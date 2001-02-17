First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Toronto Awards; SOMETHING ROTTEN! Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Toronto & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Toronto Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Toronto Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Tom Finn
- VEGAS NIGHTS
- Buddies In Bad Times
27%
Robert Black
- SONDHEIM
- Wavestage Theatre
21%
Hayley Pickess
- SONDHEIM
- Wavestage Theatre
18%
Nathaniel Bacon
- CABARET
- Theater To Go
14%
Joëlle Arianna Staropoli
- DARK DAY CABARET
- Icarus theatre
14%
Nathaniel
- BACON
- Theatre TO
6%Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Lucy Darling
- LUCY DARLING IN INDULGENCE
- Crow's Theatre
27%
Annie Luján and Veronica Hortiguela
- MONKS
- Crow's Theatre
12%
Celeste Catano
- LA VIE EN ROSE
- Shaw Festival
10%
Alana Bridgewater
- ELLA & LOUIS
- Shaw Festival
10%
Tynomi Banks
- SOLID GOLD: AN EVENING WITH TYNOMI BANKS
- Crow's Theatre
8%
Caitlyn Lopez-Howe
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Alumnae Theatre
8%
Sara Mayfield
- WHO DRINKS MOCKTAILS ON THE BEACH?!
- Tarragon Extraspace/TO Fringe
6%
Cheryl Mullings
- LA VIE EN ROSE
- Shaw Festival
5%
Margo MacDonald
- THE ELEPHANT GIRLS
- Red Sandcastle Theatre
5%
Jonathan Wilson
- A PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION
- Studio 180 Theatre/Crow's
4%
Jeremiah Sparks
- ELLA & LOUIS
- Shaw Festival
4%
Sugith Varughese
- 26 DOCTORS
- Summerworks
3%Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Aniko Murphy/ Penelope Artemis
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Wavestage Theatre
18%
Chantal Forde
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
13%
Jennifer Gibbs-Reilly
- BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
7%
Meg Sutton
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- Hillcrest Village Players
7%
Margot Greve & Alli Carry
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
7%
Maya Lacey
- CABARET
- Horrorshow Productions
6%
Joanne Chow
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
6%
Emily Sugianto
- DOGFIGHT: THE MUSICAL
- Harbourfront Centre Theatre
5%
Julian Lam
- RENT
- Scarborough Music Theatre
5%
Stephanie Gemmell
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
5%
Emilia Ballester
- WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Meridian arts Center
4%
Michael MacLennan
- HOLIDAY INN
- Drury Lane
4%
Renee Jones
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
3%
Sabrina Hooper
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
3%
Sarah Buddo
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
3%
Vedika Jha
- COMPANY
- Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society
2%
Mila Frumovitz & Avril Brigden
- ANYONE CAN WHISTLE
- Theatre Passe Muraille
2%Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Adam Sergison
- CABARET
- TheatreTO
13%
Garth Fagan
- THE LION KING
- Mirvish Productions
12%
Donna Feore
- ANNIE
- Festival theatre
10%
Madison Arnason
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
9%
Ray Hogg
- NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish Productions/Crows Theatre
6%
Sydney LaForme
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
6%
Stephanie Graham
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Stratford Festival
6%
Kimberley Rampersad
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
6%
Nicholas Rocque
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
6%
Robin Calvert
- A CHRISTMAS STORY
- Theatre Aquarius
5%
Stephen Cota
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
4%
Matt Alfano
- LA VIE EN ROSE
- Shaw Festival
3%
Kendra Brophy
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
3%
Mona Hillis
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
3%
Rodney Diverlus
- A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre, Crow's Theatre, The Musical Stage Company & T.O. Live
3%
Kendra Marie Brophy
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
2%
Lisa Goebel
- BRIGHT STAR
- The CAA Theatre - Mirvish
2%
Marie-Neika Obas
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Sarah Langford/ Kelly Martin
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Wavestage Theatre
16%
Briar MacPherson
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
9%
Alessia Urbani
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
9%
Allison Wither, Cass Van Wyck, Laura Piccinin
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
8%
Silvana Di Bello
- BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
7%
Sally Kilburn
- COMPANY
- BurlOak Theatre Group
7%
Diana Pialis
- RENT
- Scarborough Music Theatre
6%
Grace Gauvin
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
5%
Gabe Woo
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
5%
Diana Pialis
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
5%
Michael Buchert
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
5%
Xurui Wang
- DOGFIGHT: THE MUSICAL
- Harbourfront Centre Theatre
4%
Jason Dauvin
