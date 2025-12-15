Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld St. Louis Awards; THE SECOND HURRICANE Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for St. Louis & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld St. Louis Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld St. Louis Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Taylor Louderman
Blue Strawberry
21%
Eric Sykes
- BEYOND THE SEA: THE LIFE AND HITS OF BOBBY DARIN
- Alton Little Theater
15%
Cast of STAGES Beautiful
- HEART, SOUL & ROCK &ROLL
- Strauss Blackbox
14%
Christy Leathers
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
14%
Kimmie Kidd
- THIS WILL BE
- The Midnight Company
12%
Scott Moreau
- LATE AND ALONE: AN INTIMATE PORTRAIT OF JOHNNY CASH
- Westport Playhouse
7%
Kelly Howe
- JUST ONE LOOK
- The Midnight Company
6%
Ken Jennings
- THE GOSPEL ACCORDING TO ST. JOHN
- Arrow Rock Lyceum Theatre
5%
Scott Moreau
- CASH CHRISTMAS
- Blue Strawberry
3%
David Nehls
- DO YOU WANNA GO?
- Strauss Blackbox
3%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Andrea Reed
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
11%
Christine Taylor
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
9%
Stephanie Fox
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
7%
Ellen Isom
- CABARET
- New Jewish Theatre
6%
Beth Crandall
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
6%
Kaylin Penninger & Maria Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
6%
Caleb D. Long
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
5%
Claire Holiday
- CABARET
- Debut Theatre Company
5%
Jennifer Weber, Ryan Martin O'Connor
- BRING IT ON
- The Muny
5%
Cady Bailey
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Chelsie Johnston
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
3%
Stephanie Fox
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Livy Potthoff
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
3%
Laura Roth
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Jennifer J Hopkins
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
Chelsie Johnston
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Chelsie Johnston, Scott Miller
- RENT
- New Line Theatre
2%
Patrick O'Neill
- FROZEN
- The Muny
2%
Richard J. Hinds
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
Maria Wilken
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%
Laura Ingold
- DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Players
2%
Kirven Douthit-Boyd
- RAISIN
- The Black Rep
2%
Jennifer Werner
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
1%
William Carlos Angulo
- JERSEY BOYS
- The Muny
1%
Josh Rhodes
- EVITA
- The Muny
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Abby Pastorello
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Kirkwood Theatre Guild
7%
Carol Hodson/ Donna Carli
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%
Bobby Pearce
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
5%
Peg Zuger
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
5%
Cathy Symonds
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
5%
Abby Pastorello
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
5%
Andrea Robb
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Brian C. Hemesath
- EVITA
- The Muny
4%
Teresa Doggett
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
3%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Erica Jo Lloyd
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Jenna Gove
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
3%
Brenna Jones and Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
3%
Cat LoveJoy
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
3%
Oana Botez
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
2%
Sam Hayes
- MADAM
- Fly North Theatricals
2%
Nick Timmons
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Celeste Gardner
- ELSINORE
- Chorus of Fools
2%
Robin L. McGee
- FROZEN
- The Muny
2%
Teresa Doggett
- PAGLIACCI
- Union Avenue Opera
2%
Erica Jo Lloyd
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Brad Musgrove
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Christina Rios
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Zachary Thompson
- RENT
- New Line Theatre
2%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%Best Direction Of A Musical
Gary F. Bell
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
14%
Mark Lull
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Annamaria Pileggi
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
7%
Paul Pagano
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
7%
Gigi Dowling-Urban
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
6%
Blane Pressler
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
5%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
5%
Maria Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
4%
Sam Hayes
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Christina Rios
- CAMELOT
- Showboat Theatre
3%
Shannon Phelps
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
3%
Denis Jones
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%
Gregory Almanza
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Paul Pagano
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Ryan Thorp
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%
Seth Sklar-Heyn
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Rebekah Scallet
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
John Tartaglia
- FROZEN
- The Muny
2%
Jennifer Werner
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Josh Rhodes
- EVITA
- The Muny
2%
Robb Davis
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
2%
Scott Miller, Chris Moore
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Marcia Milgrom Dodge
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
1%
Scott Miller, Chris Moore
- RENT
- New Line Theatre
1%
Jennifer Hopkins
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
1%Best Direction Of A Play
Annamaria Pileggi
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
17%
Matt Dossett
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
9%
Michael James Reed
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
7%
Caleb D Long
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actor's Theatre
6%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
6%
Austin Pendleton
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
6%
Christina Rios
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Sam Hayes
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Samantha Branningan
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
3%
Reagan Posey-Mank
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Mark Tullis
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
2%
Rebekah Scallet and Aaron Sparks
- TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
2%
Ken Clark
- WHO KILLED AUNT CAROLINE?
