Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Toronto Awards; Leads Favorite Theatre!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Toronto Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Toronto Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Tom Finn
- VEGAS NIGHTS
- Buddies In Bad Times
28%
Robert Black
- SONDHEIM
- Wavestage Theatre
20%
Hayley Pickess
- SONDHEIM
- Wavestage Theatre
18%
Nathaniel Bacon
- CABARET
- Theater To Go
14%
Joëlle Arianna Staropoli
- DARK DAY CABARET
- Icarus theatre
14%
Nathaniel
- BACON
- Theatre TO
6%Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Lucy Darling
- LUCY DARLING IN INDULGENCE
- Crow's Theatre
26%
Annie Luján and Veronica Hortiguela
- MONKS
- Crow's Theatre
11%
Celeste Catano
- LA VIE EN ROSE
- Shaw Festival
10%
Alana Bridgewater
- ELLA & LOUIS
- Shaw Festival
10%
Tynomi Banks
- SOLID GOLD: AN EVENING WITH TYNOMI BANKS
- Crow's Theatre
8%
Caitlyn Lopez-Howe
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Alumnae Theatre
7%
Sara Mayfield
- WHO DRINKS MOCKTAILS ON THE BEACH?!
- Tarragon Extraspace/TO Fringe
6%
Margo MacDonald
- THE ELEPHANT GIRLS
- Red Sandcastle Theatre
6%
Cheryl Mullings
- LA VIE EN ROSE
- Shaw Festival
5%
Jonathan Wilson
- A PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION
- Studio 180 Theatre/Crow's
4%
Jeremiah Sparks
- ELLA & LOUIS
- Shaw Festival
3%
Sugith Varughese
- 26 DOCTORS
- Summerworks
3%Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Aniko Murphy/ Penelope Artemis
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Wavestage Theatre
17%
Chantal Forde
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
13%
Jennifer Gibbs-Reilly
- BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
7%
Margot Greve & Alli Carry
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
7%
Maya Lacey
- CABARET
- Horrorshow Productions
6%
Meg Sutton
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- Hillcrest Village Players
6%
Joanne Chow
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
6%
Julian Lam
- RENT
- Scarborough Music Theatre
6%
Emily Sugianto
- DOGFIGHT: THE MUSICAL
- Harbourfront Centre Theatre
5%
Stephanie Gemmell
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
5%
Emilia Ballester
- WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Meridian arts Center
5%
Michael MacLennan
- HOLIDAY INN
- Drury Lane
4%
Sarah Buddo
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
4%
Renee Jones
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
3%
Sabrina Hooper
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
3%
Vedika Jha
- COMPANY
- Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society
2%
Mila Frumovitz & Avril Brigden
- ANYONE CAN WHISTLE
- Theatre Passe Muraille
1%Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Adam Sergison
- CABARET
- TheatreTO
13%
Garth Fagan
- THE LION KING
- Mirvish Productions
12%
Donna Feore
- ANNIE
- Stratford Festival
11%
Madison Arnason
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
8%
Sydney LaForme
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
6%
Ray Hogg
- NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish Productions, Crow's Theatre, The Musical Stage Company
6%
Stephanie Graham
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Stratford Festival
6%
Kimberley Rampersad
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
6%
Nicholas Rocque
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
5%
Robin Calvert
- A CHRISTMAS STORY
- Theatre Aquarius
5%
Stephen Cota
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
4%
Matt Alfano
- LA VIE EN ROSE
- Shaw Festival
3%
Rodney Diverlus
- A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre, Crow's Theatre, The Musical Stage Company & T.O. Live
3%
Mona Hillis
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
3%
Kendra Brophy
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
3%
Lisa Goebel
- BRIGHT STAR
- The CAA Theatre - Mirvish
2%
Kendra Marie Brophy
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
2%
Marie-Neika Obas
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Sarah Langford/ Kelly Martin
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Wavestage Theatre
15%
Briar MacPherson
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
9%
Alessia Urbani
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
8%
Allison Wither, Cass Van Wyck, Laura Piccinin
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
8%
Silvana Di Bello
- BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
7%
Sally Kilburn
- COMPANY
- BurlOak Theatre Group
7%
Diana Pialis
- RENT
- Scarborough Music Theatre
6%
Gabe Woo
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
6%
Grace Gauvin
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
5%
Diana Pialis
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
5%
Michael Buchert
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
5%
Jason Dauvin
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
4%
Xurui Wang
- DOGFIGHT: THE MUSICAL
- Harbourfront Centre Theatre
4%
Grace Ferreira Gauvin
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
3%
Gabriel Woo
- KILLY WILLY
- Toronto Fringe Festival