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
4%
Grace Ferreira Gauvin
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
3%
Gabriel Woo
- KILLY WILLY
- Toronto Fringe Festival
3%
Diana Pialis
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
3%
Erin Hawke
- QYPSY THE MUSICAL FABLE
- Mariposa arts theatre at the orillia opera house
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Michelle Vanderheyden
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
11%
Ming Wong
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Royal Alexandra Theatre
10%
Claudia Matas
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
9%
Tycoda Gilecki
- CABARET
- TheatreTO
8%
Jason Dauvin
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
7%
Sue LePage
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Stratford Festival
6%
Cory Sincennes
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
6%
Michael Gianfrancesco
- ANNIE
- Stratford Festival
6%
Amanda Wong
- POWERS AND GLORIA
- Blyth Festival
5%
Alex Amini
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
5%
Julie Fox
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Canadian Stage
4%
Andrew Nasturzio
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
4%
Julia Kim
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
4%
Andrew Nasturzio
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- The Grove Theatre
3%
Sarah Nixon
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Alumnae Theatre
3%
Ming Wong
- FLEX
- A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production
2%
Gillian Gallow
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
2%
Ming Wong
- TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%
Laura Delchiaro
- THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
1%
Sabrina Miller
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
1%
Ming Wong
- WIGHTS
- Crow's Theatre
1%Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Sarah Langford
- ANASTASIA
- Wavestage Theatre
17%
Tim Cadeny
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
9%
Amanda Sinclair
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
7%
Jack Phoenix & Reba Pyrah
- CABARET
- Horrorshow Productions
7%
Krista Mihevc
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
6%
Margot Greve
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
6%
Matt Lacas
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
6%
Gloria Buchert
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
5%
Cass Van Wyck
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
5%
Dot Routledge
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
5%
Alyse Squirrell & John DuSomme
- MARY POPPINS
- Queensville players
4%
Renee Jones
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
4%
Emilia Ballester
- WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Meridian arts Center
4%
Olivia Daniels
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
4%
Michael MacLennan
- HOLIDAY INN
- Drury Lane
3%
Isabella Cesari
- DOGFIGHT: THE MUSICAL
- Harbourfront Centre Theatre
3%
Justin P. Douglas
- RENT
- Scarborough Music Theatre
2%
Mila Frumovitz
- ANYONE CAN WHISTLE
- Theatre Passe Muraille
1%
Lev Tokol
- COMPANY
- Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society
1%
Josh Halbot
- GYPSY
- Mariposa arts theatre
1%Best Direction Of A Musical (Professional)
Anita La Selva
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
11%
Christopher Ashley
- COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
7%
Steven Hao
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
7%
Chris Abraham
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish
7%
Jennifer Walls
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
7%
Alan Kinsella
- JOSEPH/DREAMCOAT
- TheatreTO
6%
Julie Taymour
- THE LION KING
- Mirvish Productions
6%
Kat Sandler
- ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
5%
Tracey Flye
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Stratford Festival
5%
Jeremy Hutton
- CABARET
- TheatreTO
5%
Evan Harkai
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
4%
Andrew Seok
- ALMOST EVER AFTER
- Playground
4%
Annie Tippe
- LIFE AFTER
- Mirvish
4%
Stephen Cota
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
4%
Chris Abraham
- OCTET
- Crow's Theatre
3%
Mary Francis Moore
- A CHRISTMAS STORY
- Theatre Aquarius
3%
Brian Hill
- TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
3%
Ray Hogg
- A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre, Crow's Theatre, The Musical Stage Company & T.O. Live
3%
Kimberley Rampersad
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
3%
Zachary Mansfield
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
3%
Mallary Davenport
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
2%Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Yo Mustafa
- TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
36%
Isabella Cesari & Jay Roomes
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
35%
Cindy Leitch
- NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE
- Queensville players
29%Best Direction Of A Play (Professional)
Kat Sandler
- ANNE OF GREEN GABLES
