mitrano
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
3%
Jennifer Fok
- SISTERS
- Northern Stage
3%
Mary Ellen Stebbins
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
3%
Charlotte Seelig
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Craig Zemsky
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
3%
Mike Mitrano
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
3%
Emery Boisvery
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Clif Rogers
- THE THANKSGIVING PLAY
- Shaker Bridge Theatre
2%
Clif Rogers
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
2%
Clif Rogers
- MAYTAG VIRGIN
- Shaker Bridge Theatre
2%
Clif Rogers
- THE EFFECT
- Shaker Bridge Theatre
1%
Mike Mitrano
- THE FACULTY ROOM
- One Room Theatrics
1%
Irene Halibozek
- AS YOU LIKE IT
- The Valley Players
1%
Reno Halibozak
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Ashley O'Brien
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
22%
Helen Weston
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
11%
Kevin David Thomas
- WAITRESS
- Northern Stage
10%
Jen Greenwood
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
10%
Carl Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
7%
Kenny Grenier & Patricia Jacob
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
7%
Tim Guiles
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
6%
John Gentry Tennyson
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
6%
Maggie Hollinbeck & the Ensemble
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
6%
Mark Violette
- THE PROM
- Borderline Players
5%
Michelle Marrocco
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
5%
Nate Venet
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
4%Best Musical NEWSIES
- Lyric Theatre Company
14%SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
13%COMPANY
- Dorset Players
9%THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
8%COME FROM AWAY
- Northern Stage
6%WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
6%URINETOWN
- Paramount Players
6%NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
5%THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
5%ELF
- Dorset Players
5%KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
5%LITTLE WOMEN
- Full Circle Theatre Collaborative
5%BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
3%THE PROM
- Borderline Players
3%RENT
- Barre Theater
2%DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
2%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Weston Theater Company
1%[TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
1%A MAN OF NO IMPORTANCE
- We The People
1%Best New Play Or Musical THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
20%KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
14%BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
12%MURDER AT EIGHT
- The Shelburne Players
12%THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
10%TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theatre
9%SALVAGE BY LENA KAMINSKY
- Dorset Theatre Festival
7%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
6%WAKE UP GLOUCESTER
- The Valley Players
4%THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
3%ON TIME
- Green mountain new play festival
3%Best Performer In A Musical
Michael Nichols-Pate
- COMPANY
- Dorset Players
10%
Theo Shores
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
9%
Chloë Fidler
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
7%
Kolin Shaw
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
7%
Lyla Trigaux
- THE LITTLE MERMAID
- Lyric Theatre Company
6%
Zach Stark
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
6%
Monet Nowlan
- AMELIE
- Northern Stage
5%
Kyle Ferguson
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
4%
Sonnet Alford-Brathwraite
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
4%
Eric Love
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Alex Rushton
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Brianna Kothari Barnes
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
3%
Daniel Gibson
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
3%
Avery Smith (TURTLE)
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
3%
Kathleen Keenan
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%
Alex Rushton
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- We The People
2%
Tommy Bergeron
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%
Amy Papineau
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
2%
Ian Yarnall
- THE PROM
- Borderline Players
2%
Taryn Noelle
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
G. Richard Ames
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
1%
Riley Noland
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
1%
Caira Adams
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
1%
Sarah Comtois
- THE PROM
- Borderline Players
1%
Kianna Bromley (MARILYN)
- KIN A NEW MUSICAL
- Main Street Landing
1%Best Performer In A Play
Dan Gavin
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
11%
Tom Martins
- STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
8%
Chris Ziter
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
6%
Lennon Philo
- THE FACULTY ROOM
- One Room Theatrics
6%
Abby Page
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
4%
Abby Burris
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
3%
Uriah Croteau
- THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
3%
Alex Hudson
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
3%
Jenna Raynoha
- MURDER AT EIGHT
- The Shelburne Players
2%
Jesse B. Koehler
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
2%
Britt Flynn
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Caleb Roman
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%
Josh Bond
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
2%
Jihan Haddad
- SISTERS
- Northern Stage
2%
Aliza Azarian
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
2%
Töve Wood
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
2%
Stoph Scheer
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
2%
Airen Guevara
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare In The Woods
2%
Andrew Gombas
- KING JAMES
- Northern Stage
2%
Jordan Gullikson
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Vermont Stage
2%
Connor Kendall
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Darius Wright
- KING JAMES
- Northern Stage
2%
Jayden Choquette
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Jeff Cox
- STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
2%
Katharine Maness
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
2%Best Play THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
10%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Vermont Stage
10%LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
9%STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
8%THE SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
7%SISTERS
- Northern Stage
5%THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
3%THE BOOK CLUB PLAY
- Dorset Theatre Festival
3%PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
3%RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
3%CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
3%SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
3%METEOR SHOWER
- Dorset Players
3%KING JAMES
- Northern Stage
3%THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
3%SYLVIA