3%
Diana Pialis
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
3%
Erin Hawke
- QYPSY THE MUSICAL FABLE
- Mariposa arts theatre at the orillia opera house
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Michelle Vanderheyden
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
11%
Ming Wong
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Royal Alexandra Theatre, Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company
10%
Claudia Matas
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
8%
Tycoda Gilecki
- CABARET
- TheatreTO
8%
Jason Dauvin
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
6%
Sue LePage
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Stratford Festival
6%
Michael Gianfrancesco
- ANNIE
- Stratford Festival
6%
Cory Sincennes
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
6%
Amanda Wong
- POWERS AND GLORIA
- Blyth Festival
5%
Alex Amini
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
5%
Julie Fox
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Canadian Stage
4%
Andrew Nasturzio
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
4%
Andrew Nasturzio
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- The Grove Theatre
4%
Julia Kim
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
3%
Sarah Nixon
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Alumnae Theatre
3%
Ming Wong
- FLEX
- A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production
2%
Gillian Gallow
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
2%
Ming Wong
- TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%
Laura Delchiaro
- THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
1%
Sabrina Miller
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
1%
Ming Wong
- WIGHTS
- Crow's Theatre
1%Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Sarah Langford
- ANASTASIA
- Wavestage Theatre
16%
Tim Cadeny
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
9%
Amanda Sinclair
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
7%
Jack Phoenix & Reba Pyrah
- CABARET
- Horrorshow Productions
6%
Margot Greve
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
6%
Gloria Buchert
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
6%
Matt Lacas
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
6%
Krista Mihevc
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
6%
Cass Van Wyck
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
5%
Olivia Daniels
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
5%
Dot Routledge
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
4%
Alyse Squirrell & John DuSomme
- MARY POPPINS
- Queensville players
4%
Emilia Ballester
- WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Meridian arts Center
4%
Renee Jones
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
4%
Michael MacLennan
- HOLIDAY INN
- Drury Lane
3%
Justin P. Douglas
- RENT
- Scarborough Music Theatre
3%
Isabella Cesari
- DOGFIGHT: THE MUSICAL
- Harbourfront Centre Theatre
3%
Mila Frumovitz
- ANYONE CAN WHISTLE
- Theatre Passe Muraille
1%
Lev Tokol
- COMPANY
- Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society
1%
Josh Halbot
- GYPSY
- Mariposa arts theatre
1%Best Direction Of A Musical (Professional)
Anita La Selva
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
12%
Christopher Ashley
- COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
7%
Chris Abraham
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company
7%
Steven Hao
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
7%
Jennifer Walls
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
6%
Alan Kinsella
- JOSEPH/DREAMCOAT
- TheatreTO
6%
Julie Taymour
- THE LION KING
- Mirvish Productions
6%
Kat Sandler
- ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
5%
Tracey Flye
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Stratford Festival
5%
Jeremy Hutton
- CABARET
- TheatreTO
4%
Andrew Seok
- ALMOST EVER AFTER
- Playground
4%
Evan Harkai
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
4%
Annie Tippe
- LIFE AFTER
- Mirvish
4%
Stephen Cota
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
3%
Chris Abraham
- OCTET
- Crow's Theatre, Soulpepper Theatre, The Musical Stage Company
3%
Brian Hill
- TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
3%
Mary Francis Moore
- A CHRISTMAS STORY
- Theatre Aquarius
3%
Ray Hogg
- A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre, Crow's Theatre, The Musical Stage Company & T.O. Live
3%
Kimberley Rampersad
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
3%
Zachary Mansfield
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
3%
Mallary Davenport
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
2%Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Yo Mustafa
- TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
36%
Isabella Cesari & Jay Roomes
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
35%
Cindy Leitch
- NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE
- Queensville players
29%Best Direction Of A Play (Professional)
Kat Sandler
- ANNE OF GREEN GABLES
- The Stratford Festival
16%
Ziggy Schulting
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
9%