- The Stratford Festival
17%
Ben Yoganathan
- ZEITGEIST
- Off the Nose
7%
Weyni Mengesha
- THE WELKIN
- Soulpepper
7%
Antoni Cimolino
- THE WINTERS TALE
- Tom Patterson theatre
6%
Ziggy Schulting
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
6%
Lizzie Song
- TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre Presented by Bygone Theatre
6%
Isobel McArthur
- PRIDE AND PREJUDICE (*SORT OF)
- CAA Theatre
5%
Julia Nish-Lapidus
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
5%
Tom McHale
- LIFE SUCKS
- Outliers Theatre Collective
4%
Stafford Arma
- FORGIVENESS
- Stratford Festival
4%
Kelli Fox
- WAITING FOR GODOT
- Coal Mine Theatre
4%
Iain Moggach
- BLUEBIRDS
- Theatre on the Ridge
3%
David Ferry
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
3%
Chris Abraham
- WIGHTS
- Crow's Theatre
3%
Mumbi Tindyebwa Otu
- FLEX
- A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production
3%
Kimberley Rampersad
- BLUES FOR AN ALABAMA SKY
- Shaw Festival
3%
Shailyn Pierre-Dixon
- MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
2%
Mary Ellis
- THE ELEPHANT GIRLS
- Red Sandcastle Theatre
2%
Paolo Santalucia
- THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
2%
Michelle Soicher
- MACHINAL
- The Flare Productions
2%
Lydie Dubuisson
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
2%
Nina Lee Aquino
- TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%
Patricia Allison
- TIFF'NY OF ATHENS
- Shakespeare in the Ruff
2%
Peter Hinton-Davis
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
1%
Peter Hinton-Davis
- POWERS AND GLORIA
- Blyth Festival
1%Best Ensemble (Non-Professional) IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Wavestage Theatre
11%WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
10%IRIS SAYS GOODBYE
- Soulpepper
10%TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
7%RENT
- Scarborough Music Theatre
6%MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
5%LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
5%9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
5%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
4%CABARET
- Alumnae Theatre
4%BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
4%SWEAT
- BurlOak Theatre Group
4%OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
4%SONDHIEM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
3%APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
3%PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival
3%COMPANY
- BurlOak Theatre Group
2%CONNECTIONS
- Theatre Center
2%ANYONE CAN WHISTLE
- Theatre Passe Muraille
2%BRIDGES OF MADISON COUNTRY
- Bowtie Productions
2%12 ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
2%TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
1%COMPANY
- Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society
1%GYPSY
- Mariposa arts theatre
1%Best Ensemble (Professional) THE LION KING
- Mirvish Productions
9%THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
8%THE LION THE WITCH AND THE WARDROBE
- Shaw Festival
7%COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
6%NATASHIA, PIERRE AND THE GREAT COMEDY OF 1812
- Mirvish
5%RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
5%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
5%CABARET
- TheatreTO
4%THE WELKIN
- Soulpepper
3%ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
3%STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
3%PRIDE AND PREJUDICE (*SORT OF)
- CAA Theatre
3%JOSEPH/DREAMCOAT
- TheatreTO
3%THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
3%TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
3%MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
3%THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
2%THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
2%CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
2%ALL THAT SHE WROTE
- Makeshift Company
2%BRIGHT STAR
- Garner Theatre Productions
2%LIFE AFTER
- CAA Ed Mirvish Theatre
2%LIFE SUCKS
- Outliers Theatre Collective
1%ANYTHING GOES
- Shaw Festival
1%THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Caileigh Lavery
- ANASTASIA
- Wavestage Theatre
23%
Connor Price-Kelleher
- CABARET
- Horrorshow Productions
13%
Ryan Marshall
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
13%
Ryan Fisher
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
11%
Sophie Mihevc
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
10%
Emily Pople
- RENT
- Scarborough Music Theatre
9%
Lindsay Murray
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
8%
Emily Pople
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
7%
Emily Pople
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
6%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Howell Binkley
- COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
12%
Mike Slater
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
9%
Kimberly Purtell
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Royal Alexandra Theatre
7%
Bonnie Beecher
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
6%
Niall Durcan
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
5%