- Clayton Community Theatre
2%
Josiah Davis
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Kate Bergstrom
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Eric Satterfield
- ELSINORE
- Chorus of Fools
2%
Bradley Rohlf
- SAINT NICHOLAS
- The Midnight Company
2%
Robb Davis
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
2%
Christina Rios
- MACBETH
- Riverside Theatre Project
2%
Tress Kurzym
- AM I DANGEROUS
- Contraband Theatre
2%
Risa Branin
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Matthew Goad
- A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
2%
Christina Rios
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%
Kevin Hester
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
1%
Larissa Lury
- MEET ME AT DAWN
- Upstream Theater
1%Best Ensemble SECOND HURRICAINE
- Stray Dog Theatre
10%A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
7%9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
6%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
5%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
5%CABARET
- Debut Theatre Company
4%BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
3%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
3%LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
3%THE BEST LITTLE WHOREHOUSE IN TEXAS
- Looking Glass Playhouse
3%MADAM
- Fly North Theatricals
3%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
3%INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
2%COME FROM AWAY
- The Muny
2%MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
2%JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
2%BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%LITTLE MISS SUNSHINE
- Fly North Theatricals
2%THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
2%CABARET
- New Jewish Theatre
2%FROZEN
- The Muny
2%BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Bradley Rohlf
- MADAM
- Fly North Theatricals
9%
Diane Wingerter
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
8%
Christina Watanabe
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
5%
Debut Theatre Company
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Denisse Chavez
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
5%
Tanner Douglas
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Ethan Ellis & Ryan Thorp
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
4%
Colin Jones
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Jason Lyons
- FROZEN
- The Muny
3%
Theresa Comstock
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Denisse Chavez
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Michael Sullivan
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
3%
Matt Antill
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%
Patrick Huber
- JOSEPHINE / PAGLIACCI
- Union Avenue Opera
3%
MacLean Blanner
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Colin Jones
- MACBETH
- Showboat Theatre
2%
Tanner Douglas
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Michael Sullivan
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Paige Seber
- EVITA
- The Muny
2%
Christina Watanabe
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Jack Kalan
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Colin Jones
- LET'S TALK ABOUT LOVE
- SHOWBOAT Theatre
2%
Erin Riley
- SCREAM, ECHO. SCREAM.
- Metro Theatre Company
2%
Tanner Douglas
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Michael Sullivan
- TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
John Gerdes
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
16%
Emerson Gausmann/Paula Scarbrough
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
9%
Ben Whiteley
- EVITA
- The Muny
7%
Anne Shuttlesworth
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
5%
Colin Healy
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Darryl Archibald
- FROZEN
- The Muny
4%
Marcia Braswell
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
4%
Lori Pagano
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Carter Haney
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Matthew Kauzlarich
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
3%
Evan Roider
- COME FROM AWAY
- The Muny
3%
Lori Pagano
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Marcia Braswell
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Scott Schoonover
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
3%
Lori Pagano
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Dave Sonneborn
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Darryl Archibald
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
Randon Lane
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%
Jay Teamer
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
2%
David Wilton
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
2%
David Nehls
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
John Gerdes
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Randon Lane
- RENT
- New Line Theatre
2%
Joel Hackbarth
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
1%
Sheela Ramesh
- AUSTEN’S PRIDE
- Stages St Louis
1%Best Musical THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
11%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
8%9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
7%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%BRIGHTSTAR
- Looking glass Playhouse
5%INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
5%CABARET
- New Jewish Theatre
4%COME FROM AWAY
- The Muny
4%MADAM
- Fly North Theatricals
3%FROZEN
- The Muny
3%NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%EVITA
- The Muny
3%FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
2%JERSEY BOYS
- The Muny
2%LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
2%BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
2%ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actors Theatre
2%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
2%THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
2%CAMELOT
- Showboat theatre
1%BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
1%Best New Play Or Musical DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
21%AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
13%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
12%WITH
- St. Louis Actors' Studio
11%MADAM
- Fly North Theatricals
7%LET’S TALK ABOUT LOVE
- Riverside Theatre Project
5%PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
4%AM I DANGEROUS?