Weyni Mengesha
- THE WELKIN
- Soulpepper
7%
Ben Yoganathan
- ZEITGEIST
- Off the Nose
7%
Antoni Cimolino
- THE WINTERS TALE
- Stratford Festival
6%
Isobel McArthur
- PRIDE AND PREJUDICE (*SORT OF)
- CAA Theatre
5%
Lizzie Song
- TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre Presented by Bygone Theatre
5%
Julia Nish-Lapidus
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
5%
Stafford Arma
- FORGIVENESS
- Stratford Festival
4%
Tom McHale
- LIFE SUCKS
- Outliers Theatre Collective
4%
Kelli Fox
- WAITING FOR GODOT
- Coal Mine Theatre
4%
Mary Ellis
- THE ELEPHANT GIRLS
- Red Sandcastle Theatre
3%
Kimberley Rampersad
- BLUES FOR AN ALABAMA SKY
- Shaw Festival
3%
David Ferry
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
3%
Mumbi Tindyebwa Otu
- FLEX
- A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production
3%
Iain Moggach
- BLUEBIRDS
- Theatre on the Ridge
3%
Chris Abraham
- WIGHTS
- Crow's Theatre
2%
Shailyn Pierre-Dixon
- MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
2%
Paolo Santalucia
- THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
2%
Nina Lee Aquino
- TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%
Patricia Allison
- TIFF'NY OF ATHENS
- Shakespeare in the Ruff
2%
Michelle Soicher
- MACHINAL
- The Flare Productions
2%
Lydie Dubuisson
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
2%
Peter Hinton-Davis
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
1%
Peter Hinton-Davis
- POWERS AND GLORIA
- Blyth Festival
1%Best Ensemble (Non-Professional) IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Wavestage Theatre
11%WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
10%IRIS SAYS GOODBYE
- Soulpepper
10%TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
6%RENT
- Scarborough Music Theatre
6%MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
5%LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
5%9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
5%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
4%CABARET
- Alumnae Theatre
4%BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
4%SWEAT
- BurlOak Theatre Group
4%OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
4%PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival
4%APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
3%SONDHIEM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
3%COMPANY
- BurlOak Theatre Group
2%12 ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
2%CONNECTIONS
- Theatre Center
2%ANYONE CAN WHISTLE
- Theatre Passe Muraille
1%BRIDGES OF MADISON COUNTRY
- Bowtie Productions
1%TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
1%COMPANY
- Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society
1%GYPSY
- Mariposa arts theatre
1%Best Ensemble (Professional) THE LION KING
- Mirvish Productions
9%THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
8%THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Shaw Festival
6%COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
6%NATASHIA, PIERRE AND THE GREAT COMEDY OF 1812
- Mirvish
5%THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
5%RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
5%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
4%CABARET
- TheatreTO
4%ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
3%THE WELKIN
- Soulpepper
3%STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
3%PRIDE AND PREJUDICE (*SORT OF)
- CAA Theatre
3%JOSEPH/DREAMCOAT
- TheatreTO
3%TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
3%THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
2%MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
2%THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
2%A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre, The Musical Stage Company, Crow's Theatre, TO Live
2%CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
2%ANYTHING GOES
- Shaw Festival
2%ALL THAT SHE WROTE
- Makeshift Company
2%LIFE AFTER
- CAA Ed Mirvish Theatre
2%BRIGHT STAR
- Garner Theatre Productions
1%LIFE SUCKS
- Outliers Theatre Collective
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Caileigh Lavery
- ANASTASIA
- Wavestage Theatre
22%
Connor Price-Kelleher
- CABARET
- Horrorshow Productions
13%
Ryan Marshall
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
12%
Ryan Fisher
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
11%
Sophie Mihevc
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
10%
Emily Pople
- RENT
- Scarborough Music Theatre
9%
Lindsay Murray
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
8%
Emily Pople
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
8%
Emily Pople
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
6%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Howell Binkley
- COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
12%
Mike Slater
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
10%
Kimberly Purtell
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Royal Alexandra Theatre, Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company
7%
Bonnie Beecher
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
6%
Christian Horoszczak
- THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
5%
Niall Durcan
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
5%
Mathilda Kane
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
5%
Niall Durcan
- CABARET
- TheatreTO
5%
Franco Pang
- TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
5%
Colin Grenfell
- PRIDE & PREJUDICE (*SORT OF)
- CAA Theatre
4%
Niall Durcan
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
4%
Justine Cargo
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
4%
Zarha Esmail
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
3%
Kimberley Purtell
- NATASHA & PIERRE
- Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company
3%
Linas Kairys
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
3%
Imogen Wilson
- WIGHTS
- Crow's Theatre
3%
Sruthi Suresan
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
2%
Laura Wheeler
- THE ELEPHANT GIRLS
- Red Sandcastle Theatre
2%
Raha Javanfar
- FLEX
- A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production
2%
Johnson Wang
- MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
2%
Imogen Wilson
- ALMOST EVER AFTER
- Playground
2%
Michelle Ramsay
- TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%
Shania Scott
- BLUEBIRDS
- Theatre on the Ridge
2%
Steve Lucas
- POWERS AND GLORIA
- Blyth Festival
2%
Glenn Davidson
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
2%Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Adam Rosenfeld/Jake Schindler
- CABARET
- Horrorshow Productions
10%
Ben Kopp
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
10%
Charlie Henderson
- COMPANY
- BurlOak Theatre Group
9%
Galen Cussion
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
9%
Adam Brox
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
8%
Steve Lavoie
- RENT
- Scarborough Music Theatre
7%
Michele Jacot
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
7%
Allison Wither
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
6%
Jack Grunsky
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
6%
Jessa Richer
- THE CALLING
- Makeshift
5%
Ethan Rotenberg
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Bowtie Productions
4%
Miguel Malaco
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
4%
Jake Schindler
- CABARET
- Horrorshow Productions
4%
Jordan May
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
4%
Neill Kernohan
- THE MUSIC MAN
- Theatre Aurora
3%
Jo O'Leary-Ponzo
- COMPANY
- Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society
2%
Jo O'Leary-Ponzo
- ANYONE CAN WHISTLE
- Theatre Passe Muraille
2%Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Bob Foster
- COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
19%
Justin Hiscox
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
15%
Ryan DeSouza
- NATASHA & PIERRE
- Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company
10%
Robert Popoli
- CABARET
- TheatreTO
8%
Michael Ippolito
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
7%
Michael Ippolito
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
6%
Quinton Naughton
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
5%
Bob Foster
- TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
5%
Alex Toskov
- ALMOST EVER AFTER
- Playground
5%
Paul Sportelli
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
5%
Chris Kong
- LIFE AFTER
- CAA Ed Mirvish Theatre
4%
Douglas Price
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
4%
Quinton Naughton
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
3%
Quinton Naughton
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
2%Best Musical (Non-Professional) ANASTASIA
- Wavestage Theatre
13%LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
8%WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
8%MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
7%RENT
- Scarborough Music Theatre
6%IRIS SAYS GOODBYE
- Soulpepper
6%HOLIDAY INN
- Drury Lane
5%CABARET
- Horrorshow Productions
5%PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
4%OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
4%BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
4%COMPANY
- BurlOak Theatre
3%APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
3%THE CALLING
- Makeshift
3%9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
3%SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- Meridian arts center
2%MARY POPPINS
- Queensville players
2%THE MUSIC MAN
- Theatre Aurora
2%DOGFIGHT: THE MUSICAL
- Harbourfront Centre Theatre
2%ANYONE CAN WHISTLE
- Theatre Passe Muraille
2%BRIDGES OF MADISON COUNTRY
- Bowtie Productions
1%CONNECTIONS
- Theatre Center
1%COMPANY
- Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society
1%GYPSY
- Mariposa arts theatre
1%Best Musical (Professional) THE LION KING
- Mirvish Productions
15%COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
11%THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
10%NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish, Crow’s Theatre and The Musical Stage Company’s co-production
6%ANNIE
- Stratford Festival
6%RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
6%CABARET
- TheatreTO
6%A CHRISTMAS STORY
- Theatre Aquarius