Mathilda Kane
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
5%
Christian Horoszczak
- THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
5%
Niall Durcan
- CABARET
- TheatreTO
5%
Franco Pang
- TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
4%
Niall Durcan
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
4%
Colin Grenfell
- PRIDE & PREJUDICE (*SORT OF)
- CAA Theatre
4%
Justine Cargo
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
4%
Kimberley Purtell
- NATASHA & PIERRE
- Mirvish
3%
Zarha Esmail
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
3%
Linas Kairys
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
3%
Imogen Wilson
- WIGHTS
- Crow's Theatre
3%
Sruthi Suresan
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
2%
Johnson Wang
- MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
2%
Raha Javanfar
- FLEX
- A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production
2%
Imogen Wilson
- ALMOST EVER AFTER
- Playground
2%
Shania Scott
- BLUEBIRDS
- Theatre on the Ridge
2%
Steve Lucas
- POWERS AND GLORIA
- Blyth Festival
2%
Glenn Davidson
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
2%
Michelle Ramsay
- TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%
Laura Wheeler
- THE ELEPHANT GIRLS
- Red Sandcastle Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Adam Rosenfeld/Jake Schindler
- CABARET
- Horrorshow Productions
10%
Ben Kopp
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
10%
Charlie Henderson
- COMPANY
- BurlOak Theatre Group
9%
Galen Cussion
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
9%
Adam Brox
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
9%
Steve Lavoie
- RENT
- Scarborough Music Theatre
7%
Michele Jacot
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
7%
Allison Wither
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
6%
Jessa Richer
- THE CALLING
- Makeshift
5%
Jack Grunsky
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
5%
Ethan Rotenberg
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Bowtie Productions
5%
Jordan May
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
4%
Miguel Malaco
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
4%
Jake Schindler
- CABARET
- Horrorshow Productions
4%
Neill Kernohan
- THE MUSIC MAN
- Theatre Aurora
3%
Jo O'Leary-Ponzo
- COMPANY
- Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society
2%
Jo O'Leary-Ponzo
- ANYONE CAN WHISTLE
- Theatre Passe Muraille
2%Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Bob Foster
- COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
19%
Justin Hiscox
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
15%
Ryan DeSouza
- NATASHA & PIERRE
- Mirvish
10%
Robert Popoli
- CABARET
- TheatreTO
8%
Michael Ippolito
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
7%
Michael Ippolito
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
7%
Quinton Naughton
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
5%
Bob Foster
- TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
5%
Paul Sportelli
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
5%
Chris Kong
- LIFE AFTER
- CAA Ed Mirvish Theatre
5%
Alex Toskov
- ALMOST EVER AFTER
- Playground
4%
Douglas Price
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
4%
Quinton Naughton
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
3%
Quinton Naughton
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
2%Best Musical (Non-Professional) ANASTASIA
- Wavestage Theatre
13%LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
9%WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
8%IRIS SAYS GOODBYE
- Soulpepper
7%MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
6%RENT
- Scarborough Music Theatre
6%HOLIDAY INN
- Drury Lane
5%CABARET
- Horrorshow Productions
5%BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
4%OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
4%PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
3%THE CALLING
- Makeshift
3%COMPANY
- BurlOak Theatre
3%APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
3%JEKYLL & HYDE
- Meridian arts center
3%9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
2%MARY POPPINS
- Queensville players
2%SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
2%THE MUSIC MAN
- Theatre Aurora
2%DOGFIGHT: THE MUSICAL
- Harbourfront Centre Theatre
2%ANYONE CAN WHISTLE
- Theatre Passe Muraille
1%CONNECTIONS
- Theatre Center
1%BRIDGES OF MADISON COUNTRY
- Bowtie Productions
1%COMPANY
- Isabel Bader Theatre / Victoria College Drama Society
1%GYPSY
- Mariposa arts theatre
1%Best Musical (Professional) THE LION KING
- Mirvish Productions
16%COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
10%THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
10%RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
6%NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish
6%CABARET
- TheatreTO
6%ANNIE
- Stratford
5%25TH ANNUAL PUNTAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
5%CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
5%A CHRISTMAS STORY
- Theatre Aquarius
4%NOT A CULT: THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