- Contraband Theatre
4%PRIDE AND JOY
- The Midnight Company
3%SCREAM, ECHO. SCREAM.
- Metro Theatre Company
3%GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
3%HUNGRY WOMEN
- St. Louis Actors' Studio
3%DON'T BE A HERO, THANK YOU
- Prison Performing Arts
3%ELEPHANT'S GRAVEYARD
- First Run Theatre
3%THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
3%THE PAVEMENT KINGDOM
- Chorus of Fools
2%HEAVY
- Chorus of Fools
2%Best Performer In A Musical
Nadja Kapetanovich
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
11%
Bethany Rosenthal
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
5%
Ricco Martin Jr
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
5%
Wini James
- BRIGHT STAR
- Looking glass Playhouse
5%
Chloe Jennings
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Kaylin Penninger
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Wini James
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
3%
Abigail Isom
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Tanner Roach
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Case Warner
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Crispin Shinninger
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
2%
Ava Eckhard
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
2%
Kelly Brown
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Katerina McCrimmon
- EVITA
- The Muny
2%
Audriana Haynes
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
2%
Mark Tullis
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
1%
Kate Schuler
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
1%
Erin Meyer
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
1%
Malachi Hampsch
- THEORY OF RELATIVITY
- St Louis Theatre Players
1%
Zoe Vonder Haar
- COME FROM AWAY
- The Muny
1%
KIMMIE KIDD
- ANASTASIA
- Marcelle
1%
Quincey Steelman
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
1%
Aj Paramo
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
1%
Brooklyn Snow
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
1%
Adam Heller
- COME FROM AWAY
- The Muny
1%Best Performer In A Play
Jessica Johns Kelly
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
10%
Beth Bartley
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
9%
Mark Lull
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
9%
Cecilia Mohr
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Michael Khalid Karadsheh
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
5%
Zac Decker
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
5%
William Roth
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
4%
Amber Corrigan
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Jocelyn Padilla
- GO BEFORE I DO
- Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
3%
Hannah Duncan
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Giavanna Neely
- FRNAKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%
Stacey Tunnicliff
- SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
2%
Andrea San Miguel
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Chris Beiker
- RON WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
Nina Schaitel
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Xander Huber
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%
Donna Weinsting
- WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%
Maida Dippel
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
Susan Wylie
- STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
2%
Riley Stevio
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
2%
Joey Franks II
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
2%
Bryce A. Miller
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%
Natalie Sannes
- STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
1%
Oliver Sayers
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
1%
Will Shaw
- A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
1%Best Play THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
12%MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
11%HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
8%FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
7%PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
6%STEEL MAGNOLIAS
- Hawthorne Players
6%LONG DAY JOURNEY INTO TONIGHT
- St. Louis Actors' Studio
4%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
4%WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
3%THE COTTAGE
- Repertory Theatre of St. Louis
3%SAVANNAH SIPPING SOCIETY
- Monroe Actors Stage Company
3%PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%MACBETH
- Showboat theatre
2%WITH
- St. Louis Actors' Studio
2%SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%ELSINORE
- Chorus of Fools
2%TWO JEWS WALK INTO A WAR...