5%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
5%CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
4%NOT A CULT: THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
4%TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
3%A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre, The Musical Stage Company, Crow's Theatre, TO Live
3%STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
3%ANYTHING GOES
- Shaw Festival
3%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
2%LIFE AFTER
- CAA Ed Mirvish Theatre
2%ALL THAT SHE WROTE
- Makeshift Company
2%THUNDEROR
- VideoCabaret
2%BRIGHT STAR
- Garner theatre productions
2%NATASHA & PIERRE
- Mirvish
1%ALMOST EVER AFTER
- Playground
1%Best New Play Or Musical (Non-Professional) PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
25%APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
17%IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
15%MONKS
- The Theatre Centre
11%IRIS SAYS GOODBYE
- Passe Muraille
11%THE CALLING
- Makeshift
11%CONNECTIONS
- Theatre Center
10%Best New Play Or Musical (Professional) ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
18%TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
10%THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
9%LIFE AFTER
- Mirvish
7%IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects / Toronto Fringe
6%ALL THAT SHE WROTE
- Makeshift Company
5%NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
5%CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
5%FORGIVENESS
- Stratford Festival
3%PLAYING SHYLOCK
- Canadian Stage
3%ZEITGEIST
- Off the Nose
3%TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
3%MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
3%ALMOST EVER AFTER
- Playground
3%THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
3%MASTER PLAN
- Crow's Theatre
2%TIFF'NY OF ATHENS
- Shakespeare in the Ruff
2%TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%BACHELOR MAN
- Renaissance Theatre/ Tarragon
2%WIGHTS
- Crow's Theatre
1%BIG STUFF
- Crow's Theatre
1%TAKING CARE OF MAMAN
- Djennie Laguerre
1%ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
1%A PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION
- Studio 180 Theatre/Crow's
1%Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Rick Schiralli
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Wavestage Theatre
11%
Ayokunmi Oladesu
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
6%
Alex Pearce
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
5%
Graeden Bourne
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
4%
Celine Jung
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
4%
Emily Searle
- BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
3%
Diya Tirone
- CONNECTIONS
- Theatre Center
3%
Taylor Long
- CABARET
- Horrorshow Productions
3%
Nicholas Paolone
- COMPANY
- BurlOak Theatre
3%
Tori Waller
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
2%
Michelle Wagman
- HOLIDAY INN
- Drury Lane
2%
Cara Humeniuk
- RENT
- Scarborough Music Theatre
2%
Luca McPhee
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
2%
Joelle Ariana Starpoli
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
2%
Jessica Richer
- CABARET
- Horrorshow Productions
2%
Carina Cautillo
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
2%
Freya Maria
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
2%
Misha Sharivker
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
2%
Yunike Soedarmasto
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
2%
Misha Khorramshahi
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
2%
Sydney Gauvin
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
2%
Katie Millar
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
2%
Callan Forrester
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
2%
Rebecca Rodley
- THE MUSIC MAN
- Theatre Aurora
2%
Lizzie Song
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival
2%Best Performer In A Musical (Professional)
Bryden Rutherford
- JOSEPH/DREAMCOAT
- TheatreTO
7%
Alan Doyle
- TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
6%
Aria De Castro
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
6%
Adam Brazier
- A CHRISTMAS STORY
- Theatre Aquarius
5%
Al Braatz
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- The Grove Theatre
4%
Amanda Milligan
- CABARET
- TheatreTO
3%
Evan Biulung
- NATASHA PIERRE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish Productions, Crow's Theatre, The Musical Stage Company
3%
Eric Martin
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
3%
Laura Condlln
- ANNIE
- Stratford Festival
3%
Alexis Raphael
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
3%
Caitlyn Lopez- Howie
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
3%
Liam Armstrong
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
2%
Benjamin Earl
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
2%
Azaria Shams
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small But Mighty
2%
Madison Buchanan
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
2%
Shannon Murtagh
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
2%
Bebe Brunjes