4%TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
3%STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
3%A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre
3%ANYTHING GOES
- Shaw Festival
2%LIFE AFTER
- CAA Ed Mirvish Theatre
2%ALL THAT SHE WROTE
- Makeshift Company
2%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
2%THUNDEROR
- VideoCabaret
2%BRIGHT STAR
- Garner theatre productions
2%NATASHA & PIERRE
- Mirvish
1%ALMOST EVER AFTER
- Playground
0%Best New Play Or Musical (Non-Professional) PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
24%APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
17%IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
15%MONKS
- The Theatre Centre
11%THE CALLING
- Makeshift
11%IRIS SAYS GOODBYE
- Passe Muraille
11%CONNECTIONS
- Theatre Center
10%Best New Play Or Musical (Professional) ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
18%TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
10%LIFE AFTER
- Mirvish
8%IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects / Toronto Fringe
7%ALL THAT SHE WROTE
- Makeshift Company
6%NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
6%THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
6%CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
5%TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
3%ZEITGEIST
- Off the Nose
3%PLAYING SHYLOCK
- Canadian Stage
3%FORGIVENESS
- Stratford Festival
3%MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
3%ALMOST EVER AFTER
- Playground
3%THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
3%MASTER PLAN
- Crow's Theatre
2%TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%TIFF'NY OF ATHENS
- Shakespeare in the Ruff
2%BACHELOR MAN
- Renaissance Theatre/ Tarragon
1%WIGHTS
- Crow's Theatre
1%TAKING CARE OF MAMAN
- Djennie Laguerre
1%BIG STUFF
- Crow's Theatre
1%ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
1%A PUBLIC DISPLAY OF AFFECTION
- Studio 180 Theatre/Crow's
1%Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Rick Schiralli
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Wavestage Theatre
12%
Ayokunmi Oladesu
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
6%
Alex Pearce
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
5%
Graeden Bourne
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
4%
Diya Tirone
- CONNECTIONS
- Theatre Center
3%
Taylor Long
- CABARET
- Horrorshow Productions
3%
Celine Jung
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
3%
Emily Searle
- BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
3%
Nicholas Paolone
- COMPANY
- BurlOak Theatre
3%
Tori Waller
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
2%
Joelle Ariana Starpoli
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
2%
Jessica Richer
- CABARET
- Horrorshow Productions
2%
Luca McPhee
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
2%
Misha Khorramshahi
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
2%
Freya Maria
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
2%
Carina Cautillo
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
2%
Cara Humeniuk
- RENT
- Scarborough Music Theatre
2%
Sydney Gauvin
- IRIS (SAYS GOODBYE)
- Mixtape Projects
2%
Michelle Wagman
- HOLIDAY INN
- Drury Lane
2%
Katie Millar
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
2%
Misha Sharivker
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
2%
Callan Forrester
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
2%
Yunike Soedarmasto
- PLAYGROUND
- Toronto Fringe Festival, Soulpepper Theatre
2%
Carlos Bastarrachea
- JEKYLL & HYDE
- Meridian arts center
2%
Brennan Roberts
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Players
2%Best Performer In A Musical (Professional)
Bryden Rutherford
- JOSEPH/DREAMCOAT
- TheatreTO
7%
Alan Doyle
- TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
6%
Aria De Castro
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
5%
Adam Brazier
- A CHRISTMAS STORY
- Theatre Aquarius
4%
Al Braatz
- BUDDY: THE BUDDY HOLLY STORY
- The Grove Theatre
4%
Amanda Milligan
- CABARET
- TheatreTO
4%
Eric Martin
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
3%
Evan Biulung
- NATASHA PIERRE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish Productions
3%
Laura Condlln
- ANNIE
- Stratford Festival
3%
Caitlyn Lopez- Howie
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
3%
Alexis Raphael
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
3%
Liam Armstrong
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
3%
Azaria Shams
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small But Mighty
2%
Benjamin Earl
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
2%
Madison Buchanan
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
2%
Shannon Murtagh
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
2%
Donna Garner
- NATASHIA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish
2%
Bebe Brunjes
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
2%
Berkley Silverman
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
2%
Bartu Suer