- The Grange Theatre
2%TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
2%DRACULA: A COMEDY OF ERRORS
- Between The Willows
1%BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theatre
1%THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
1%THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Tomomi Ueda
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
12%
Paul Ledak
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
10%
Cheri Forsythe
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
9%
Alexander Woodward
- SATELLITES
- Dorset Theatre Festival
6%
Amanda Van Eps
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
6%
Virginia Monte
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
5%
Jeff Modereger
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
5%
Ben Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
5%
Frank J. Oliva
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
5%
John Devlin
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
4%
Jordan Janota
- WAITRESS
- Northern Stage
4%
Chika Shimizu
- KING JAMES
- Northern Stage
3%
John Paul Devlin
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Christopher & Justin Swader
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
3%
Craig Mowery
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
3%
Christopher & Justin Swader
- SALVAGE
- Dorset Theatre Festival
2%
Chuck Padula
- THE GARBOLOGISTS
- Vermont Stage
2%
Tatiana Kahvegian
- SISTERS
- Northern Stage
2%
Too Fat for China
- KIM BENT
- Lost Nation Theatre
2%
Kim Bent
- TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theatre
2%
Craig Mowery
- THE EFFECT
- Shaker Bridge Theatre
1%
Mark Evancho
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
1%
Shannon Sanborn
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%
Craig Mowery
- THE THANKSGIVING PLAY
- Shaker Bridge Theatre
1%
Matthew Robert
- SYLVIA
- The Grange Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Christopher Ziter
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
11%
Matt Smith
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
11%
Steve Smith
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
10%
Katie Genzer & Eric Love
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
10%
Cameron Wescott
- A CHRISTMAS CAROL: THE RADIO PLAY
- One Room Theatrics
7%
Zach Williamson
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
7%
Levi Manners
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
6%
Stephen Jensen
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
6%
Alek Deva
- SISTERS
- Northern Stage
6%
Germán Martínez
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
4%
Hidenori Nakajo
- SATELLITES
- Dorset Theatre Festival
4%
Charlotte Seelig
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
4%
Steven Smith
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
4%
Cameron Wescott
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
3%
DJ Potts
- KING JAMES
- Northern Stage
3%
Sadie Kraus
- THE GARBOLOGISTS
- Vermont Stage
3%
Karl Frederik Lundeberg
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
2%Best Supporting Performer In A Musical
Eamon Lynch
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
8%
Dana Haley
- COMPANY
- Dorset Players
8%
Kasey Franzoni
- COMPANY
- Dorset Players
5%
Ashley Snow
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
5%
Adrian Wade-Keeney
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
4%
Joshua Lopez
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
4%
Sam Empey
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
4%
Daniel Gibson
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
4%
Aleah Papes
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
4%
Jenna Raynoha
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Lyric Theatre Company
4%
Riley Ergin
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
3%
Cassandra Cibra
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
3%
Zach Stark
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
3%
Mic Hallinan
- THE PROM
- Borderline Players
2%
Bailey Burcham
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
2%
Ann Harvey
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
Jennifer Sassaman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
Nick Wheeler
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%
Josh Bond
- COMPANY
- Dorset Players
2%
Alex Bigenho
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
2%
Susan Haefner
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
2%
Jacob Tischler
- WAITRESS
- Northern Stage
2%
Rachel Weinfeld
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
2%
Caitlin Kinnunen
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
2%
Megan Demarest
- COMPANY
- Dorset Players
2%Best Supporting Performer In A Play
Akur Oryem
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
8%
Jenna Raynoha
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
7%
Bob Bolyard
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
6%
Madeline Barker
- SISTERS
- Northern Stage
6%
Paul Brinker
- JEKYLL & HYDE
- Dorset Players
6%
Natalie Philpot
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
5%
Eamon Lynch
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
5%
Chloe Fidler
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
4%
Brittney Malik
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
4%
Tove Wood
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
4%
Kolin Shaw
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
4%
Brittney Malik
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Connor Kendall
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
3%
Chris Restino
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
3%
Brit Flynn
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
3%
Jon Comtois
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Borderline Players
3%
Stacia Richard
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
3%
Jayne Atkinson
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
2%
Todd Cubit
- CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
2%
Laura Wolfsen
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
2%
Kristopher Thomas Croteau
- THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
2%
Gillian Brown
- THREE TALL WOMEN
- The Grange Theater
1%
Jim Thompson
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
1%
Keely Agan
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
1%
Tye Martin
- AS YOU LIKE IT
- The Valley Players
1%Best Theatre For Young Audiences Production JAMES & THE GIANT PEACH
- Lyric Theatre Company
31%ELF: THE MUSICAL
- Dorset Players
28%TUCK EVERLASTING
- Lost Nation Theatre
15%THE PROM
- Borderline Players
9%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
7%FLYNN ZONE KIDS HOUR
- The Flynn
7%THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
3%Favorite Local Theatre
Dorset Players
14%
Vermont Repertory Theatre
11%
Lost Nation Theatre
9%
Northern Stage
9%
Lyric Theatre Company
8%
Shakespeare in the Woods
6%
Vermont Stage
6%
The Shelburne Players
4%
The Flynn
4%
Between The Willows
4%
Workaround Theatre Company
3%
Paramount Players
3%
QuarryWorks Theater
3%
Shaker Bridge Theatre
2%
One Room Theatrics
2%
Borderline Players
2%
Lamoille County Players
2%
We The People
1%
Shelburne Players
1%
Unadilla Theater
1%
Valley Players Theater
1%
Full Circle Theatre Collaborative
1%
Middlebury Acting Company
1%
The Grange Theatre
1%
Parish Players
0%