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
2%
Donna Garner
- NATASHIA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company
2%
Malachi Mccaskill
- A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre, Crow's Theatre, The Musical Stage Company & T.O. Live
2%
Berkley Silverman
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
2%
Liam Tobin
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Stratford Festival
2%
Misha Sharivker
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
2%
Mona Hillis
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
2%
Julia Pulo
- ALMOST EVER AFTER
- Playground
2%
Bartu Suer
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
2%Best Performer In A Play (Non-Professional)
Chris Reid
- TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
31%
Madi Morelli
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
27%
Richelle Tavernier
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
22%
Jack Burrill
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
20%Best Performer In A Play (Professional)
Caroline Taol
- ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
12%
Sophia Walker
- SLAVE PLAY
- CanStage
6%
Paul Gross
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Canadian Stage
6%
Aurora McClennan
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
5%
Alon Nashman
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
5%
Bridget Ori
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
4%
Mayko Nguyen
- THE WELKIN
- Soulpepper
4%
Bahia Watson
- THE WELKIN
- Soulpepper
4%
Virgilia Griffiths
- BLUES FOR AN ALABAMA SKY
- Shaw Festival
4%
Alexandra Laferriere
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
4%
Saul Rubinek
- PLAYING SHYLOCK
- Canadian Stage
3%
Martha Burns
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Canadian Stage
3%
Azaria Shams
- MACHINAL
- The Flare Productions
3%
Hallie Seline
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
3%
Margo MacDonald
- THE ELEPHANT GIRLS
- Red Sandcastle Theatre
3%
Victoria Sullivan
- MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
3%
Sean Irvine
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
3%
Graham Abbey
- THE WINTERS TALE
- Stratford Festival
3%
Ari Cohen
- WIGHTS
- Crow's Theatre
2%
Gabriella Sundar Singh
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
2%
Sofie Jarvis
- TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
2%
Megan Miles
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
2%
Linda Kash
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
2%
Jesse Nerenberg
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
2%
Naomi Snieckus
- BIG STUFF
- Crow's Theatre
2%Best Play (Non-Professional) A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
28%12 ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
28%DA KINK IN MY HAIR
- UOFT
18%MONKS
- The Theatre Centre
14%SWEAT
- BurlOak Theatre Group
13%Best Play (Professional) ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
15%KIM'S CONVENIENCE
- Soulpepper
11%THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
8%ROMEO & JULIET
- Canadian Stage
7%THE WELKIN
- Soulpepper
6%PRIDE AND PREJUDICE (*SORT OF)
- CAA Theatre
5%PLAYING SHYLOCK
- Canadian Stage
5%THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
5%WIGHTS
- Crow's Theatre
4%BIG STUFF
- Crow's Theatre
4%SENSE AND SENSIBILITY
- Stratford Festival
3%BLUEBIRDS
- Theatre on the Ridge
3%FORGIVENESS
- Stratford Festival
3%THE ELEPHANT GIRLS
- Red Sandcastle Theatre
3%TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
2%FLEX
- A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production
2%THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
2%CRIME AFTER CRIME (AFTER CRIME)
- Sex T-Rex Comedy
2%TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%BLUES FOR AN ALABAMA SKY
- Shaw Festival
2%MASTER PLAN
- Crow's Theatre
1%MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
1%ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
1%MACHINAL
- Small But Mighty
1%MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Allison Wither, Cass Van Wyck, Laura Piccinin
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
16%
Jackie McCowan
- RENT
- Scarborough Music Theatre
15%
Alex Adank, Naomi Bender, Regatu Asefa, Joe Mihevc
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
15%
Yo Mustafa
- TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
15%
Taylor Sinstadt
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
14%
Michelle Righetti
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
10%
Gloria Buchert
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
10%
Jackie McCowan
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
7%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Beowulf Boritt
- COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
12%
Leslie Wright
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
10%
Richard Hudson
- THE LION KING
- Mirvish Productions
9%
Joanna Yu
- ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
7%
Julie Fox and Joshua Quinlan
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish
6%
Meredith Wolting
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
5%