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small but Mighty Productions
2%
Liam Tobin
- DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS
- Stratford Festival
2%
Julia Pulo
- ALMOST EVER AFTER
- Playground
2%
Mona Hillis
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
2%
Misha Sharivker
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
2%
Malachi Mccaskill
- A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre, Crow's Theatre, The Musical Stage Company & T.O. Live
2%Best Performer In A Play (Non-Professional)
Chris Reid
- TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
31%
Madi Morelli
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
27%
Richelle Tavernier
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
22%
Jack Burrill
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
20%Best Performer In A Play (Professional)
Caroline Taol
- ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
13%
Sophia Walker
- SLAVE PLAY
- CanStage
7%
Paul Gross
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Canadian Stage
6%
Alon Nashman
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
5%
Mayko Nguyen
- THE WELKIN
- Soulpepper
4%
Aurora McClennan
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
4%
Virgilia Griffiths
- BLUES FOR AN ALABAMA SKY
- Shaw Festival
4%
Azaria Shams
- MACHINAL
- The Flare Productions
4%
Saul Rubinek
- PLAYING SHYLOCK
- Canadian Stage
4%
Bahia Watson
- THE WELKIN
- Soulpepper
4%
Alexandra Laferriere
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
4%
Martha Burns
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Canadian Stage
3%
Hallie Seline
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
3%
Victoria Sullivan
- MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
3%
Bridget Ori
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
3%
Ari Cohen
- WIGHTS
- Crow's Theatre
3%
Graham abbey
- THE WINTERS TALE
- Tom Patterson theatre
2%
Sofie Jarvis
- TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
2%
Gabriella Sundar Singh
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
2%
Jesse Nerenberg
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
2%
Linda Kash
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
2%
Naomi Snieckus
- BIG STUFF
- Crow's Theatre
2%
Sean Irvine
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
2%
Megan Miles
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
2%
Brandon James Sim
- MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
2%Best Play (Non-Professional) A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
29%12 ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
27%DA KINK IN MY HAIR
- UOFT
18%MONKS
- The Theatre Centre
14%SWEAT
- BurlOak Theatre Group
13%Best Play (Professional) ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
14%KIM'S CONVENIENCE
- Soulpepper
12%ROMEO & JULIET
- Canadian Stage
8%THE WELKIN
- Soulpepper
6%THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
6%PRIDE AND PREJUDICE (*SORT OF)
- CAA Theatre
6%PLAYING SHYLOCK
- Canadian Stage
5%THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
5%WIGHTS
- Crow's Theatre
4%BIG STUFF
- Crow's Theatre
4%SENSE AND SENSIBILITY
- Festival theatre
3%BLUEBIRDS
- Theatre on the Ridge
3%TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
3%FORGIVENESS
- Stratford Festival
3%THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
2%FLEX
- A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production
2%CRIME AFTER CRIME (AFTER CRIME)
- Sex T-Rex Comedy
2%THE ELEPHANT GIRLS
- Red Sandcastle Theatre
2%TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%BLUES FOR AN ALABAMA SKY
- Shaw Festival
2%MASTER PLAN
- Crow's Theatre
2%MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
1%ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
1%MACHINAL
- Small But Mighty
1%MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Allison Wither, Cass Van Wyck, Laura Piccinin
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
16%
Alex Adank, Naomi Bender, Regatu Asefa, Joe Mihevc
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
15%
Jackie McCowan
- RENT
- Scarborough Music Theatre
15%
Yo Mustafa
- TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
15%
Taylor Sinstadt
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
14%
Michelle Righetti
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
10%
Gloria Buchert
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
9%
Jackie McCowan
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
6%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Beowulf Boritt
- COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
12%
Leslie Wright
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
10%
Richard Hudson
- THE LION KING
- Mirvish Productions
9%
Joanna Yu
- ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
7%
Julie Fox and Joshua Quinlan
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Mirvish
6%
Meredith Wolting
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
6%
Amelia Blaine
- TIFF'NY OF ATHENS
- Shakespeare in the Ruff
5%
Joanna Yu
- KIM'S CONVENIENCE
- Soulpepper
5%
Evan Harkai