- New Jewish Theatre
2%A SHERLOCK CAROL
- Monroe Actors Stage Company
2%NIGHT OF THE IGUANA
- Clayton Community Theatre
2%THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
2%CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
2%LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%THE ROOMMATE
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Adam Koch
- EVITA
- The Muny
8%
Christy Luster
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%
Eric Sykes
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Alton Little Theater
6%
Patrick Huber
- A STREET CAR NAMED DESIRE
- Tennessee Williams Festival
5%
Britton Lynn
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
4%
Ann Beyersdorfer
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
4%
MacLean Blanner
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
George Shea
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Colin Healy, Bradley Rohlf, Katie Orr
- MADAM
- Fly North Theatricals
3%
Tijana Bjelajac
- FROZEN
- The Muny
3%
Adam Koch
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- Stages St Louis/ The Rep
3%
Todd Wilken
- FIDDLER ON THE ROOF
- Monroe Actors Stage Company
3%
Ryan Thorp & Nick Mueth
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
3%
Patrick Huber
- LONG DAYS JOURNEY INTO TONIGHT
- St. Louis Actors' Studio
3%
David Blake
- CABARET
- New Jewish Theatre
3%
Brenna Jones and Christina Rios
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
3%
Edward E. Haynes, Jr.
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
Patrice Nelms
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
2%
Scott C. Neale
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
2%
Robb Davis
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
William Higley
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Erik Kuhn
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
Courtney O'Neill & Lindsay Mummert
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Matthew Buttrey
- LA CAGE AUX FOLLES
- The Muny
2%
Christina Rios
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Justin Been
- THE SECOND HURRICANE
- Stray Dog Theatre
15%
Joel Springer
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
9%
Adam Leibmann
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Brian Wolcott
- HAMLET
- St. Louis Shakespeare Festival
5%
Amanda Werre
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
4%
Jim Archuleta
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
4%
Colin Healy & Bradley Rohlf
- MADAM
- Fly North Theatricals
4%
Kareem Deans
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Jake Tillman
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Ryan Day
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
3%
Justin Smith
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Kareem Deanes
- TWO JEWS WALK INTO A WAR
- New Jewish Theatre
2%
Ellie Schwetye
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
2%
John Shivers & David Patridge
- COME FROM AWAY
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- DEAR EVAN HANSEN
- The Muny
2%
Amanda Werre
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Nathan Phelps
- RON DAHLS WILLY WONKA THE MUSICAL
- Scenic Rivers Performing Arts
2%
John Shivers & David Patridge
- FROZEN
- The Muny
2%
Beef Gratz
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Matt Antill
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
John Shivers & David Patridge
- BRING IT ON: THE MUSICAL
- The Muny
2%
John Shivers & David Patridge
- JERSEY BOYS
- The Muny
2%
Phillip Peglow
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
2%
Eric Satterfield
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
2%
Spenser Vincent
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
2%Best Supporting Performer In A Musical
Adrienne Spann
- MADAM
- Fly North Theatricals
10%
Amy Prince
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
6%
Delaney McCoy
- THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
6%
Austin Brouk
- JEKYLL & HYDE
- Monroe Actors Stage Company
6%
Michele Arvizu Prater
- CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
5%
Audrey Schulz
- INTO THE WOODS
- Gateway Center for Performing Arts
4%
Sarah Ellis
- AUSTEN'S PRIDE
- Stages St Louis
3%
Adelyn Stallings
- NUTCRACKER
- R.A.D. Studios
3%
Kelly Brown
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actors Theatre
3%
Caleb D Long
- MONTY PYTHON'S SPAMALOT
- Ozark Actor's Theatre
3%
Rachel Bohn
- CABARET
- Debut Theatre Company
3%
Andy Lambson
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Bee Mecey
- THE ROCKY HORROR SHOW
- New Line Theatre
3%
Leah Connelly
- OLIVER!