Amelia Blaine
- TIFF'NY OF ATHENS
- Shakespeare in the Ruff
5%
Joanna Yu
- KIM'S CONVENIENCE
- Soulpepper
5%
Evan Harkai
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
5%
Cory Sincennes
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
4%
Jason Dauvin
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
4%
Todd Rosenthal
- LIFE AFTER
- CAA Ed Mirvish Theatre
4%
Brian Dudkiewicz
- A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre, The Musical Stage Company, Crow's Theatre, TO Live
3%
Emily Dix
- TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
3%
Julie Fox
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Canadian Stage
2%
Jackie Chau
- BACHELOR MAN
- Renaissance Theatre / Tarragon
2%
Iain Moggach and Carey Nicholson
- BLUEBIRDS
- Theatre on the Ridge
2%
Jawon Kang
- TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%
Gillian Gallow
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
2%
Glenn Davidson
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
2%
Sabrina Miller
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
1%
Steve Lucas
- POWERS AND GLORIA
- Blyth Festival
1%
Ken Mackenzie & Sim Suzer
- THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
1%
Joshua Quinlan
- WIGHTS
- Crow's Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Alison Starkey
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
20%
Randolph Burlton
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
15%
Brandon Nguyen & Julie Mongeluzi
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
14%
Emma Hyslop
- RENT
- Scarborough Music Theatre
12%
Jake Robertson
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
11%
Greg Salisbury
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
10%
Julie Mongeluzi & Brandon Nguyen
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
10%
Mack Flynn
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
8%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Gareth Owen
- COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
14%
Joseph Taylor
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
12%
Al Starkey
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
11%
Adam Achacon
- CABARET
- TheatreTO
10%
Anthony Allan
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
8%
Ashley Naomi
- TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
4%
Thomas Ryder Payne
- FLEX
- A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production
4%
Jeremy Hutton and Ryan Borshuck
- CABARET
- TheatreTO
4%
Kai Harada & Haley Parcher
- LIFE AFTER
- CAA Ed Mirvish Theatre
4%
Matt Nish-Lapidus
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
3%
Niamh Gaffney
- PRIDE & PREJUDICE (*SORT OF)
- CAA Theatre
3%
Thomas Ryder Payne
- WIGHTS
- Crow's Theatre
3%
Olivia Wheeler
- THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
3%
Nathaniel Bacon
- CABARET
- Theatre TO
3%
Romeo Candido
- TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
3%
Morgan Angus
- MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
2%
Allen Cole
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
2%
Elena Stoodley
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
2%
Lyons Smith
- POWERS AND GLORIA
- Blyth Festival
2%
Richard Feren
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Gina Patricio
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Wavestage Theatre
12%
Alex Nunez
- CABARET
- Horrorshow Productions
6%
Aidan Eddy
- BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
4%
Santina Francesca
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
4%
Diana Collins
- COMPANY
- BurlOak Theatre Group
3%
Chiano Panth
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
3%
Jhelisa Carroll
- RENT
- Scarborough Music Theatre
3%
Benjamin Earl
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
3%
Allison Colosimo
- COMPANY
- BurlOak Theatre Group
3%
Chantalyne Beausoleil
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Bowtie Productions
3%
Cyril Johnston
- CABARET
- Horrorshow Productions
3%
Freya Maria
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Players
3%
Carolyn Campbell
- HOLIDAY INN
- Drury Lane
3%
Tyler Collins
- COMPANY
- BurlOak Theatre
2%
Lucas Chabot
- HOLIDAY INN
- Drury Lane
2%
Matthew Butler
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
2%
Maddie McNeil-Alexander
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
2%
Jill Louise Leger
- CABARET
- Horrorshow Productions
2%
Ryan Sutherland
- THE CALLING
- The Annex theater
2%
Daniela Garcia
- WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Meridian arts center
2%
Heidi Cyfko
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
2%
Katy Scott
- BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
2%
Ian Kowalski
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival
2%
Olivia Daniels
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival
2%
Danielle Young-Ullman
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
2%Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Addison Wagman
- A CHRISTMAS STORY
- Theatre Aquarius
8%
Joema Frith
- THE LION KING
- Mirvish Productions
6%
Diana Del Rosario
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