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
5%
Jason Dauvin
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
5%
Cory Sincennes
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
4%
Todd Rosenthal
- LIFE AFTER
- CAA Ed Mirvish Theatre
3%
Emily Dix
- TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
3%
Brian Dudkiewicz
- A STRANGE LOOP
- Soulpepper Theatre
3%
Iain Moggach and Carey Nicholson
- BLUEBIRDS
- Theatre on the Ridge
2%
Jackie Chau
- BACHELOR MAN
- Renaissance Theatre / Tarragon
2%
Julie Fox
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Canadian Stage
2%
Jawon Kang
- TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
2%
Glenn Davidson
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
2%
Gillian Gallow
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
2%
Sabrina Miller
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
1%
Steve Lucas
- POWERS AND GLORIA
- Blyth Festival
1%
Ken Mackenzie & Sim Suzer
- THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
1%
Joshua Quinlan
- WIGHTS
- Crow's Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Alison Starkey
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
20%
Randolph Burlton
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
15%
Brandon Nguyen & Julie Mongeluzi
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
14%
Jake Robertson
- THE SOUND OF MUSIC
- Scarborough Music Theatre
12%
Emma Hyslop
- RENT
- Scarborough Music Theatre
11%
Julie Mongeluzi & Brandon Nguyen
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
11%
Greg Salisbury
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
10%
Mack Flynn
- SONDHEIM ON SONDHEIM
- Scarborough Music Theatre
8%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Gareth Owen
- COME FROM AWAY
- Royal Alexandra Theatre
14%
Al Starkey
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
12%
Joseph Taylor
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
12%
Adam Achacon
- CABARET
- TheatreTO
11%
Anthony Allan
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
8%
Ashley Naomi
- TALKING TO DEAD CATS IN THE NIGHT
- Arrowwood Theatre presented by Bygone Theatre
4%
Thomas Ryder Payne
- FLEX
- A Crow's Theatre & Obsidian Theatre Company Co-Production
4%
Matt Nish-Lapidus
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
4%
Jeremy Hutton and Ryan Borshuck
- CABARET
- TheatreTO
4%
Kai Harada & Haley Parcher
- LIFE AFTER
- CAA Ed Mirvish Theatre
4%
Olivia Wheeler
- THE BIDDING WAR
- Crow's Theatre
3%
Niamh Gaffney
- PRIDE & PREJUDICE (*SORT OF)
- CAA Theatre
3%
Thomas Ryder Payne
- WIGHTS
- Crow's Theatre
3%
Morgan Angus
- MINIMUM
- The Players' Guild of Hamilton
3%
Romeo Candido
- TRIDENT MOON
- Crow's Theatre
3%
Allen Cole
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
3%
Nathaniel Bacon
- CABARET
- Theatre TO
3%
Elena Stoodley
- TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
2%
Lyons Smith
- POWERS AND GLORIA
- Blyth Festival
2%
Richard Feren
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Gina Patricio
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Wavestage Theatre
13%
Alex Nunez
- CABARET
- Horrorshow Productions
5%
Aidan Eddy
- BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
5%
Santina Francesca
- MATILDA THE MUSICAL
- BurlOak Theatre Group
4%
Diana Collins
- COMPANY
- BurlOak Theatre Group
3%
Chiano Panth
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
3%
Benjamin Earl
- APOTHECARY
- Theatre Passe Muraille
3%
Jhelisa Carroll
- RENT
- Scarborough Music Theatre
3%
Allison Colosimo
- COMPANY
- BurlOak Theatre Group
3%
Chantalyne Beausoleil
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Bowtie Productions
3%
Freya Maria
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Players
3%
Cyril Johnston
- CABARET
- Horrorshow Productions
3%
Carolyn Campbell
- HOLIDAY INN
- Drury Lane
2%
Matthew Butler
- OLIVER!
- Theatre Unlimited Performing Arts
2%
Tyler Collins
- COMPANY
- BurlOak Theatre
2%
Maddie McNeil-Alexander
- WE WILL ROCK YOU
- Brampton Music Theatre
2%
Lucas Chabot
- HOLIDAY INN
- Drury Lane
2%
Jill Louise Leger
- CABARET
- Horrorshow Productions
2%
Ryan Sutherland
- THE CALLING
- The Annex theater
2%
Heidi Cyfko
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- City Centre Musical Productions
2%
Danielle Young-Ullman
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
2%
Daniela Garcia
- WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- Meridian arts center
2%
Katy Scott
- BEAUTIFUL
- Brampton Music Theatre
2%
Juliana Duran Hogan
- LITTLE WOMEN
- Hillcrest Village Community Players
2%
Kurtis Whittle
- LITTLE WOMEN: THE MUSICAL
- Hillcrest Village Community Players
2%Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Addison Wagman
- A CHRISTMAS STORY
- Theatre Aquarius
8%
Diana Del Rosario
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Shifting Ground Collective
6%
Joema Frith
- THE LION KING
- Mirvish Productions
6%
Christopher Ning
- TITANIQUE
- Mirvish Productions
6%
Andrew Soutter
- CABARET
- TheatreTO
5%
Heeyun Park
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Royal Alexandra Theatre
5%
Alekzander Rosolowksi
- STRANGER SINGS!