- Gateway Center for Performing Arts
3%
Donna Weinsting
- MY FAIR LADY
- Union Avenue Opera
3%
Carlee Walka
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Chris Moore
- RENT
- New Line Theatre
2%
Amora Jones
- CABARET
- Debut Theatre Company
2%
Caleb D Long
- ONCE UPON A MATTRESS
- Ozark Actor's Theatre
2%
Riley Stevio
- CAMELOT
- Riverside Theatre Project
2%
Avery Lux
- MADAM
- Fly North Theatricals
2%
Kailey Boyle
- BEAUTIFUL
- Stages St Louis
2%
Jane Paradise
- CABARET
- New Jewish Theatre
2%
Lauren Tenenbaum
- AMERICAN IDIOT
- New Line Theatre
2%
Jeff Cummings
- MILLION DOLLAR QUARTET CHRISTMAS
- The Repertory Theatre of St. Louis
1%Best Supporting Performer In A Play
Al Alderson
- THE GRADUATE
- Clayton Community Theatre
16%
Devonn Long
- MERELY PLAYERS
- Alfresco Productions
7%
Jackson Patrick
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
5%
Sierra Hale
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
4%
Dustin Lane Petrillo
- LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
4%
Andre Eslamian
- ELSINORE
- Chorus of Fools
4%
Evan Wittstock
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Ozark Actors Theatre
4%
Bryce A. Miller
- THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
3%
Joel Moses
- LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT
- St. Louis Actors' Studio
3%
Claire Coffey
- PROFESSOR HOUSE
- Contraband Theatre
3%
Collin Littlefield
- FRANKENSTEIN
- Debut Theatre Company
3%
Joshua Phipps
- CRIMES OF THE HEART
- Monroe Actors Stage Company
3%
Summer Medlin
- WINNIE-THE-POOH
- R.A.D. Studios
2%
Vivie Marcum
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
2%
Brendan Hickey
- CLYDE'S
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Andrés Enriquez
- THE COTTAGE
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Jade Cash
- THE WANDERERS
- New Jewish Theatre
2%
David Diaz Weynand
- SHERWOOD
- The Repertory Theatre of St. Louis
2%
Kaitlyn Conaway
- PETER AND THE STARCATCHER
- Ozark Actor's Theatre
2%
Moira Healy
- THE BIGFOOT DIARIES
- Chorus of Fools
1%
Timothy McWhirter
- THE HOUND OF THE BASKERVILLES
- Theatre Guild of Webster Groves
1%
Riley Stevio
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Riverside Theatre Project
1%
Penny Boren
- DR. DOLITTLE
- R.A.D. Studios
1%
Jodi Stockton
- LEADING LADIES
- Riverside Theatre Project
1%
Chuck Brinkley
- ELSINORE
- Chorus of Fools
1%Best Theatre For Young Audiences Production MATILDA
- Young People's Theatre
23%THE PROM
- Gateway Center for Performing Arts
20%CINDERELLA
- Curtain's Up Theatre Company
20%DIARY OF A WIMPY KID, THE MUSICAL
- St Louis Theatre Kids
13%STELLA LUNA
- The Repertory Theatre of St. Louis
8%DISNEY DESCENDANTS
- Ozark Actors Theatre
8%A CHRISTMAS STORY
- The Starling Company
7%Favorite Local Theatre
Stray Dog Theatre
14%
The Muny
10%
Gateway Center for Performing Arts
7%
Alton Little Theater
7%
Looking glass Playhouse
6%
St. Louis Shakespeare Festival
5%
Monroe Actors Stage Company
4%
St. Louis Actors' Studio
4%
Ozark Actor's Theatre
4%
Alfresco Productions
3%
Debut Theatre Company
3%
Curtain's Up Theatre Company
3%
R.A.D. Studios
2%
Prison Performing Arts: PPA Alumni Theater Company
2%
Fly North Theatricals
2%
Repertory Theatre Of St. Louis
2%
New Jewish Theatre
2%
Kirkwood Theatre Guild
2%
Scenic Rivers Performing Arts
2%
Upstream Theater
1%
Riverside Theatre Project
1%
St Louis Theatre Players
1%
Chorus of Fools
1%
Contraband Theatre
1%
The Repertory Theatre of St. Louis
1%