6%
Christopher Ning
- TITANIQUE
- Mirvish Productions
6%
Andrew Soutter
- CABARET
- TheatreTO
6%
Heeyun Park
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Royal Alexandra Theatre, Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company
4%
Alekzander Rosolowksi
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
4%
Vanessa Sears
- NATASHA & PIERRE
- Mirvish, Crow's Theatre, The Musical Stage Company
4%
Joelle Salsa
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
4%
Sarah Evasiw
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
3%
Amaka Umeh
- A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre, The Musical Stage Company, Crow's Theatre, TO Live
3%
Kaden Klodt
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
3%
Azaria Shams
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small But Mighty
3%
Jennifer Rider-Shaw
- ANNIE
- Stratford Festival
3%
Bartu Suer
- ALL THAT SHE WROTE
- Makeshift Company
3%
Julia Pulo
- LIFE AFTER
- Mirvish
3%
Maggie Tavares
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
3%
Erinn Bekkers
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
2%
Jameson Mosher
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
2%
Mark Uhre
- ANNIE
- Stratford Festival
2%
Vanessa Campbell
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
2%
Tara Wink
- CABARET
- TheatreTO
2%
Melissa MacKenzie
- TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
2%
Emily Thomas
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
2%
Kristi Frank
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
2%Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Rhys Parker
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
14%
Chelsea Mathieu
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
14%
Mauranda Nunes
- DA KINK IN MY HAIR
- UOFT
13%
Amin Rahmani
- TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
12%
Maya Bogojevic
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
10%
Rod McTaggart
- TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
10%
Stewart Leese
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
9%
Ivan Bond
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
8%
Amin Rahmani
- 12 ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
6%
Martin Huss
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
4%Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Tim Campbell
- ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
14%
Hailey Gillis
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Canadian Stage
11%
Adam Marley
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
8%
Jenna Brown
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
7%
Brenda Kamino
- BACHELOR MAN
- Renaissance Theatre/ Tarragon
6%
Zach Parsons
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
6%
Brittany Kay
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
5%
Cameron Scott
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
5%
Ziye Hu
- BACHELOR MAN
- Renaissance Theatre / Tarragon
5%
Virgilia Griffith
- FAT HAM
- Canadian Stage
5%
Jewell Bowery
- FLEX
- Crow's Theatre
4%
Kaylie Gorka
- FERTILITY
- Theatre Aquarius
4%
Eric Morin
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
4%
Simon Bracken
- WAITING FOR GODOT
- Coal Mine Theatre
3%
Michael Joseph Delaney
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
3%
Sochi Fried
- WIGHTS
- Crow's Theatre
2%
Daniel Kash
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
2%
Richard Lee
- WIGHTS
- Crow's Theatre
2%
Joseph Brown
- MACHINAL
- The Flare Productions
2%
Sepehr Reybod
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
1%
Sean Baek
- BACHELOR MAN
- Renaissance Theatre/ Tarragon
1%Best Theatre For Young Audiences Production (Professional) ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
27%THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
19%ANNIE
- Stratford Festival
17%THE VELVETEEN RABBIT
- Rule of Three
13%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
10%ANNIE
- Festival theatre
6%THE CALLING
- Makeshift Company
5%TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
3%Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Wavestage Theatre
13%
BurlOak Theatre
11%
West End Studio Theatre
10%
Brampton Music Theatre
8%
Scarborough Music Theatre
7%
Bowtie Productions
7%
Drury Lane
5%
Horrorshow Productions
5%
Mixtape Projects
5%
Hillcrest Village Players
5%
Thaumatrope Theatre
5%
Oshawa Little Theatre
5%
Toronto Irish Players
4%
Theatre Unlimited Performing Arts
4%
City Centre Musical Productions
3%
Queensville players
2%
Mariposa arts theatre
2%Favorite Local Theatre (Professional)
Stratford Festival
14%
TheatreTO
11%
Shifting Ground Collective
10%
Crow's Theatre
6%
Soulpepper
6%
Theatre Aquarius
5%
Wren Theatre
5%
TYT Theatre
5%
Shaw Festival
5%
Unbridled Theatre Collective
4%
Theatre Passe Muraille
3%
Small but Mighty Productions
2%
Toronto Disabilities Collective
2%
The Musical Stage Company
2%
Shakespeare BASH'd
2%
Comedy Bar
2%
Canadian Stage
2%
The Players' Guild of Hamilton
2%
The Grand Theatre (London Ontario)
2%
Tom Patterson theatre
2%
Sex T-Rex Comedy
1%
Bad Dog Theatre
1%
Coal Mine Theatre
1%
Blyth Festival
1%
Red Sandcastle Theatre
1%