- Randolph Theatre
4%
Vanessa Sears
- NATASHA & PIERRE
- Mirvish
4%
Joelle Salsa
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
4%
Sarah Evasiw
- RIDE THE CYCLONE
- Shifting Ground Collective
3%
Azaria Shams
- NOT A CULT THE MUSICAL
- Small But Mighty
3%
Amaka Umeh
- A STRANGE LOOP
- Soulpepper
3%
Julia Pulo
- LIFE AFTER
- Mirvish
3%
Kaden Klodt
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
3%
Bartu Suer
- ALL THAT SHE WROTE
- Makeshift Company
3%
Maggie Tavares
- THE THREEPENNY OPERA
- Video Cabaret / Unbridled Theatre Collective
3%
Jennifer Rider-Shaw
- ANNIE
- Stratford Festival
3%
Jameson Mosher
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
2%
Erinn Bekkers
- THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
2%
Mark Uhre
- ANNIE
- Stratford Festival
2%
Vanessa Campbell
- CTRL ALT DELETE: AN ALPHABETICAL MUSICAL
- Toronto Fringe, Theatre Passe Muraille
2%
Tara Wink
- CABARET
- TheatreTO
2%
Emily Thomas
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
2%
Melissa MacKenzie
- TELL TALE HARBOUR
- Mirvish Productions
2%
Kristi Frank
- ANYTHING GOES
- Shaw Festival
2%Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Rhys Parker
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
14%
Chelsea Mathieu
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
14%
Mauranda Nunes
- DA KINK IN MY HAIR
- UOFT
13%
Amin Rahmani
- TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
12%
Maya Bogojevic
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Thaumatrope Theatre
10%
Rod McTaggart
- TWELVE ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
9%
Stewart Leese
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
9%
Ivan Bond
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
9%
Amin Rahmani
- 12 ANGRY MEN
- West End Studio Theatre
6%
Martin Huss
- SWEAT
- BurlOak Theatre Group
4%Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Tim Campbell
- ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
14%
Hailey Gillis
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Canadian Stage
12%
Jenna Brown
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
7%
Adam Marley
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
6%
Brenda Kamino
- BACHELOR MAN
- Renaissance Theatre/ Tarragon
6%
Brittany Kay
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
6%
Cameron Scott
- THE MERCHANT OF VENICE
- Shakespeare BASH'd
6%
Virgilia Griffith
- FAT HAM
- Canadian Stage
5%
Jewell Bowery
- FLEX
- Crow's Theatre
5%
Zach Parsons
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
5%
Ziye Hu
- BACHELOR MAN
- Renaissance Theatre / Tarragon
4%
Kaylie Gorka
- FERTILITY
- Theatre Aquarius
4%
Simon Bracken
- WAITING FOR GODOT
- Coal Mine Theatre
4%
Eric Morin
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
4%
Michael Joseph Delaney
- THE IRISH PUB PLAY (OR, A GOAT, A GHOST & A GUINNESS)
- The King Black Box
2%
Sochi Fried
- WIGHTS
- Crow's Theatre
2%
Daniel Kash
- ESTELLE SINGERMAN
- Harold Green Jewish Theatre
2%
Joseph Brown
- MACHINAL
- The Flare Productions
2%
Richard Lee
- WIGHTS
- Crow's Theatre
2%
Sepehr Reybod
- MAJOR BARBARA
- Shaw Festival
2%
Sean Baek
- BACHELOR MAN
- Renaissance Theatre/ Tarragon
1%Best Theatre For Young Audiences Production (Professional) ANNE OF GREEN GABLES
- Stratford Festival
26%THE LITTLE MERMAID
- TYT Theatre
19%ANNIE
- Stratford Festival
17%THE VELVETEEN RABBIT
- Rule of Three
13%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- TYT Theatre
10%ANNIE
- Festival theatre
6%THE CALLING
- Makeshift Company
6%TAKING CARE OF MAMAN
- Roseneath Theatre
3%Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Wavestage Theatre
14%
BurlOak Theatre
10%
West End Studio Theatre
10%
Brampton Music Theatre
8%
Bowtie Productions
7%
Scarborough Music Theatre
6%
Horrorshow Productions
6%
Mixtape Projects
5%
Hillcrest Village Players
5%
Drury Lane
5%
Thaumatrope Theatre
5%
Oshawa Little Theatre
5%
Toronto Irish Players
4%
Theatre Unlimited Performing Arts
4%
City Centre Musical Productions
3%
Queensville players
2%
Mariposa arts theatre
2%Favorite Local Theatre (Professional)
TheatreTO
12%
Stratford Festival
12%
Shifting Ground Collective
11%
Crow's Theatre
6%
Soulpepper
6%
Wren Theatre
5%
Theatre Aquarius
5%
TYT Theatre
5%
Shaw Festival
4%
Unbridled Theatre Collective
4%
Theatre Passe Muraille
3%
Small but Mighty Productions
3%
Toronto Disabilities Collective
2%
The Musical Stage Company
2%
Shakespeare BASH'd
2%
The Grand Theatre (London Ontario)
2%
The Players' Guild of Hamilton
2%
Canadian Stage
2%
Festival theatre
2%
Comedy Bar
2%
Tom Patterson theatre
2%
Sex T-Rex Comedy
1%
Coal Mine Theatre
1%
Bad Dog Theatre
1%
Blyth Festival
1%